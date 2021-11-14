每日星座運勢／牡羊可推行預期計劃 易有不錯效果

2021-11-14

牡羊座

悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

整體運：★★★★★

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半的交流順暢，易感受到對方的愛意；戀愛中的人可規劃未來的兩人生活。

事業運：★★★★★

可推行預期計劃，易有不錯的效果。多利用人際關係，可大大減輕你的壓力！

財運：★★★★☆

財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00水晶紫

開運方位：東北方向

金牛座

投資有道就大膽行事吧。

整體運：★★★☆☆

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。

愛情運：★★★☆☆

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。

事業運：★★★☆☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。

財運：★★★★☆

小有偏財運，會有小財自動送上門。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00朝霞紅

開運方位：西南方向

雙子座

心情平靜，享受平淡中的快樂。

整體運：★★★☆☆

錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！

愛情運：★★★☆☆

另一半有時需要一個人安靜地思考，此時你不必過多打擾，問得太多只會自尋煩惱。

事業運：★★★☆☆

樂於助人，看到身邊的人有困難都願意伸出援手，人際關係不斷拓展。

財運：★★★☆☆

會有一些小財小利，積少成多。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00冷泉藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。

整體運：★★★☆☆

今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你思路更加清晰。

愛情運：★★☆☆☆

情緒低落，容易把氣出在另一半身上，對方不理解時很容易產生摩擦，為小事而爭吵。

事業運：★★★☆☆

長輩們對你管得過多，讓你覺得煩。別生氣，他們說你也是為你好，表現得順從一些才好！

財運：★★★☆☆

小聰明能夠解決大問題，但今天要小心聰明反被聰明誤，與財神錯身而過。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00臘梅白

開運方位：正東方向

獅子座

運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

整體運：★★★★★

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

愛情運：★★★★★

愛情運棒棒的，單身者有利多向外走動，有機會遇到心動對象；有伴侶者彼此溫存，恩愛有加。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00寶石藍

開運方位：東北方向

處女座

當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。

整體運：★★★☆☆

感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶著禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。

事業運：★★★☆☆

適合放慢前進的腳步，稍做休息。不妨找時間將工作生活的環境整頓一番，有助轉換心情！

財運：★★☆☆☆

情緒不佳，恐有不理性的消費行為或做出錯誤的抉擇！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00淺海藍

開運方位：東北方向

天秤座

遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。

整體運：★★★☆☆

費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷霧。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間會有一些小磨擦，但很快煙消雲散；單身者有戀愛機會，需要真誠對待。

事業運：★★☆☆☆

臨時狀況較多，很多事情無法照著你的意思去做，需要與他人配合，讓你覺得無奈。

財運：★★★★☆

財運回收日，宜保守理財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00薔薇粉

開運方位：正北方向

天蠍座

較平淡的一天，適當放鬆精神。

整體運：★★★☆☆

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

愛情運：★★☆☆☆

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

事業運：★★★★☆

展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

財運：★★★☆☆

在金錢利益上易與人發生衝突。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00咖啡棕

開運方位：正東方向

射手座

愛情切記寧缺勿濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

愛情運：★★★☆☆

單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

事業運：★★★☆☆

會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。

財運：★★☆☆☆

藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00和闐玉白

開運方位：西北方向

摩羯座

平安是福，開車外出注意安全。

整體運：★★★☆☆

與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。

愛情運：★★★★☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太好，處事別太莽撞，小心白忙一場；與人交往應謹言慎行。

財運：★★★☆☆

財運普通，急功近利之心不可有。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00淺海藍

開運方位：正東方向

水瓶座

有意想不到的事情發生。

整體運：★★★★☆

在旅途中的你艷遇指數較高，異鄉的邂逅或是「一夜情」均有可能發生，已有伴侶的朋友可要把持住哦！適當的休息放鬆，對卡在瓶頸的事情會有意想不到的解決方案；買隻招財貓擺放在客廳或辦公室有助運的功效。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多戀愛的機會，內心火熱的情懷不斷向外擴散，正是談情說愛的好時機！

事業運：★★★★☆

良好的人際關係是你今天的優勢，在發揮能力的同時，再運用人際關係可創造驚人的成績。

財運：★★★★☆

保守心細，有不錯的財運，進財可觀。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00琥珀橙

開運方位：東北方向

雙魚座

嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。

整體運：★★★☆☆

愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。

事業運：★★☆☆☆

顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。

財運：★★★☆☆

失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00櫻桃紅

開運方位：正北方向





