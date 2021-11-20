每日星座運勢／獅子重視環境的清潔 有助提升好運

2021-11-20

牡羊座

專業性活動為投資帶來好兆頭。

整體運：★★★★☆

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

愛情運：★★★★☆

單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。

事業運：★★★☆☆

平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。

財運：★★★★☆

不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00桐花白

開運方位：正南方向

金牛座

晚上會有意料之外的事情發生。

整體運：★★★☆☆

先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。

愛情運：★★★☆☆

夫妻間的感情不太穩定，應注意溝通，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。

事業運：★★★☆☆

運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。

財運：★★★☆☆

與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00桐花白

開運方位：西南方向

雙子座

藉助第三方的力量，愛情會更順利。

整體運：★★★★★

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

事業運：★★★★★

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00辣椒紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

平靜地感受生活。

整體運：★★★☆☆

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

愛情運：★★★☆☆

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

事業運：★★★☆☆

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

財運：★★★★☆

適合替人管帳、理財，進財穩定。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向

獅子座

重視環境的清潔衛生，可提升好運。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

愛情運：★★★☆☆

單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。

事業運：★★★☆☆

會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

處女座

過開心的一天。

整體運：★★★☆☆

偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。

愛情運：★★★★☆

外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。

事業運：★★★☆☆

休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！

財運：★★★☆☆

過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

天秤座

戀人一個細小體貼的動作都能讓你體會到快樂的滿足。

整體運：★★★★★

對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧秘。

愛情運：★★★★☆

已婚者、戀愛中的人很能為對方著想，感情融洽；單身者有機會與優雅型異性結緣。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，常會有令你驚喜的事情發生，但仍需保持謹慎的態度，以免得意忘形而忽視細節。

財運：★★★★☆

財富回收期，先前辛勤的耕耘在今日是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

天蠍座

歡歡喜喜的過一天。

整體運：★★★☆☆

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！

財運：★★★☆☆

有閒置資金的話，可進行小額投資 。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00萊姆黃

開運方位：西南方向

射手座

行動力十足。

整體運：★★★☆☆

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

愛情運：★★☆☆☆

剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。

事業運：★★★☆☆

長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！

財運：★★★★☆

把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00萊姆黃

開運方位：西北方向

摩羯座

相信自己的判斷。

整體運：★★★☆☆

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。

事業運：★★★☆☆

聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。

財運：★★★☆☆

想要賺錢不易，難有大額入帳。勤儉節約會讓你今日過得更安穩。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00硃砂紅

開運方位：西南方向

水瓶座

心情像花一樣盛開的一天。

整體運：★★★☆☆

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

愛情運：★★★★☆

很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。

事業運：★★★☆☆

精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。

財運：★★★☆☆

良好的人際關係，能為你帶來好的財運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00秋葵綠

開運方位：西南方向

雙魚座

易與人產生意見不合。

整體運：★★★★☆

已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多了解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

愛情運：★★★☆☆

應尊重另一半的朋友，別說他們的不是，以免惹對方不高興，讓你吃苦果！

事業運：★★★★☆

生活較愉快，工作事情進展較順利，沒有太大的壓力。很適合走親訪友，聯絡感情。

財運：★★★★☆

在錢財上，若能向人求助，大多能如願以償。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00蕃茄紅

開運方位：東南方向





