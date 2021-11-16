沒錢、沒工作、沒人愛？「你的人生不會只有一條路」

我找不到人生的方向，而且沒有固定的興趣，總覺得在虛度人生! 我現在一無所有，沒工作、沒錢、也沒人愛，我想要尋找人生方向! 我的生活除了工作，還是工作，其他都是零；但現在也迷失工作的方向與目標，我的人生還能有什麼價值? 我厭倦現在的工作，想要轉換跑道，卻不知該何去何從!

這些聲音聽起來很熟悉嗎? 曾經出現在你的心底嗎?

還是，這些聲音仍然困擾著你?

其實，你並不孤單，也很正常。

根據統計，69%的美國勞工無心工作，不是抱著得過且過的心態，就是怨天尤人。

93%的日本工作者認為自己屬於無心工作的那一群人。

全球不開心的勞工，高達85%。

工作只是為了賺錢嗎?

錢多的工作就會令人開心嗎?

有錢不用工作的人，就會感覺自己很幸福嗎?

這些問題都不會有斬釘截鐵的答案，人生的難題也往往就在面對這些問題的抉擇與取捨。

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接受現狀與處境

史丹佛大學兩位教設計的教授，合作出版了兩本書 - 《做自己的生命設計師》、《做自己的工作設計師》，教導讀者們如何運用設計思考，打造出有意義的圓滿生活。

這是兩本蠻有趣的書，也具有不同程度的啟發性；至少讀完之後，你會發現「『怨』不孤，必有鄰」- 全天下的上班族、勞工，都有類似的苦水與困境。

但是，讀完之後，我們所面臨的人生問題就會迎刃而解，前途豁然開朗嗎?

並沒有!

這一類的書籍通常都有著類似的模式: 點出問題(描述困境)，提出理論與方法，用成功案例來證明前述的理論與方法是可行的，提出實踐步驟讓讀者自行練習與探索。

這種模式對於樂於自我探索的西方人或許管用，但是對於骨子裡習慣聽從權威(希望權威者給答案)，血液中缺乏自我探索基因(其實是懶惰)的華人來說，「最後一哩路」- 自行練習與探索，始終是難以突破的障礙或是遙不可及的目標。

即便如此，書中的某些理論與做法，值得我們繼續探索。(至少不會要你自行探索!)

設計的本質是解決問題與滿足需求。

凡夫俗子眼中的設計，往往是一種夢幻的境界: 希望問題可以一次解決、需求可以一步到位。這種一次解決、一步到位的背後，往往是對於現況的極度不滿或極度厭惡。

但是，設計師的第一步卻是「接受現狀」。接受自己碰上的現實，想辦法重擬問題，應用行動導向的心態，打造出某種東西(一個原型)。

厭惡現狀、不接受現狀，往往讓我們產生偏執，將所有的心思與關注放在令我們不舒服的地方。這種厭惡只會讓自己的情緒更加惡劣、心態更為負面。

「接受現狀」並不是口頭上的接受，而是從心態與認知上的改變去接受現狀。接受現狀之後，我們才有餘裕與心思去思索: 有哪些做法或行動，能讓現狀能變得更好。

改變自己固然不容易，但是要改變別人更是難上加難。如果將現狀能變得更好的關鍵建立在他人的改變，往往只會帶來更多的痛苦與失望。

在論命的過程中，有些人只想知道什麼時候可以脫離困境，什麼時候會有好運降臨。但是提到「改變」或是「行動」，這些人就會搬出各種的理由與難處，拒絕改變。

想要換工作但不想學習一技之長；想要結束一段感情，卻在經濟上仍要依賴對方；想要自立門戶，證明自己的能力，卻捨不得家中提供的優渥生活。

這些看似「接受現狀」的心態，背後卻沒有企圖改變的行為，「現狀」就會變成「常態」，最後演變成「困境」。

你的人生不會只有一條路

兩位教授認為: 每個人都應該當「自造者」(Maker)，打造屬於自己的「東西」。

這些「東西」可以概分為三個面向: 經濟、影響及創意。

「經濟」就是以「賺多少錢」來衡量「東西」的價值；你所做的工作能夠賺的錢越多，那麼成就感與價值就越大。這是一般普羅大眾最有感，也最欽羨的「東西」。

「影響」(Impact)就是在非營利世界中的衡量指標: 讓偏遠、落後地區的孩子有機會受教育，終結某些傳染性疾病的肆虐，減少海洋的污染；你所做的「東西」能夠「影響」越多的人，成就感與價值就越大；與社會企業中常提到的Social Impact(社會影響力)是類似的概念。

