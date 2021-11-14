殺破狼周運勢／白羊進入夢想職場 天秤當心標的崩盤

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星與冥王星相位良好，正展現過去累積的成就與經驗值，在工作領域上的努力會獲得支持與信賴。正在尋求新工作的白羊座，可進入夢寐以求的職場，發揮所長。

感情運方面，在心靈宮位的海王星相位良好，與喜歡的人經由親密關係確認內心深處的感覺，對方就是你的靈魂伴侶。某些白羊座發現暗戀的對象似乎注意到你了，但雙方好像都還在相互觀望狀態。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，當心遺失錢包或是存有重要個資的物品，帳戶被人盜用，損失慘重。有投資習慣的白羊座，這段時間千萬不要炒短線，會使得財務破口越來越大，難以彌補。

人際關係方面，在人際關係的木星、土星相位皆不良，與人發生財務糾紛，並被牽連進大型的詐騙事件裡，與任何人最好保持安全以及有禮貌的社交距離，此時容易捲入性醜聞中。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的金星與冥王星相位良好，學業表現優異，作業或報告獲得很高的評價，某些金牛座深獲師長信賴，成為班上或學校重要的領導幹部，學習管理一個組織或社團。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星與木星相位皆不良，職場相互較勁的問題浮出檯面，上司或是合作夥伴有意在鬥爭你，此時必須拿出一些魄力，將一些不公不義之事公諸於世，以正視聽。

感情運方面，在感情宮位的太陽、水星受到月蝕能量影響，莫名其妙被喜歡的對象封鎖或分手，心裡執著要一個答案。某些金牛座與戀愛對象沒有未來可言，會忍痛離開一段關係。感情較為穩定的金牛座也容易與伴侶吵架冷戰。

健康運方面，月蝕發生在命宮，工作壓力太大，引發胃痛。吃東西注意衛生，容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。盡量別涉入危險的行為與區域，注意人身安全。某些金牛座則是要注意家中女性成員的健康問題，或容易與母親發生爭執。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星與火星相位良好，參與購物抽獎活動會抽中自己很喜歡，且價值不斐的贈品。有投資習慣的雙子座，在紛亂的市場中穩住陣腳，目前的標的都在逐漸升值。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在心靈宮位，原本暗戀的對象會做出讓你感到噁心的事情，好感瞬間破滅。某些雙子座秘密戀情被披露，不得不選擇切割，否則難以在社會生存。

工作運方面，在工作宮位的太陽與水星受到月蝕能量影響，已經受不了目前的工作壓力，會想辭職，離開高壓的職場環境。某些雙子座受到黑函攻擊，沒調查清楚就先被裁員，令你感到冤屈。

健康運方面，火星、水星、太陽齊聚健康宮位，工作過勞，火氣較大，皮膚長痘痘，或有嘴破、生口瘡的現象。注意血光之災，容易發生意外傷害，或罹患急性疾病。呼吸系統當心受到病毒感染，同時留意心血管方面的問題。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，雖然沒有認真準備，期中考的成績還算不錯。某些巨蟹座會代表學校對外參加競賽，雖然不一定拿下首獎，不過排名還算不錯，值得你慶幸。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，因為一些行為惹惱週遭許多人，或是做出違反道德的事情，一夕之間被同儕邊緣化。某些巨蟹座則可能失去一位朋友，可能因為一些糾紛不再往來，或是有友人離世。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽、水星、火星相位皆不良，陷入複雜的三角關係中，戀情中存在著第三著，或是自己在情感關係上劈腿。在人際關係也被迫要與一些人斷絕往來，甚至惹上官非。

金錢運方面，在財務宮位的木星、土星相位皆不良，與人容易發生金錢糾紛，甚至需要尋求司法途徑解決。此時最好不要跟團購，容易被詐騙。有投資習慣的巨蟹座，太多資金放在投資商品上，價值下跌，套牢在高點。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，稅務因為一些事件獲得減免，或是會得到一筆補償性質的理賠金。有投資習慣的獅子座，若是抱著存錢收利息的心態，獲利已經比定存好過許多了，目前標的物其實還有成長空間。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，即便工作十分穩定，職場也會有大幅度的人事變動，你可能會被調單位，甚至被裁員。某些獅子座可能會被認識的人脈挖角，但要考慮對方的公司組織是否穩定，這或許是一場冒險或賭注。

感情運方面，在感情宮位的木星與土星相位皆不良，在伴侶關係中十分弱勢，另一半能陪伴你的時間有限，總覺得寂寞。若是向對方要求一些，反而會造成爭執，目前能待在喜歡的人身邊就已經很幸福，來日方長。

家宅運方面，在家宅宮位的水星與太陽受到月蝕影響，因為工作變動的關係，會需要離家或搬家。某些獅子座可能被裁員回鄉待業，或是需要接掌家業，家庭會有許多雜事讓你十分操煩，這段時間需特別注意爐火、電器的使用。

處女座：

整體運勢

感情運佳，金星與冥王星齊聚戀愛宮位，同時在感情宮位的海王星相位良好，緣份總是很奇妙，或許分手是為了成就新的戀情。這段時間會有一段奇妙的邂逅，快速墜入情網，找到靈魂伴侶，閃電結婚或同居。

本週須注意的部分

學業運方面，月蝕發生在學業宮位，某個科目，因為缺席一堂課，點名不到被當掉。某些處女座則可能覺得自己選錯科系，會想轉系或是休學，重新思考自己適合的科目。

工作運方面，在工作宮位的木星與土星相位皆不良，過去所擅長的專業領域更迭快速，必須學習最新的技術，才不會被職場淘汰。目前在職場覺得十分疲累，雖然還能勉強撐著，卻渴望轉換輕鬆一點的工作。

