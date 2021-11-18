每日星座運勢／巨蟹事業上勇於嘗試 可以積累經驗

2021-11-18

牡羊座

宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

整體運：★☆☆☆☆

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

財運：★★☆☆☆

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00葡萄紫

開運方位：西南方向

金牛座

事務繁多，應合理安排時間。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為工作而奔忙，但能得到對方的體貼與關懷，讓你感受到甜蜜與溫馨。財運較穩定，不過對待理財有點心不在焉，小心遺失錢財。感覺神經繃得太緊時，做做健身操，可有效調節神經系統。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到理想情人，適合表白，但不要有太多的顧慮，以免錯過良緣。

事業運：★★☆☆☆

今天與老年人特別有緣，工作上遇到困惑，不妨找他們聊一聊，會茅塞頓開。

財運：★★★☆☆

暗財運顯得薄弱多了，想要私底下輕輕鬆鬆就能有額外的收入，不大容易。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00水鑽藍

開運方位：西北方向

雙子座

桃花開得旺，要有追求的勇氣。

整體運：★★★★☆

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

愛情運：★★★★☆

有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取和對方約會的機會，感情進展就會加快許多。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，宜循序漸進穩定操作，有利於聽命行事，凡事不可操之過急。

財運：★★★☆☆

理財宜守不宜攻！運勢平順，是規劃的好時機，宜等待機會，若貿然投資，風險會很大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00墨玉綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

整體運：★★★☆☆

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

愛情運：★★★☆☆

經常與另一半單獨約會，讓你感覺有點悶了嗎？不妨安排Party吧，既可激起你的熱情，又能讓夫妻感情升溫！

事業運：★★★★☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，能讓你體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

賺錢辛苦的日子，天外也不會飛來一筆橫財；願意身兼數職者，可有額外進帳，貼補家用。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

獅子座

平凡也是一種幸福。

整體運：★★★★☆

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

愛情運：★★★★☆

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。

事業運：★★★★☆

有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，要好好把握！

財運：★★★☆☆

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

處女座

平淡的日子，過得悠閒自在。

整體運：★★★☆☆

工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。

愛情運：★★★☆☆

有異性向你大獻殷勤，讓你很有滿足感，若還是單身，別錯過機會。

事業運：★★★☆☆

要端正工作態度，雖然運勢平順，但只要趁熱打鐵，付出了就會獲得實質性的回報！

財運：★★★☆☆

易為財所苦，財運呈現劇烈波動的現象。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00竹葉青

開運方位：正南方向

天秤座

放下心中的包袱。

整體運：★★☆☆☆

同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。

愛情運：★★★☆☆

已婚者、戀愛中的人在發生爭執時，請就事論事，翻舊帳會很傷感情。

事業運：★★☆☆☆

對自我要求甚高，小心因設定過高的目標而讓你有挫敗感。

財運：★★★☆☆

有小額中獎、賭博小贏、收到禮物的機會。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

天蠍座

健康最為重要。

整體運：★★☆☆☆

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。

事業運：★★☆☆☆

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

財運：★★☆☆☆

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

射手座

感情甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★★★

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，加上務實的工作態度，能受到上級的肯定。多與客戶進行溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

愛情運佳，多與伴侶聊一些感性、輕鬆的話題，讓互動變得生動、有趣，不難達成共識。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利洽商。作風保守的人，則不易感受到今日好運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00古銅青

開運方位：正南方向

摩羯座

愛情百分百。

整體運：★★★★☆

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

愛情運：★★★★★

恩怨化解日。先前曾有過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

事業運：★★★★☆

是證明實力的好時機。別人覺得有困難的事情，不妨接過來做，你會很有收穫！

財運：★★★☆☆

做好財務規劃，花錢別太隨意。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00珍珠白

開運方位：正東方向

水瓶座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

你對另一半很關心，但你給的愛並不一定是對方想要的，應多瞭解對方的想法才好喔！

事業運：★★☆☆☆

不是表現的良機，別急於發號施令，也別因為想要超越而不經周密分析就行動，小心因此而弄巧成拙。

財運：★★★★☆

隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

雙魚座

少計較，心情好。

整體運：★★☆☆☆

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半別太強勢，和平共處、共同做些家務，會讓你感受到溫馨與甜蜜喔！

事業運：★★☆☆☆

思維有如污泥淤塞，創作力與應變力罷工，瑣碎的麻煩接二連三，會逼得你越來越急躁。

財運：★★☆☆☆

只要能經得起環境競爭、是非的考驗，財運就會漸佳。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00睡蓮紫

開運方位：東南方向





