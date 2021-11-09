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「怪東怪西、錯都不在我」五大星座！摩羯自認聰明、天蠍要拿鐵證

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／pakutaso
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「這明明是你的錯！你怎麼還不承認！」你是不是常常有這個心聲呢?面對他人頑固的推卸責任，你該怎麼辦呢?從心理來分析，大部分人第一時間都不想承認錯誤，因為都想保持完美無缺的行事風格，不想留下污點。不過人畢竟不是完美的，總會出現大錯或小錯，而到底是誰的錯，暫且不管如何，先來看看最不願承認自己犯錯的前五名星座吧！

第五名 : 天蠍座 - 證據在哪? 錯的是你吧？！

除非能像在法院一樣，拿出所有鐵證來證明是天蠍的錯，否則千萬不要說天蠍犯錯，因為一定會遭到天蠍的報復，即使最後真的確定是天蠍的錯。天蠍的個性很冷靜的，擅長觀察所有事情，會把錯歸咎於別的狀況，天蠍會認為這有什麼好大驚小怪的，這算什麼錯，一定是誰故意陷害的，一定是誰沒把事處理好。天蠍會把焦點模糊轉移到別的地方，然後開始產生仇恨的情緒，開始責怪別人，千錯萬錯都是別人造成的，休想怪到我頭上來！

第四名 : 摩羯座 - 我那麼聰明，怎麼可能犯錯

摩羯座忽冷忽熱，要摩羯認錯是很難的一件事。若是指責他們，那麼你會先被抨擊被反擊，然後遭到冷漠回應，最後也還是得不到摩羯的認錯，而且你還會被摩羯私底下言語攻擊，不論摩羯犯的是什麼錯，除非他們自己反省，否則事情絕不會得到善意的回應。因為摩羯他們就算有錯，也不認錯，嘴比鑽石硬，他們會認為「自己那麼聰明，怎麼可能會犯錯」，一定是別人的能力差的問題，還會看不起別人。

第三名 : 處女座 - 我這麼完美，這是你的缺失

處女座一向要求完美，所以會非常細心的處理每件事，但是畢竟是人，百密必有一疏，都可能會犯錯，這時候處女座的反應大部分都是「怎麼可能？！你是不是看錯了，我怎麼會出錯」。平常都是自己在挑別人毛病，很少被挑毛病的，所以絕不可能是自己的錯，會反過質疑別人是不是看錯了，一定是別人出錯才連累到自己的，還可能要求別人重新仔細再審查一次。若真是自己的錯，還會遷拖別人，錯的絕不能只有自己。

第二名 : 牡羊座 - 你才無理取鬧，錯的才是你

牡羊火爆的脾氣，有時候是無法預測的，當指著羊鼻子說牡羊犯錯的時候，可就要小心了，羊角會毫無預警的暴衝。他們自尊心強又愛面子，自我意識也很強烈，而且又好勝，只喜歡贏的感覺，不喜歡被直率的說「你錯了」，這句話真的是不給面子啊…只能逼迫羊羊不停地辯論跟狡辯了！要記得牡羊們吃軟不吃硬，因為羊喜歡吃嫩草，所以即使牡羊犯錯，也務必要柔性對待，總不能拿針給羊羊吃吧？！越硬碰硬，越是反效果囉～

第一名 : 獅子座 - 不給我面子，這是你的錯

萬獸之王獅子座，面子擺第一，「我是最優秀的，沒有人比我還厲害」大概是獅子座對自己的肯定，「不服輸、不認輸也不能輸」則是內心自我的要求。宇宙裡大概只有獅子座可以完美的存活著，這是他們的想法吧…所以當發現獅子座犯錯的時候，真的不能當大家的面指責他喔！切記要給獅子面子，要非常委婉的告知錯誤才行！除非身份地位比獅子高，要能夠把他氣勢壓下去才行，不然就是害自己多一個敵人了，切記切記！

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