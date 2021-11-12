小孟塔羅：想活命拜託要小心！深藏不露的腹黑型指數有多高？

腹黑(はらぐろい)是來源於日語的漢字詞語。通常用來指表面和善溫和，內心卻想著邪惡事情或有心機的人。日語原意為表裡不一、心地壞，即中文的「笑裡藏刀」、「佛口蛇心」。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，深藏不露的腹黑型指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Giuliano Costa, Rachel Paul(Jack O lantern Tarot)

A：腹黑指數80%。(愚者牌正位)

牌面的人是南瓜頭人身，眼鼻口由裡向外發出光芒。

這張牌表示你對在乎的人事物，非常願意做各種不同的嘗試。無論途中碰到什麼樣的困難，你會藉由不斷的努力與提升，只為接近想達成的目標與夢想。這代表說你是用燃燒生命的方式，只為了接近你所追尋的東西。小孟老師在此提醒你，多一份識別會讓你少走點冤枉路。

B：腹黑指數40%。(死神牌正位)

牌面骷髏身披黑色斗篷，手裡拿著一把大鐮刀。

這張牌表示你過去所經歷的每件事，皆會轉化成未來指引方向的智慧。除了有機會修正自身言行，更會記取教訓不再犯同樣錯誤。儘管這不是最聰明的選項，但親身體驗會讓你永生難忘。小孟老師在此提醒你，偶爾感到疲累的時候，別忘了要好好療癒身心唷！

C：腹黑指數60%。(聖杯四正位)

牌面的人手托腮坐在樹下，雲朵裡伸出拿著杯子的手。

這張牌表示太制式的處境容易感到不滿足。也許朝九晚五的穩定生活，對多數人來說很不錯，但在你看來卻是了無生趣。因此，你會開始思考如何改變，但這選擇卻未必正確。小孟老師在此提醒你，儘管每人對幸福的定義不同，但穩定未必等同於停滯，也能是知足常樂的安定。

D：腹黑指數99%。(權杖七正位)

牌面男子肩膀扛著木棍，身旁跟著展翅飛翔的貓頭鷹。

這張牌表示面對你想爭取的事物，儘管有親情、友情等因素干擾，你仍會做優先於他們的決定。這在一般人眼裡已是功利主義，但對你而言你只是在做自己，而且你並不想受他人影響。小孟老師在此提醒你，在有得必有失的情況下，是該好好思索熟輕熟重。

E：腹黑指數20%。(女皇牌正位)

牌面女子頭戴華麗的皇冠，手上拿著象徵權利的權杖。

這張牌表示儘管有賺錢機會，你也未必就會直接答應。你會優先考量自身性格，如果你覺得差異過大，你會直言不諱或婉拒。相比獲得更多的東西，會更傾向適合自己的路。小孟老師在此提醒你，有時嘗試一些新事物，會有意想不到的收穫，讓生命多一點可能吧！