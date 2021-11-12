每日星座運勢／獅子貴人出現要把握 得失勿看太重

2021-11-12

牡羊座

為自己而生活。

整體運：★★★☆☆

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

愛情運：★★★★☆

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

事業運：★★☆☆☆

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，控制開銷。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00脆梅青

開運方位：正北方向

金牛座

對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。

整體運：★★☆☆☆

今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！

愛情運：★☆☆☆☆

易被甜言蜜語迷惑，只想眼前的情愛，感情有曇花一現的跡象。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，難有發揮的機會，有被困住難以突破的感覺。應靜下心來，別急於改變。

財運：★★★☆☆

暗中處理錢財、保持神秘感較不會受到外人的干擾而改變決定。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00和闐玉白

開運方位：正北方向

雙子座

處事過於感性，容易意氣用事。

整體運：★☆☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一昧等待恐錯過良緣。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多哦，要注意與上司長官的互動性，不要耍性子喔！

財運：★★☆☆☆

你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

整體運：★★☆☆☆

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母、長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會不多，可多參加朋友聚會；戀愛中人有機會拜訪戀人的父母，內心緊張。

事業運：★★☆☆☆

口才略顯遜色，容易因表達過於囉嗦或不妥當而引起同事的誤會，讓你陷入困境。

財運：★★★☆☆

經商者財務上有頻頻周轉的跡象。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00萊姆黃

開運方位：西北方向

獅子座

有貴人出現，要好好把握。

整體運：★★★★☆

今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之，創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在忙碌中有收穫，而且容易把古靈精怪的一面發揮得淋漓盡致。

財運：★★★☆☆

財運順遂，缺錢時不妨找長輩或好朋友協助，很容易得到資助。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00珠貝白

開運方位：正西方向

處女座

珍惜眼前的機遇。

整體運：★★★☆☆

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較普通，單身者想戀愛應注重形象，出門前好好打扮，佩戴精緻小飾物，可提升愛情運。

事業運：★★★★☆

在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而得以圓滿解決。

財運：★★★☆☆

外出時身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

天秤座

有一種幸運從天而降的感覺。

整體運：★★★★☆

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

愛情運：★★★★★

戀愛運不錯，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者小心桃花困擾。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，自己的心態卻不太穩定，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

財運：★★★★☆

你能深謀遠慮，有效益的項目能大幅度的擴充，而效益甚微的項目可能縮減或被迫取消。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00竹葉青

開運方位：正西方向

天蠍座

想法易獲得肯定，是較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，可別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！

事業運：★★★☆☆

遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰則易碰壁。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，勞心中得財。把錢看淡一點，才不會因為金錢而患得患失！

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00寶石藍

開運方位：正南方向

射手座

情感豐富，桃花朵朵開。

整體運：★★★☆☆

溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控慾很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。

愛情運：★★★★★

愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

事業運：★★★☆☆

容易收到外界消息的干擾，處事有點搖擺不定。

財運：★☆☆☆☆

花錢慾望強烈，留不住錢。趕快趁著還有錢，把該繳清的帳單繳清了吧！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00玉髓紅

開運方位：東南方向

摩羯座

財運低落，小心理財。

整體運：★★☆☆☆

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。

事業運：★★☆☆☆

學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾較多的一天，不宜接手與金錢有關的事務。要小心因粗心大意而發生金錢損失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00芒果黃

開運方位：正南方向

水瓶座

春風得意的感覺，不可太過張揚。

整體運：★★★★★

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但是謙虛、謹慎一點總沒錯。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機會進行投資，進而有所收穫！查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向能起決定性的作用。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者和傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友牽牽紅線。

事業運：★★★★☆

小心處理好和相關部門及同行的關係，要是有人暗中使壞，你的業績就會大打折扣！

財運：★★★★☆

購買較昂貴的物品，比如：高價電腦、汽車等，易買到物美價廉、品質優良的商品。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00乳酪白

開運方位：東北方向

雙魚座

細節上的處理不能疏忽。

整體運：★★★★☆

感情上重視心靈溝通的契合度，害怕表錯情、會錯意，試探對方的舉動比較多；學生族對課外活動比較熱衷，在活動中能突顯出你的專長和能力；與人相處時，你給人的第一印象還不賴，但細節方面的疏忽會讓你的形象大打折扣。

愛情運：★★★☆☆

感情進展不太順利，有伴侶者遇事與另一半商量，多會被對方否定，還需要多忍耐、包容。

事業運：★★★★☆

思想很活躍，腦中常常會有很新奇的創意蹦出來，這些特別的想法帶給你極大的靈感，對工作很有幫助。

財運：★★★☆☆

走馬看花的顧客較多，保持耐心才好。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00蘑菇灰

開運方位：西北方向





