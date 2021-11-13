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心理測驗／其實最愛記仇？ 一張圖測出你內心有哪種黑暗面

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，就能知道一個人的黑暗面是什麼。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，就能知道一個人的黑暗面是什麼。圖片來源／ingimage

人非聖賢，無論再好的人，心中多多少少還是有一點負面的性格存在。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出一個人的心中，究竟有著什麼樣的黑暗面。

請問：圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？

圖中的東西，您認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL
圖中的東西，您認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL

A 瓦斯爐開關

B 土星

C 禁止進入符號

D 戴帽子的人

選擇A瓦斯爐開關的你，內心的黑暗面是工於心計。你經常能比其他人能更早觀察出局勢的動向，進而產生該採取什麼樣的行動，才會對自己有利的想法。而你自己也很清楚，這樣自私的行為，會讓你產生罪惡感。或許試著考量皆大歡喜的作法，並不是一件壞事。

選擇B土星的你，內心的黑暗面是愛記仇。你是個錙銖必較的人，只要被誰怎麼樣了，就老是想著還以顏色。好比說在網路上跟陌生人吵架，也會拚命追殺對方。因此你最需要的，是要告訴自己冷靜下來，別讓無謂的爭吵，影響到你的生活.

選擇C禁止進入符號的你，內心的黑暗面是喜歡阿諛奉承。尤其你不會對任何人都拍馬屁，而是估量計算之下，對有錢有權勢的人陪笑，但對無法帶來好處的人則不屑一顧。這麼做容易讓你被周圍的人唾棄，如何對所有人都一視同仁，是你需要好好反省的目標。

選擇D戴帽子的人的你，內心的陰暗面是疑心病重。你善於觀察他人的表情變化，容易發覺到一些纖細的情緒。然而這才能也讓你疑神疑鬼，總認為他人的想法並不單純，使得你無法輕易信任對方。其實即使對方有其他想法，也不代表是惡意的，不需要顧慮太多，否則反弄得自己心煩意亂。

心理測驗 日本

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