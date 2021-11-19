每日星座運勢／金牛突顯能力好時機 易得上司好評
2021-11-19
牡羊座
有許多事情需要處理，應合理安排好時間。
整體運：★★☆☆☆
戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。
愛情運：★★☆☆☆
單身者與異性接觸的機會不多；有伴侶者多尊重、忍讓對方，小心呵護，愛情才能長久。
事業運：★★★☆☆
在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！
財運：★☆☆☆☆
財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-16:00琥珀橙
開運方位：正東方向
金牛座
好運不斷向你靠近。
整體運：★★★★★
今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！
愛情運：★★★★☆
異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人，戀愛中人也能有快樂、豐富的一天。
事業運：★★★★★
事業運頗旺，上司、長官的助力強，也有機會被重用。今日也很適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展吧！
財運：★★★★☆
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要積極地奔波，多與人接觸，不難創造好績效。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-09:00大理石灰
開運方位：東北方向
雙子座
愛情桃花開，甜蜜溫馨的一天。
整體運：★★★☆☆
今天是談情說愛的日子，單身者因親友介紹而有相親機會，因此結識心儀對象的機率高，可望談一場充滿激情的戀愛；有伴侶的人感情生活因主動製造浪漫而變得豐富多彩。工作、財運普通，宜低調行事。
愛情運：★★★★☆
夫妻之間關係和諧，雖然有時你會表現得較為強勢，但多能得到另一半的理解。
事業運：★★★☆☆
工作將面臨新的挑戰，面對挑戰，應重新制定符合客觀事實的工作計劃，調節工作步調，以免被他人影響。
財運：★★★☆☆
在投資前應多請教有經驗的前輩。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-24:00白鋼銀
開運方位：西南方向
巨蟹座
應精神抖擻地應對繁雜瑣事。
整體運：★★★★☆
今天的工作狀態不佳，精神有點渙散，可要打起精神來。父母的教誨會讓你覺得有些嘮叨，但那都是為你好，若能聽進去會給你帶來好運。單身男性易遇到讓自己心跳加快的女生，「郎」情「妾」意，令人羨慕。
愛情運：★★★★☆
旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！
事業運：★★☆☆☆
容易受流言蜚語的影響，情緒很不穩定，工作會因此而受到影響，出現一些不必要的錯誤。
財運：★★★★☆
善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00墨玉綠
開運方位：東南方向
獅子座
對生活挺滿意，顯得信心十足。
整體運：★★☆☆☆
在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的收效。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。
愛情運：★★☆☆☆
家是你最好的避風港，感覺身心疲憊時，不妨與另一半安排一個輕鬆的約會。
事業運：★★☆☆☆
如果無法收斂情緒，不懂運用資源，不僅幸運女神會躲得遠遠的，還可能招來掃把星光臨！
財運：★★★☆☆
存肥己之心，無利他人之意，恐因失人心而自擋財路！
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-13:00玫瑰紅
開運方位：西南方向
處女座
無奈與追求共存，思想在爭論。
整體運：★★★☆☆
雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！
愛情運：★★★☆☆
愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。
事業運：★★★☆☆
對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。
財運：★★★★☆
運勢頗佳，你所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00竹葉青
開運方位：東北方向
天秤座
需要抉擇的時候，就應該當機立斷。
整體運：★★★★☆
衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。
愛情運：★★★☆☆
情侶之間頗為甜蜜，有說不完的情話，有利表達愛意；單身者有機會被表白，若心動可大方接受。
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。
財運：★★★☆☆
適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，這樣就能夠管理好當日的金錢。
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-17:00象牙白
開運方位：西北方向
天蠍座
在追求的路上阻礙頗多，行動前需三思。
整體運：★☆☆☆☆
尋求突破，但困難橫在眼前，讓你找不到施力點，不妨停下腳步重新思考並擬訂策略。財運較弱，投資理財需謹慎，易收到錯誤信息，在運作上別衝動。戀愛運不佳，單身者想戀愛需耐心等待，太快投入感情易受挫。
愛情運：★☆☆☆☆
外力干擾會令你不得安寧，應用樂觀的心態看待眼前的戀情。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。
財運：★☆☆☆☆
如果不是心情輕鬆、頭腦清晰，還是遠離一下賭場！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-15:00青金石藍
開運方位：東北方向
射手座
不要老把壞的一面擺在眼前。
整體運：★★★☆☆
今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。
愛情運：★★☆☆☆
小別勝新婚！保持距離，以策安全，今日還是別黏得太緊比較妥當。
事業運：★★★★☆
運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！
財運：★★☆☆☆
外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事都急不得喔！
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00玳瑁棕
開運方位：正西方向
摩羯座
大膽地嘗試會得到可喜的回報。
整體運：★★☆☆☆
新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。
愛情運：★★☆☆☆
戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！
事業運：★★☆☆☆
容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數就能降低。
財運：★★★☆☆
想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-16:00琉璃銀
開運方位：正西方向
水瓶座
今日的收穫，歸功於你過去的努力。
整體運：★★★★☆
可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿！
愛情運：★★★☆☆
腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情才會更好。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效；無聊時，不妨思考或調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！
財運：★★★★★
會有幾筆不錯的收入，很適合與人合作、投資新興行業，容易獲利喔！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：09:00-11:00羽絨白
開運方位：東南方向
雙魚座
集中注意力，安全才是第一。
整體運：★★★☆☆
開車時千萬別分心，今天的意外指數偏高，小心受傷！感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走；花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場明顯增強。
愛情運：★★★☆☆
感情運不太好，單身者別把過多精力花在憧憬浪漫的愛情上，投入工作會有更大的收穫！
事業運：★★★☆☆
有許多事務需要你來處理，但你能樂觀面對。雖然進度較慢，但能被理解。
財運：★★★☆☆
在購物時要特別小心，別輕信促銷誘惑，小心上當受騙！
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00檸檬綠
開運方位：東南方向
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