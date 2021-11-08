唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花觸手可及 2星座有理想財運

買房似乎仍舊是那麼遙不可及，從本土COVID-19疫情爆發時，許多民眾期待房價下修；不過在低利率、資金充沛及營建成本高漲下，加上遞延買盤出籠，支撐今年以來的房價持續攀升，這要無殼一族該如何是好呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，房價高漲！測我何時可以買房？

2021-11-05 15:47