「創意」或是「創意經濟」，就是你所做的「東西」(點子)能夠「表達」自己的想法，讓別人能看到、關注與喜愛。受到的關注越多，成就感與價值越大。從事藝術、文化、表演相關工作的人，通常就是這一類「東西」的Maker。

因此，每個人的人生就會是這三種「東西」的混音或是混搭(Mix)，你的人生成就也不僅僅取決於你賺了多少錢。

至於每個人的人生中，這三種「東西」的佔比，就可以自行調整。哪一項多一點、哪一項少一點，沒有固定的規則；只要能夠提升自己的成就感、價值感與幸福感，就是一種適合的佔比。

而在人生不同的階段，因為心境與價值觀的改變，佔比也會有所不同。

的確，在論命的經驗中，有些當事者在目前的工作中找不到成就感；但是因為經濟的考量，卻無法捨棄目前的工作(通常都是薪資福利相當不錯的工作)。因此，「在工作以外的領域找尋成就感」就成了當事者必須探索或發掘的方向。

話雖如此，有些人仍是不擅於自我探索，或是沒有方向；這個時候，紫微斗數的命盤與星曜組合，也不失為一個參考的方向。

雖說書中所提到的「影響」，著重在非營利世界中的活動，但是我們可以將「影響」延伸成為對人與事的影響力。例如，公司的決策者對於員工有一定的影響力，政府的決策者對於人民有一定的影響力，老師對於學生有教化的影響力，媒體對政府的決策也有某種程度的影響力。

因此，命、身宮的主星(星曜)就可能是一種指標: 武曲、天府、太陰、祿存就會比較注重「經濟」，太陽、天相、紫微、巨門、廉貞、天梁、天魁、天鉞便會展現在不同領域的「影響力」，天機、破軍、貪狼、天同、文昌、文曲則樂於得到眾人的「關注」。

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不僅如此，命宮三方四正的四化也扮演相當重要的角色。

化祿通常著重於「經濟」，或是讓自己的「東西」具有經濟的價值；化權通常著重於「影響」: 有些主星的化權代表實質的權力，有些主星的化權則代表倡議或是號召能力；化科則期望自己能被看見、被關注，進而產生一定的知名度。

當星曜與四化的組合之後，所產生的加乘效果，更是令人驚艷。武曲化祿、太陰化祿所產生的經濟力；紫微化權、太陽化權所產生的影響力；文昌化科、文曲化科會因為才華洋溢而引來眾人的關注。

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人們在經歷不同的大限時，大限命宮(各宮)的主星也會跟著轉換；本命的四化也有機會轉變，再加上大限的四化介入，讓每個人在不同的大限中，心態、價值觀也會隨之改變。同樣地，我們的混音佔比也會隨之改變。

如果用四化之間的轉換來描述，的確就有畫龍點睛的效果。

化祿轉為化科: 經濟為先轉為藝文為先；營收頗豐的公司開始贊助藝術、文化事業。(否則，我們怎麼會有奇美博物館?)

化祿轉為化權: 經濟為先轉為影響為先；營收頗豐的公司開始關注社會議題，贊助社會企業。

化科轉為化祿: 藝文為先轉為經濟為先；自己的創意或才華得到了肯定，人們願意花錢來購買或欣賞自己的才華或作品。或是頂尖而享有高知名度的運動員，變成球團老闆或商業鉅子，將他(她)的知名度轉變成經濟價值。

化科轉為化權: 藝文為先轉為影響為先；演藝人員、文化人從政，利用他的知名度轉變成影響力。

如此一來，我們的人生便可以在不同的時刻，發展出不同的價值；我們所做的「東西」不需要只為經濟價值考量，人生更增添了不同的意義與樂趣!

然而，看似美好的人生都有其潛在的風險。

化祿轉為化權，也有可能叫做「買官」；化權轉為化祿，也有可能叫做「貪污」；化科轉為化祿，也有可能叫做「利用知名度謀取不當之財」。

既然談到了四化，怎能忽略化忌的威力?

每個負面思維的背後，總是會有化忌和煞星在等著!

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