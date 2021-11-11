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雙11買到失心瘋？12星座瘋購物指數：牡羊愛放火、射手著了魔

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雙11買到失心瘋？12星座瘋購物指數大對決(圖片來源：Shutterstock)
雙11買到失心瘋？12星座瘋購物指數大對決(圖片來源：Shutterstock)

不知不覺間，一年一度的「雙11」購物節又回歸啦！很多人都會趁這波促銷活動囤貨、團購，正好又有振興券推波助瀾，花錢花到完全停不下來也是合理的。在12星座裡，誰最瘋購物，誰又心如止水呢？科技紫微網今天就來為大家揭密！

牡羊座


瘋購物指數：★★★★☆


一向做事積極的牡羊座，有促銷活動就絕不會落後，看到喜歡的就會買。他們不僅自己買，還會拉著身邊的朋友一起買。雖然對於貴重物品會斟酌一下（其實最後下單的機率還是很高），但對於一些價格不是很貴的物品，他們就很難控制住購買慾了，不管三七二十一買到開心為止！

金牛座


瘋購物指數：★★☆☆☆


金牛座的購物宣言就是「貨比三家」，錢要花在刀口上。無論促銷方式多麼誘人，他也只會買自己需要的，而且只挑CP值高的。作為12星座裡名符其實的勤儉高手，金牛座是最會花時間研究優惠的人，總能研究出最恰當的購買組合，這也是金牛的生活樂趣喔！

雙子座


瘋購物指數：★★★☆☆


在促銷季還沒到來以前，雙子座早就在購物車裡選好自己要買的東西了。不過，等到活動開始，他們又會突然刪除其中一部分，雙子的善變有時候就是這麼奇妙。但這樣的雙子也容易落入陷阱裡，先前選好的東西最後沒買，沒在清單裡的反而買了一堆……

巨蟹座


瘋購物指數：★★★★☆


像巨蟹座這樣的居家小達人，怎麼會錯過促銷期呢？他們首先安排的就是各種各樣的生活用品，包括衛生紙、洗衣粉都在他們的「射程範圍」。不止自己要的，還有幫家人買的，「這個適合爸爸」、「那個適合媽媽」，買得開心，又能順便照顧身邊的人！

獅子座


瘋購物指數：★★☆☆☆


獅子座的購物慾望在12星座裡是偏低的，畢竟他們在買東西時，品質要求一向排在首位，不管價格多便宜都不一定能打動他們。因此在促銷期間，獅子們仍舊能保持理性，不會花太多時間找優惠、湊團購價。在獅子的概念裡，賺錢永遠比省錢更有動力。

處女座


瘋購物指數：★★★☆☆


處女座本來就是一個完美主義者，所以他們會在購物季前就做好所有的準備，不但會精挑細選物品，還會一絲不苟規劃支出，更不會錯過殺價活動。另外，別忘了，處女座的人退貨率也很高，往往收到貨之後才是較量的開始呢！

天秤座


瘋購物指數：★★★★★


天秤座的愛美是有目共睹的，他們平時網購下單的機率就很高，更何況是促銷期間呢？廣告裡那些具有洗腦效果的「雙11購物」、「破盤價」，總讓天秤座忍不住加入購物行列，就算帳單來了之後可能會讓他「吃土」，還是會在買買買的路上繼續奮勇向前。

天蠍座


瘋購物指數：★☆☆☆☆


天蠍座的的消費觀多半非常理性。對於需要的東西，花再多錢也不心疼，而不需要的東西，就算是折扣很大也很難令他動心。不少天蠍都是極簡主義的擁護者，購物方式幾乎近似「斷捨離」，就算在促銷期囤貨，也會適可而止。

射手座


瘋購物指數：★★★★☆


對於花錢如流水的射手來說，促銷季是他們肯定不會放過的。面對各式各樣的打折商品，簡直就是射手釋放天性的最佳時機。其實重要的不是產品或折扣，而是痛快花錢的爽感，讓射手座一到購物網站就像著了魔，沒下單還覺得渾身不對勁。

摩羯座


瘋購物指數：★★☆☆☆


最懂計劃的摩羯座，遇上折扣活動也不改性子。不該花的錢他們會牢牢守住，不在清單上的東西直接略過。如果是自己看中的東西沒搶到，他們是不肯「紆尊降貴」改別款的。很實際，很佛系，不願意為了商人炒作出來的日子，改變自己的步調。

水瓶座


瘋購物指數：★★★☆☆


買東西的速度很少輸給別人，但只要不夠喜歡，再多折扣也是「謝謝再聯絡」，因為理智的水瓶座一想到囤了貨還得找地方存放，之後很可能就忘記有這樣東西，搞不好會再次花錢買重複的東西，實在划不來，所以還是照自己的需求與喜好程度來買吧！

雙魚座


瘋購物指數：★★★★☆


心腸軟，看到心動的文案與醒目的折扣就很難脫身，碰上促銷活動更不會錯過。雙魚座看重的是禮物上門的期待感，要是買到了物美價廉的商品，就會開心得不得了。只不過，往往期待越大失望越大，如果收到貨卻不滿意，確實也讓雙魚困擾不已。

購物節讓人有機會活絡經濟，當然也是好事。希望大家都能理性消費，隨時審視預算，在購物節除了能獲得心滿意足的收穫，又不會超支。下單前，先想想月底的帳單金額，說不定就能讓你懸崖勒馬，守住辛苦錢喔！

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