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沒感覺想分手？12星座「重回熱戀期」關鍵

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沒感覺想分手？12星座「重回熱戀期」關鍵(圖片來源：Shutterstock)
沒感覺想分手？12星座「重回熱戀期」關鍵(圖片來源：Shutterstock)

你有沒有發現，在談戀愛的時候，一旦過了熱戀期，似乎除了基本的日常問候，越來越難找到新鮮的話題，也失去了與對方分享的慾望。沒感覺是不是就代表不愛了，只能分手呢？其實，想要重回熱戀期還是有訣竅的，就跟著科技紫微網一起來看看，面對12星座情人，該用哪些必殺技？

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）


跟火象情人交往，一開始當然是天雷勾動地火囉！只是熱戀期來得快去得也快，熱戀期一過，你就得學著察言觀色，關注他們的內心變化。火象情人很受不了平淡，如果你等到他們厭倦了這段關係才來補救，可能已經來不及了，火象情人很可能就這麼草草與你分手。

像火象星座這類有明顯佔有慾和征服慾的個性，平淡的愛情無法滿足他們真正的需求。你要適當為平淡的戀愛生活製造些難題，像是偶爾吵吵架來讓感情升溫，或是讓火象吃吃醋來製造危機感，這招特別管用喔。

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）


土象星座的個性本來就比較悶，除了一開始的熱戀期，接下來差不多都是老夫老妻的平淡相處模式了。這個時候，千萬不要責怪土象情人消極被動，或是覺得他們只關心自己。土象星座可能覺得他們明明還是很愛你，被你一責怪，他會覺得你無理取鬧，不可理喻。

面對務實的土象情人，過了熱戀期後，不妨多安排互動，多製造些兩人相處的空間。譬如，找一些共同的愛好，一起去學習，就能逐漸找到適合相處的節奏，感情會像一把小火，越燃越旺。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）


風象星座就像橡皮筋，有很強的回彈性。當他們沉浸在戀愛中一段時間後，就會自然而然的想要抽離出來，回到自己獨立的空間，這樣才不至於因為失去自我而感到壓抑。如果你的情人是風象星座，你卻不能理解他們這種追求自我的特質，很容易引發雙方冷戰。

風象情人對於步步緊逼式的戰略很反感，而且還會覺得你完全不瞭解他們的心。這時候的處理方式就是欲擒故縱，不要太黏人，讓他們享受獨處，你也有時間處理其他事情。如此一來，反而能達到小別勝新婚的效果。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）


對於重感覺的水象星座而言，溝通永遠是最有效的方式。如果你只和水象星座分享開心的事，就很難與他們產生深層的心靈相依。他們的內心世界飽滿而孤獨，所以適度讓水象情人分享內心深處的消極陰暗情緒，是非常必要的。

熱戀期過後，水象情人很可能產生失落感，因為他們覺得還沒有真正瞭解彼此。這個時候，他們會比你還緊張，你可以趁此時與他們談談心事，聊聊理想中的未來、與父母的關係、童年有什麼印象深刻的事……記住，要以對方為重心來展開一次次深度的話題，彼此產生高度共鳴後，就能讓水象星座有種重新愛上你的感覺唷！

只要真心相愛、認真交往的情人，都可能需要面對熱戀期後的低潮，若能成功向前邁進，感情也會更深厚、更穩定。

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