交通運方面，火星、太陽、水星齊聚交通宮位，相位皆不良，交通工具故障頻頻，可能得報廢了。出門當心遇到突發性的交通事故，受困於某些區域動彈不得，開車容易與人發生糾紛，或被開罰單，這段時間需特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，雖然職場正面臨人事異動，不過有靠山罩你，職務不會有什麼太大的改變。某些天秤座自從選擇在家接案工作後，生活可以自己支配，感覺比較舒適自由。

家宅運方面，在家宅宮位的金星、冥王星相位良好，家人在經濟上會給予你很多的幫助與支援，會默默替你繳了一些大筆的帳單。需要搬家與購屋的天秤座，此時會找到理想的物件。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星與土星相位皆不良，與戀愛對象價值觀落差很大，雙方為了金錢問題爭執不休。某些天秤座則是親密關係不協調，甚至因此有一方肉體出軌。

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，當心掉錢包，或遺失貴重物品，信用資料被盜用，同時當心被詐騙，重要資料千萬不要外洩。有投資習慣的天秤座，投資標的會因為突發事故，瞬間崩盤，損失慘重，甚至因此負債。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的金星與冥王星相位良好，最近會有許多需要跑外勤的機會，可忙裡偷閒喝杯下午茶。想考公職的天蠍座，最近考試運不錯，有可能通過門檻，進入公家機關工作。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，對待越是重要的人，情緒管理要越好，這段時間，個性中不討喜的部分容易被放大，與戀愛對象關係緊繃，分手機率高。某些天蠍座被喜歡的人封鎖，對方從此失蹤。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與土星相位皆不良，家中會發生許多麻煩的問題，除了家人之間相處不和睦外，家宅很多地方也需要修繕。某些天蠍座的家人身體狀況不佳，令你非常擔憂。

健康運方面，火星、水星、太陽齊聚命宮，要注意刀火燙傷見血光的意外傷害，罹患急性疾病的機率也較高。呼吸系統容易被病毒感染，並要注意心血管方面的問題，工作生活切勿過勞。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的金星與冥王星相位良好，搶購到限量款的商品，心情有種獲得勝利的愉悅感。某些射手座的薪資待遇會有所調整，經濟狀況會更為富裕。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星相位良好，因為某些特殊狀況，可待在家中辦公，或是宅在家裡耍廢。某些射手座在這段時間會購買新的家電或舒適的傢俱，生活煥然一新。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，職場人事變動劇烈，可能會轉調單位，甚至被裁員。某些射手座會想在這段時間跳槽，但進入新職場會發現整個環境不太對勁，對於轉職的決定感到後悔。

學習運方面，在學習宮位的土星、木星相位皆不良，某科老師對你不太友善，在學業成績上刁難你。某些射手座會被指導者剝削，幫忙做一些打雜的事務，卻只能隱忍，不然無法拿到學分。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在命宮的金星與冥王星相位良好，工作量減輕許多，有許多閒暇時間出門喝杯下午茶。正在求職的摩羯座，面試新工作會是十分討喜的時期，很快就能獲得錄取通知。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，戀情因為第三者的存在，迫使你必須做出抉擇，也容易被分手。感情穩定的摩羯座，和伴侶爭執的問題較多，相處不愉快。有小孩或是寵物的摩羯座，孩子的身體會有突發狀況，讓你十分憂心。

人際關係方面，火星、水星太陽齊聚人際關係宮位，相位皆不良，容易捲入他人的情感糾紛中，公親變事主。或是與人發生金錢糾紛，離開某個團體或是社群。某些摩羯座會與朋友吵架，甚至斷絕往來。

金錢運方面，在金錢宮位的木星、土星相位皆不良，這段時間當心掉錢包、遺失貴重物品，或是信用卡遭到盜刷。某些摩羯座會遭到信任朋友的詐騙，損失金錢，也失去了對人的信任。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，囤積了許多市面上缺貨的物資，感覺自己很富有。某些水瓶座，會上網拍賣掉自己用不上的一些物品，賺回的錢居然還不少。

感情運方面，在心靈宮位的金星相位良好，有很多時間與暗戀的對象相處，每天都過得很愉悅。某些水瓶座正耽溺於秘密戀情中，不能對週遭的人公開，但只要能見到對方，再苦都覺得值得。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，注意家人身體狀況以及人身安全，此時容易發生令你擔憂的事件。與家人的關係也較為緊繃，經常發生爭執。某些水瓶座則會在這段時間搬家或離家。

工作運方面，太陽、水星、火星在志業宮位行進，相位皆不良，職場狀況頻頻，常需要加班處理許多額外的雜事。某些水瓶座功高震主，上司或主管會加重你的工作量，每天都很勞累。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星、冥王星相位良好，在任何組織與團體中十分討喜，可說是重要的靈魂人物。此時也會有許多邀約，參加活動或是與朋友一起出遊，生活愉悅。

感情運方面，在命宮的海王星相位良好，在情感關係中是被寵溺的一方，每天都被對方照顧得很幸福。單身的雙魚座，最近會因為參加許多活動，認識新的朋友，有許多人會對你表示好感。

本週須注意的部分

交通運方面，月蝕發生在交通宮位，長期使用的交通工具可能在此時壽終正寢，或是會遭竊，造成你通勤不便。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，這段時間要特別注意交通安全。

工作運方面，月蝕發生在面試、考試宮位，此時不宜跳槽、轉換工作，到新的職場會適應不良，很快就離職。有穩定工作的雙魚座，重要的合約被毀約，有些前置作業做白工。

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