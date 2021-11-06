快訊

最早嘉義人骨骸出土 文史團體要鐵路高架工程停工搶救

苗栗2歲男童疑受不當管教致死 父母埋屍還詐領育兒津貼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／三角圖形是飯糰還是屋頂？ 測出內心真正渴望事物

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，就能瞭解自己內心的渴望是什麼。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，就能瞭解自己內心的渴望是什麼。圖片來源／ingimage

即使物質生活再怎麼豐裕的人，在內心裡頭，或多或少都還是有感到不足之處。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出你潛藏在心中，真正渴望擁有的東西到底是什麼。

圖中的這項物品，你認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL
圖中的這項物品，你認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL

請問：圖中的這個東西，你會聯想到什麼呢？

A 屋頂

B 山

C 三角飯糰

D 三角板

選擇A屋頂的你，渴望得到的東西是「羈絆」。你是個重視家庭的人，即使稍有摩擦，日後也會轉化成互相扶持的力量。對你而言，能夠被愛，得到他人的關懷，比什麼都還要重要。然而機會是要自己創造的，當你有了在意對象，一定要好好把握，才能開拓出新的契機。

選擇B山的你，渴望得到的東西是「能依靠的存在」。你是個重視他人意見，相當謙虛的人，同時你也是個需要他人幫忙，才能夠繼續邁進的類型。因此有沒有和周圍的人打好關係，是決定你往後的一大關鍵。當然你自己也得保持一定的獨立自主，避免給其他人過多負荷。

選擇C三角飯糰的你，渴望得到的東西是「稱讚」。你是個眼光很高，同時也對自己非常嚴厲的人，總是不斷地在鍛鍊自己，為的就是希望能得到他人認同。有時你也會因為這樣，拉不下臉求助別人，然而俗話說「滿招損、謙受益」，記住有時候放低姿態，其實更能幫助大事的成功。

選擇D三角板的你，渴望得到的東西是「安心感」。你是個善於忍氣吞聲的人，常常為了避免意外的產生，而選擇保守的作法，追求「沒事就是好事」的平穩生活。不過長久下來，不知不覺間肯定也累積了許多不滿，因此非常需要給自己一段放鬆的時間，好好重整內心的疲憊。

心理測驗

延伸閱讀

心理測驗／買的新車是什麼顏色？ 預測你即將發生什麼事

心理測驗／想替五角型上什麼色？ 測試在感情中有多容易「直衝本壘」

心理測驗／這張圖先看到小孩或是貓？瞭解自己的天生才華是什麼

12星座十一月財運大解析！ 牡羊座別借錢了、處女座要多說這些話

相關新聞

心理測驗／三角圖形是飯糰還是屋頂？ 測出內心真正渴望事物

即使物質生活再怎麼豐裕的人，在內心裡頭，或多或少都還是有感到不足之處。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出你潛藏在心中，真正渴望擁有的東西到底是什麼。

每日星座運勢／雙魚表現能力特別強 事業易獲肯定

2021-11-6 牡羊座 不可有太大的貪慾。 整體運：★★★☆☆ 狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；

小孟塔羅：房價高漲無殼一族好悲情？測你何時可以買房

買房似乎仍舊是那麼遙不可及，從本土COVID-19疫情爆發時，許多民眾期待房價下修；不過在低利率、資金充沛及營建成本高漲下，加上遞延買盤出籠，支撐今年以來的房價持續攀升，這要無殼一族該如何是好呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，房價高漲！測我何時可以買房？

立冬來了「5大禁忌」勿觸！別喝太多熱水、3星座易耗發疾病

《月令七十二候集解》說：「立，建始也」，又說：「冬，終也，萬物收藏也。」顯示出立冬萬物的生長以及發芽已經告一段落了，我們必須要把精氣與養份吸收收藏起來，萬物務必要準備好好休息，動物要做好冬眠的準備與修復。立冬之後，空氣會不太樣，會逐趨冷寂與乾燥。小孟老師替大家整理了5大立冬禁忌，要特別注意。

立冬降臨！「2生肖」事業、財運立刻翻身

一場秋雨一場涼，秋去冬來，不知不覺迎來冬天的第一個節氣—立冬(國曆11月7日)。傳統觀念認為冬季有結束、終了的意思。因此，立冬不僅代表著冬天的來臨，也是萬物收藏的開始。但是別以為好運就會跟著終止，有兩個生肖一到立冬特別旺！究竟是誰？趕快跟著科技紫微網一起來了解。

12星座十一月財運大解析！ 牡羊座別借錢了、處女座要多說這些話

十一月到來，在年關將近的時刻，結算一年所得的日子也越來越近。日本網站「All About」最近就分享十二星座中，在十一的財運走勢如何，以及有什麼推薦的開運小物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。