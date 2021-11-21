每日星座運勢／雙魚易在職場上遇到 戀愛機緣很多

2021-11-21

牡羊座

將愛換個方式說出來。

整體運：★★★☆☆

對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。

愛情運：★★★☆☆

想找到真心相愛的對象還需要耐心等待，過早付出感情，容易愛上不該愛的人唷！

事業運：★★★☆☆

會有新的收穫，若能善用手上的權勢以及人脈，可帶動財運與機會的到來！

財運：★★★★☆

能運用智慧、有學問修養者，可獲得更多的賺錢機會。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00乳酪白

開運方位：正南方向

金牛座

身心舒暢，有利拓展人脈。

整體運：★★★★☆

出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加團體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有戀愛機會，還能賺取不少異性財。

愛情運：★★★★☆

單身者喜歡獨處，害怕受到異性的打擾，但是你的魅力太大，總有異性主動靠近。

事業運：★★★☆☆

容易受外界影響，心態不穩定，不宜做重大決定，易出錯。

財運：★★★★☆

偏財運旺盛的一天，得財管道頗多。不過，花錢慾望也很強烈，易有揮霍傾向。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

雙子座

心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

整體運：★★★☆☆

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

事業運：★★★☆☆

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

財運：★★★★☆

穩中有漲，偏財運不斷。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00祖母綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

運勢明朗，收穫頗多。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

事業運：★★★★☆

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

財運：★★★★★

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00蘭花紫

開運方位：西南方向

獅子座

桃花運頗強的日子。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣份是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者千萬別待在家裡，多與人接觸就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

情緒比較穩定，是比較愉快的一天。即使心情偶有低落時，也不會把壞情緒帶給他人。

財運：★★★☆☆

今天在求財之路上會遇到強勁的競爭對手，須小心應付，莫起僥倖之心。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00秋葵綠

開運方位：西南方向

處女座

今天可是你的幸運日。

整體運：★★★★☆

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

愛情運：★★★★☆

愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！

事業運：★★★★☆

有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。

財運：★★★★☆

多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00羽絨白

開運方位：正北方向

天秤座

追求物質滿足的慾望戰勝了理智。

整體運：★★★☆☆

看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。

愛情運：★★★☆☆

有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。

事業運：★★★☆☆

臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。

財運：★★☆☆☆

錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

天蠍座

別錯過來自異性的助力。

整體運：★★★☆☆

心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。

事業運：★★★☆☆

很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。

財運：★★☆☆☆

性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00臘梅白

開運方位：正北方向

射手座

快樂伴你左右。

整體運：★★★☆☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果；心情舒暢，連人也精神提振了許多。

愛情運：★★★★☆

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣。這可不好，愛他可不能老是對他生氣！

事業運：★★★★☆

有志者事竟成，只要你有目標肯勇於付出，會獲得不錯的回報唷！

財運：★★★☆☆

想爭取到更多的進財機會，得多留心市場。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00咖啡棕

開運方位：正西方向

摩羯座

守得雲開見月明。

整體運：★★★☆☆

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

愛情運：★★★★☆

夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！

事業運：★★☆☆☆

與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。

財運：★★★☆☆

與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00咖啡棕

開運方位：正東方向

水瓶座

今天運氣不錯，對自己相當自信。

整體運：★★★★☆

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

愛情運：★★★☆☆

愛情是你最佳的避風港，受到的委屈、開心的事都可以吐露給另一半聽喔！

事業運：★★★★☆

與人互動頻繁，易結識一些新朋友，並且有機會成為你工作上的合作夥伴。

財運：★★★★☆

在外朋友多者，遇到錢財困難易得人助。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

雙魚座

表現活躍，很有異性緣。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。

愛情運：★★★★★

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

事業運：★★★★☆

會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

財運：★★★☆☆

理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00桐花白

開運方位：西南方向





