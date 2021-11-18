每日星座運勢／巨蟹事業上勇於嘗試 可以積累經驗
2021-11-18
牡羊座
宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。
整體運：★☆☆☆☆
投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運不佳，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！
財運：★★☆☆☆
金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-08:00葡萄紫
開運方位：西南方向
金牛座
事務繁多，應合理安排時間。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人為工作而奔忙，但能得到對方的體貼與關懷，讓你感受到甜蜜與溫馨。財運較穩定，不過對待理財有點心不在焉，小心遺失錢財。感覺神經繃得太緊時，做做健身操，可有效調節神經系統。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會遇到理想情人，適合表白，但不要有太多的顧慮，以免錯過良緣。
事業運：★★☆☆☆
今天與老年人特別有緣，工作上遇到困惑，不妨找他們聊一聊，會茅塞頓開。
財運：★★★☆☆
暗財運顯得薄弱多了，想要私底下輕輕鬆鬆就能有額外的收入，不大容易。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-21:00水鑽藍
開運方位：西北方向
雙子座
桃花開得旺，要有追求的勇氣。
整體運：★★★★☆
單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。
愛情運：★★★★☆
有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取和對方約會的機會，感情進展就會加快許多。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，宜循序漸進穩定操作，有利於聽命行事，凡事不可操之過急。
財運：★★★☆☆
理財宜守不宜攻！運勢平順，是規劃的好時機，宜等待機會，若貿然投資，風險會很大。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-24:00墨玉綠
開運方位：正南方向
巨蟹座
心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。
整體運：★★★☆☆
今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。
愛情運：★★★☆☆
經常與另一半單獨約會，讓你感覺有點悶了嗎？不妨安排Party吧，既可激起你的熱情，又能讓夫妻感情升溫！
事業運：★★★★☆
事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，能讓你體會到不一樣的驚喜。
財運：★★☆☆☆
賺錢辛苦的日子，天外也不會飛來一筆橫財；願意身兼數職者，可有額外進帳，貼補家用。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-23:00苔蘚綠
開運方位：正東方向
獅子座
平凡也是一種幸福。
整體運：★★★★☆
工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。
愛情運：★★★★☆
別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。
事業運：★★★★☆
有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，要好好把握！
財運：★★★☆☆
為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-18:00櫻桃紅
開運方位：正北方向
處女座
平淡的日子，過得悠閒自在。
整體運：★★★☆☆
工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。
愛情運：★★★☆☆
有異性向你大獻殷勤，讓你很有滿足感，若還是單身，別錯過機會。
事業運：★★★☆☆
要端正工作態度，雖然運勢平順，但只要趁熱打鐵，付出了就會獲得實質性的回報！
財運：★★★☆☆
易為財所苦，財運呈現劇烈波動的現象。
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-11:00竹葉青
開運方位：正南方向
天秤座
放下心中的包袱。
整體運：★★☆☆☆
同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。
愛情運：★★★☆☆
已婚者、戀愛中的人在發生爭執時，請就事論事，翻舊帳會很傷感情。
事業運：★★☆☆☆
對自我要求甚高，小心因設定過高的目標而讓你有挫敗感。
財運：★★★☆☆
有小額中獎、賭博小贏、收到禮物的機會。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：08:00-09:00櫻桃紅
開運方位：西南方向
天蠍座
健康最為重要。
整體運：★★☆☆☆
由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。
愛情運：★★☆☆☆
工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。
事業運：★★☆☆☆
放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。
財運：★★☆☆☆
在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：14:00-16:00薰衣草紫
開運方位：正東方向
射手座
感情甜蜜溫馨的一天。
整體運：★★★★★
體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，加上務實的工作態度，能受到上級的肯定。多與客戶進行溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。
愛情運：★★★★★
愛情運佳，多與伴侶聊一些感性、輕鬆的話題，讓互動變得生動、有趣，不難達成共識。
事業運：★★★★☆
今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。
財運：★★★★☆
充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利洽商。作風保守的人，則不易感受到今日好運。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：13:00-15:00古銅青
開運方位：正南方向
摩羯座
愛情百分百。
整體運：★★★★☆
單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。
愛情運：★★★★★
恩怨化解日。先前曾有過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！
事業運：★★★★☆
是證明實力的好時機。別人覺得有困難的事情，不妨接過來做，你會很有收穫！
財運：★★★☆☆
做好財務規劃，花錢別太隨意。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-11:00珍珠白
開運方位：正東方向
水瓶座
健康狀態欠佳。
整體運：★★★☆☆
玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。
愛情運：★★★☆☆
你對另一半很關心，但你給的愛並不一定是對方想要的，應多瞭解對方的想法才好喔！
事業運：★★☆☆☆
不是表現的良機，別急於發號施令，也別因為想要超越而不經周密分析就行動，小心因此而弄巧成拙。
財運：★★★★☆
隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-10:00玳瑁棕
開運方位：正東方向
雙魚座
少計較，心情好。
整體運：★★☆☆☆
你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半別太強勢，和平共處、共同做些家務，會讓你感受到溫馨與甜蜜喔！
事業運：★★☆☆☆
思維有如污泥淤塞，創作力與應變力罷工，瑣碎的麻煩接二連三，會逼得你越來越急躁。
財運：★★☆☆☆
只要能經得起環境競爭、是非的考驗，財運就會漸佳。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00睡蓮紫
開運方位：東南方向
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