雨傘別放門口！揭家中「10大錯誤擺設」命理師警告：恐讓晚景淒涼

不少人趁年輕時努力存錢，除了讓自己生活品質變好外，也是先替晚年生活鋪路，希望年老的時候可以不用再煩惱柴米油鹽醬醋茶，但是除了自己努力外，家裡風水也是一個要注意的地方，清水孟國際塔羅小孟老師替大家整理了「家中10大錯誤擺設」，可能會讓你晚景淒涼，不過此為民俗說法，切勿太過迷信。

1.在房間或者是客廳卦人物畫：

民間相傳卦人物畫易招陰，若你已經卦了就僅量不要點香，以免招來阿飄卡在畫裡。

2.房間內尖銳物品不要朝外擺：

房間內或床頭櫃上方不要放尖銳物品，以免尖銳物劃傷磁場。

3.房間不要放假花：

夫妻房間不要放假花要不然容易會有亂桃花。

4.客廳門打開不可以放太多的魚：

因為魚會繞著魚缸游，魚兒整天游沒有在大海游容易讓動物憂鬱產生怨氣，導致家中磁場不順。

5.避免兇猛動物玩偶：

不要放太兇猛的動物玩偶，容易招來煞氣。

6.避免陽台放雜物：

陽台不要堆放太多雜物，不然容易工作雜事多會勞碌命。

7.注意雨傘擺放位置：

雨傘不可以放在門打開可以看得到的地方，或者是大門口也不可以放在門的45度角的地方，不然容易會散財。

8.鏡子不可以對著床：

梳妝台的鏡子不可以對著床，因鏡子為陰，早上起床陽氣易被吸走。

9.祖先牌位與神明勿面對瓦斯爐：

祖先牌位與神明不可以面對瓦斯爐（易家中爭吵爆怒），或者放在抽屜裡，或者電視上方（吵到祖先），因此牌位亂放容易家運不順。

10.避免插有刺的花：

家中屋內屋外種花或插花，不要種或插有刺的要不然比較容易會犯小人。