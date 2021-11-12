一路旺到明年！這些命格年底前準備翻身

2021年只剩兩個月了，你對自己今年的運勢還滿意嗎？想不想在年底扭轉頹勢？如果希望能迎接明年的旺運，可要把握年底，就有機會贏在起跑點喔！科技紫微網將從本命命宮來分析年底走好運的四大命格，好好掌握翻身的機會吧！

注意：

1、本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。

2、命宮為空宮，請參考對宮遷移宮主星。

3、命宮為雙星，單顆星上榜即可參考。

命宮武曲貪狼：取財有道，財庫充盈

你今年年底的財運特別旺，有利積極開源。只要務實而理性的規劃，多能憑藉敏銳的眼光投資好項目而進財頗豐。精力充沛、時間寬裕者，有利兼差賺外快，有機會因為能者多勞而有額外收入。不過，賺錢不少，花錢也不手軟，吃喝玩樂方面的消費應有所節制。

命宮廉貞天相：一展長才，步步高升

事業運正走旺運的時期，專業能力強者，有利運用機運能量不斷衝刺，可望一展長才，使事業更上一層樓，求晉升者之機會亦頗大。此時期將有證明實力的機會，切不可保守行事，應敢想、敢做，向上級表達想法與需求，易獲得肯定與支持。

命宮太陽巨門：貴人運旺，好事頻降

之前的努力多能轉為收穫，越到年底能力越易揚顯。正是謀定而後動的時期，先前的想法與計劃可望在此付諸實行，且多能獲得貴人相助。然而貴人的出現，多是因為你夠優秀，讓他想要拉你一把。若你的專業或能力有限，則貴人也不會現身。

命宮天同太陰：心態良好，安康滿足

年底有「無心插柳柳成蔭」之好運。良好的人緣，讓你不必費力爭取，就能有不錯的收穫，越是不爭，越能收穫充足與安裕。此時期也易因為心態良好、知足常樂，而身心康健。即便身體不適，也多能遇良醫，很快恢復健康與活力。

恭喜上榜的命格！若只有單顆星上榜同樣有幫助，只是上榜組合的特質會更明顯。不過沒上榜的命格也別氣餒，風水輪流轉，把握良機，必有收穫！

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