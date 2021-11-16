每日星座運勢／摩羯難得的談心機會 財運儲蓄較好

2021-11-16

牡羊座

不斷努力就會有好的成就。

整體運：★★★☆☆

在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

愛情運：★★★☆☆

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

事業運：★★★★★

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

財運：★☆☆☆☆

虛榮心較重，過於追求名牌，易大手筆支出，把錢財敗光。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00蘋果綠

開運方位：正南方向

金牛座

想法頗多，創意無限。

整體運：★★★☆☆

若不懂得維繫，好不容易得來的愛情也會失去，今天需製造一點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計劃。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的關係有一點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★☆☆

關注著許多事情，會被挑起好奇心，但專注力和持久力卻不強，精神也不夠集中，易半途而廢，或耽誤正事。

財運：★★★★☆

財運不錯，借出的款項可望收回，易有失而復得的好運氣。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00琥珀橙

開運方位：正北方向

雙子座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！

事業運：★★★★☆

有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00秋葵綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

你的視聽會受外界因素干擾。

整體運：★★☆☆☆

感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才能更好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。

愛情運：★★☆☆☆

出差返回者，別忘了帶一份禮物送給伴侶，表達你濃濃的情意，可讓感情升溫！

事業運：★★☆☆☆

工作面臨挫折，別一個人獨自撐著，尋求他人的幫助就能很好地解決問題。

財運：★★★☆☆

心存不切實際的發財夢，反而會招來厄運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00艷棗紅

開運方位：正東方向

獅子座

要求有些過高。

整體運：★★★☆☆

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

愛情運：★★★☆☆

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

事業運：★★★☆☆

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

財運：★★☆☆☆

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00水鑽藍

開運方位：西北方向

處女座

今天顯得感情用事。

整體運：★★☆☆☆

感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。

愛情運：★★★☆☆

已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。

事業運：★★☆☆☆

與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。

財運：★★☆☆☆

今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙、判斷錯誤造成的居多。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

天秤座

積極行動總會有收穫的。

整體運：★★★★☆

給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人力銀行或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者經由積極拓展能有機會獲得超出預計的收益。

愛情運：★★★☆☆

周圍有不少對你關注、好奇的對象出現，想要對你一探究竟，但談情說愛不易。

事業運：★★★★☆

很多事情都要你來處理，雖然有些手忙腳亂，但多能堅持並積極應對。

財運：★★★☆☆

財運平平的一天，對財富也不太關心；今日倒是很適合出門玩樂，花錢享受一番！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00雪花銀

開運方位：東北方向

天蠍座

貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。

愛情運：★★☆☆☆

遇到不太喜歡的桃花機率高，別因為寂寞而戀愛，對於無感的桃花直接拒絕為妙。

事業運：★★★★☆

工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。

財運：★★★☆☆

投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00嫩芽綠

開運方位：東南方向

射手座

善用分析能力，才能事半功倍。

整體運：★★☆☆☆

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平順，還應多營造浪漫氣氛；單身者戀愛機會較少，適合獨處。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運比較背，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著等明天再來解決吧！

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，生財力道有限。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00象牙白

開運方位：正北方向

摩羯座

開口表達你的需求。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案子進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

桃花漫天飛舞，很容易遇到心動的對象，一見鍾情的可能性很大唷。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯啦！可是，必須努力的付出，辛苦的耕耘，才更容易得到長官的賞識！

財運：★★★★☆

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運！對股票族而言，是個幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00辣椒紅

開運方位：正西方向

水瓶座

留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

整體運：★☆☆☆☆

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳、不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重了！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，壓力多來自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

財運：★★☆☆☆

必須先評估一下自己的實力，拿出老本投資可不是明智之舉。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00雪花銀

開運方位：西南方向

雙魚座

運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。

整體運：★★★★☆

異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛但眼光太高，有不錯的異性靠近卻難看上眼；已婚者對伴侶的期待越高失望也越大。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個忙碌的一天。少有機會閒下來，那就去忙吧！

財運：★★★★★

財運好到讓人羨慕、眼紅，是適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆咧！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00寶石藍

開運方位：正西方向





