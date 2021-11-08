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唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花觸手可及 2星座有理想財運
【唐綺陽星座運勢週報11/08-11/14】
重要星象：群星觸動開創星座，水火合相天蠍，金星魔羯。
群星觸動開創星座，上層多有狀況，政治相關議題受到引爆，年底挑戰接連不斷，在大小局勢的劇變中，共同努力，迎來不同風貌。水火合相天蠍，容易衝動撂下狠話，醫師、心理師、神秘學家等活躍起來，在壓力中激發改變的力量。金星魔羯，看見努力已久的價值，收到貴人青睞。
工作注意：金牛、雙子、巨蟹、天蠍
金牛：年輕人的建議，能幫助推進
雙子：展現企圖心，主動衝鋒抓住機會
巨蟹：長期規劃，自己心裡有數就好
天蠍：做事決斷明快，注意別太嚴肅
桃花注意：牡羊、獅子、天秤、魔羯
牡羊：做自己散發可愛氣息，受長輩欣賞
獅子：不打不相識，鬥嘴中產生桃花
天秤：享受於曖昧過程，感到小鹿亂撞
魔羯：桃花觸手可及，端看自己決定
財運注意：水瓶、雙魚
水瓶：正財運佳，多主動找機會
雙魚：交流理財情報，收穫頗多
健康注意：處女、射手
處女：多注意睡眠，別累積心事
射手：別輕忽健康相關的事
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