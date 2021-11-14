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「星座+血型」財運最旺前五組合 O型搭這星座竟是吸金體質

聯合新聞網 / 綜合報導
透過星座與血型分析，就能知道什麼樣類型的人容易掌握財富。圖片來源／ingimage
透過星座與血型分析，就能知道什麼樣類型的人容易掌握財富。圖片來源／ingimage

許多人汲汲營營拚事業，或關注理財資訊，為的就是夢想有一天能夠賺大錢，達成財富自由。日本網站「lamire」最近就用星座與血型，分析出最有可能致富的五種組合。

第五名：巨蟹座+A型

巨蟹座+A型的人本來就擅長注意小細節，因此管理財富對他們來說，可說是小事一樁。由於時常記帳也不嫌煩，因此能夠有效控制收支，在開源節流下穩定累積財富。

第四名：獅子座+O型

獅子座+O型的人追求華麗時尚，而在購買高價物品的同時，也會給自己帶來財運。當然一直花錢是會出問題的，不過如果東西能長久使用，那麼就算買的東西貴一點也無妨。

第三名：魔羯座+AB型

魔羯座+AB型的人擁有非常好的工作能力，並且願意為了目標投入大量精力。因此想要發大財，就必須好好掌握機會，靠自己的雙手拚來一切，可以說是責任越重，賺得越多的類型。

第二名：天蠍座+B型

天蠍座+B型的人，對於曾經到手的東西，就不會輕言放掉，所以對錢財更是相當珍惜。即使剛拿到薪水，也都會好好忍住不亂花，而是存放到銀行之類的，讓財富能夠不斷累積。

第一名：金牛座+O型

金牛座+O型的人本身就擁有吸金的體質，即使不特別努力，也容易碰到賺錢的好事。而且這類型非常重視金錢，對於怎麼花常常再三考慮。只要保持著一定的儲蓄習慣，就不怕財神爺不賞臉。

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