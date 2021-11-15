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11月中旬開始財星高照！這生肖投資運最旺
最近的「雙11」是否害你多花錢？超出預算怎麼辦？趕快看看哪些生肖能有意外之財！財星高照的生肖也可能得到一些額外收入，不無小補喔！立刻跟著科技紫微網一起盤點11月中旬開始的生肖財富榜。
財富運超旺TOP3
第一名：生肖龍
財氣順暢，得財不費力。若手邊有閒錢，不要傻傻放在銀行帳戶裡，花點心思找尋短期投資的項目，從現在到年底都有投資機會時不時出現，靈活運作就能很快看到實質收益。
第二名：生肖蛇
最近你的財運逐漸上升，這時你千萬別故步自封，職場上多和客戶聯繫，下了班也多找影響力強、喊水會結凍的親友聚一聚，自然得到很多商機，越是勤快，賺錢運勢就會越好。
第三名：生肖牛
踏實的你向來很會守財，最近除了按部就班存錢，其實還能發現一些意想不到收入或商機。與其獨自考量，不如找親友一起集思廣益，交流、修正理財策略，效果更驚人。
財富運偏弱生肖
生肖馬
近期財運較為低迷，少有機會賺到偏財或暗財，甚至連本業收入也有減少的危機。與其胡思亂想、渴望不勞而獲，不如腳踏實地上班賺正財，理財求穩最重要。
生肖兔
有意想不到的小財進帳，照理來說應該收入增加，但是最近衝動消費的次數太多了，錢財來得快去得也快。即使面對打折、促銷活動，也不可花錢如流水，更要避免捲入詐騙危機。
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