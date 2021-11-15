每日星座運勢／雙子心懷感恩得人助 不利金錢遊戲
2021-11-15
牡羊座
學會調整心情，忌負面思考。
整體運：★★☆☆☆
與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中人約會增多，時常與戀人沉浸在浪漫的氣氛中；已婚者容易在錢財上起爭執。
事業運：★★★☆☆
情感豐富，容易有不錯的創意，不妨擬訂企劃案或從事創作，易有成果。
財運：★★★☆☆
得財略為費心，支出頗多。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：07:00-08:00瑪瑙黑
開運方位：西南方向
金牛座
生意人今天的財運不太順利。
整體運：★☆☆☆☆
單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻間的關係不太妙，易出現生悶氣、冷戰的狀況；單身者則易獲得異性關心。
事業運：★★☆☆☆
今日事業不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，金錢困擾多多，容易發生金錢損失。不妨趁今日快把手邊的帳單繳掉。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：04:00-06:00玉米黃
開運方位：西北方向
雙子座
心懷感恩，易得人助。
整體運：★★★☆☆
送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。
愛情運：★★★★☆
單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時，不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，容易感覺疲倦，於是乎做事情會出現三分鐘熱度的情況。
財運：★★☆☆☆
有錢財耗損的跡象，勿碰觸貴重物品。不利金錢遊戲，安分守己可遠離破財之災。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：09:00-11:00硃砂紅
開運方位：正西方向
巨蟹座
擁有強烈的時間觀念，會讓你獲得不少機會。
整體運：★★★★☆
感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，照照鏡子並打扮得美美、帥帥的，對愛情會有幫助唷！
事業運：★★★★☆
撥雲見日的一天。先前的工作計劃多能實現，不過也要注意與夥伴的合作關係，不可意氣用事。
財運：★★★☆☆
不適合處理財務問題，與金錢有較多接觸者要特別謹慎小心，易惹麻煩。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：20:00-22:00橄欖綠
開運方位：正南方向
獅子座
身體狀況不佳，學習、工作受到影響。
整體運：★★★☆☆
感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。
愛情運：★★★☆☆
顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去，難免會產生不爽的心態。
財運：★★★☆☆
省小錢，花大錢！財富的成敗禍福，都在你的一念之間。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-18:00深茄紫
開運方位：正東方向
處女座
運勢旺盛，諸事順利的一天。
整體運：★★★★☆
適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖然收入不如預想，但相對平衡。
愛情運：★★★★☆
單身者多留意關係良好的異性朋友，從友情發展成為愛情的機率高。
事業運：★★★★☆
運勢較好，諸事皆順利，認真處理手中的工作會收到不錯的效果，但切忌急功近利。
財運：★★★☆☆
今日在財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：18:00-20:00石榴紅
開運方位：正西方向
天秤座
熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。
整體運：★★★★★
今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。
愛情運：★★★★☆
有利相親的好日子，立刻安排行動吧，有親友介紹的對象可別錯過；有伴侶者感情升溫，驚喜不斷。
事業運：★★★★☆
機會頗多的一天，但重點是把握好現有領域的表現機會和提升機會，切忌太過冒進。
財運：★★★★☆
金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後，又把錢轉手出去。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-24:00瑪瑙黑
開運方位：正西方向
天蠍座
情緒易浮躁，注意控制。
整體運：★★☆☆☆
今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。
愛情運：★★★☆☆
心裡有事千萬別隱瞞另一半，謊言容易被對方識破；單身者有機會結識氣味相投的異性。
事業運：★★★☆☆
太過順從他人，很容易妥協，有時候得爭取主動，太懦弱的話容易被人欺負喔！
財運：★★☆☆☆
財運不佳，寧願少賺一點也不要惹麻煩。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：04:00-06:00寶石藍
開運方位：東南方向
射手座
戶外休閒能緩解疲勞。
整體運：★★★☆☆
別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。
愛情運：★★★☆☆
能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。
事業運：★★★☆☆
運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。
財運：★★☆☆☆
今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00水晶紫
開運方位：正北方向
摩羯座
能量的累積要靠休息。
整體運：★★★★☆
今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。
愛情運：★★★★☆
單身者可在社交場合結緣感性、口才佳的異性；有伴侶的人別吝嗇說些甜言蜜語。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，適合在今日做點規劃方面的工作，排定日後的行事曆。
財運：★★★★☆
有機會從異性手中獲得周轉金。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00冷泉藍
開運方位：正西方向
水瓶座
利弊共趨的形勢演變。
整體運：★★☆☆☆
單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。
愛情運：★★★☆☆
單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。
事業運：★★☆☆☆
易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。
財運：★★☆☆☆
財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-23:00大理石灰
開運方位：東北方向
雙魚座
時間觀念有待加強。
整體運：★★★☆☆
已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。
愛情運：★★★☆☆
渴望被關心，戀愛中的人不妨動手去做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。
事業運：★★☆☆☆
事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。
財運：★★★★☆
有機會進財，不過天上不會掉下金幣。想賺錢的話，就應主動開發財源，多向外發展。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-15:00臘梅白
開運方位：正北方向
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