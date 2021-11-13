每日星座運勢／天蠍事業僅憑小聰明 會錯失好機會

2021-11-13

牡羊座

不要坐以待斃。

整體運：★★★☆☆

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★★★★☆

應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。

財運：★★★☆☆

有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來驗證你的發財密笈。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

金牛座

對數字較敏感，有機會獲利。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

單身者找對象眼光別太高了，身邊就有很多關心你、真心對你好的異性，應珍惜。

事業運：★★★☆☆

精神很好的一天，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看點書對以後的工作有助益。

財運：★★★★☆

容易把錢花在自己身上，好好享受一番！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00大理石灰

開運方位：正西方向

雙子座

容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。

整體運：★★★★☆

財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。

愛情運：★★★★☆

已婚者為另一半忙前忙後，但內心卻沒有一點抱怨的情緒，反而覺得有種幸福感。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，宜靜不宜動的一天，閒暇之時多閱讀易有收穫，少到人多的地方湊熱鬧。

財運：★★★★☆

得財不費力，推行理財計劃可水到渠成。股票族今日易獲利。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

巨蟹座

愛情特別順利，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。

愛情運：★★★★★

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

事業運：★★★★☆

情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00玉髓紅

開運方位：正南方向

獅子座

知足常樂、感恩常樂。

整體運：★★★☆☆

給他送個小禮物，讓對方趁早明白你的心意，會有意想不到的回應；起始的投資讓你嘗到些許甜頭，但不要輕易加大投資額度，今天還略欠些火候；一起去運動吧，是減壓放鬆的好機會，強健的體魄會成為工作中決勝的籌碼哦。

愛情運：★★☆☆☆

熱戀中的人有想結婚的念頭，這可能是你單方面的想法，還得多與戀人商討才好喔！

事業運：★★☆☆☆

有杞人憂天的傾向，想得太多易讓你陷入矛盾，適合安排短程旅行，放鬆身心。

財運：★★★☆☆

有財近在眼前，但貪念會帶來麻煩。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00祖母綠

開運方位：正北方向

處女座

有利與人接觸互動，機會頗多。

整體運：★★★★☆

有機會表現良好的口才，有人欣賞，也有人惡語中傷，還好，你不容易受到周圍人的影響，頗能控制好自己的情緒。單身者有不錯的異性緣，有機會與心儀對象擦出愛情火花，不過，想戀愛還需謹慎。

愛情運：★★★★☆

單身者的桃花盛開，讓你沉浸在浪漫中；已婚者對感情的渴望濃烈，另一半也多能滿足。

事業運：★★★☆☆

表面上看似乎很平靜，但內心卻很想改變現狀，在默默籌劃下一步的計劃。

財運：★★★★★

易有錢財好運的日子，出門在外頗得朋友相助，有機會收到禮物或是親友請客。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00湖水綠

開運方位：西北方向

天秤座

懂得如何發揮個人魅力。

整體運：★★★☆☆

此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好的調整心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。

愛情運：★★☆☆☆

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，也許會獲得一些新的啟示。

事業運：★★★☆☆

會有新的任務要擔當，正是表現的時候，集中精力好好發揮。

財運：★★☆☆☆

容易受人引誘而引發貪念，要小心。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00祖母綠

開運方位：正南方向

天蠍座

注重過程，少計較結果。

整體運：★★★☆☆

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

愛情運：★★★☆☆

會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！

事業運：★★★☆☆

別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。

財運：★★★☆☆

財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00墨玉綠

開運方位：東南方向

射手座

今天是展現口才的一天。

整體運：★★★★☆

愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

事業運：★★★★☆

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

財運：★★★☆☆

避免腦袋發暈，投入超標。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00可可棕

開運方位：西北方向

摩羯座

過多的語言反而會使感情顯得蒼白。

整體運：★★★★☆

給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢，能幫就幫，但如果自己手頭沒錢的話，也就別撐面子了，省得轉身還要找別人借。

愛情運：★★★☆☆

戀愛機會相對較少，可將重心多放在興趣及自我實現上，享受充實的單身日。

事業運：★★★☆☆

遇到高興的事也不要過度興奮，高興過頭很容易變得急躁易怒，這會給你帶來不少麻煩。

財運：★★★★★

動腦生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後獲益匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00金桔綠

開運方位：正西方向

水瓶座

主動與人交往，內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與人群接觸可為你帶來好運。容易看到他人身上的優點，與朋友相處愉快，而且，你很想見到的人，會突然出現在你眼前。下午會有奇遇，單身者有機會在浪漫的場所遇到令你心動的對象，表白會獲得圓滿的結果。

愛情運：★★★☆☆

對另一半少了問候與關心，希望對方來噓寒問暖。還好對方沒有怨言，滿足你的要求。

事業運：★★★★☆

有許多表現的機會，口才佳，但要注意表達方式，過於誇張會適得其反唷！

財運：★★★★☆

財富多來自於意料之中，正財運稍強。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00鉑金灰

開運方位：西北方向

雙魚座

責任心可以維繫愛情長久。

整體運：★★★☆☆

已婚者今天容易遇上感情的困擾，但強烈的家庭責任感會讓你很快擺脫困擾；生意人今天容易拿到大訂單，一定要注意按時發貨，免得發生不愉快而錯過以後長期合作的機會；單身者可望收到異性的邀請出席大型的聯誼晚會。

愛情運：★★★☆☆

在社交場合有機會結識對工作有助益的異性朋友，彼此可成為很好的合作夥伴。

事業運：★★★☆☆

環境的改變以及各種人際問題，都會給你帶來一些困擾，要注意控制好情緒。

財運：★★★★☆

遇到財務問題時，可得貴人相助，擺脫困境。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00雪花銀

開運方位：東南方向





