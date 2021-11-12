每日星座運勢／獅子貴人出現要把握 得失勿看太重
2021-11-12
牡羊座
為自己而生活。
整體運：★★★☆☆
有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。
愛情運：★★★★☆
有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。
事業運：★★☆☆☆
顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。
財運：★★★☆☆
花錢慾望強烈，控制開銷。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-09:00脆梅青
開運方位：正北方向
金牛座
對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。
整體運：★★☆☆☆
今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！
愛情運：★☆☆☆☆
易被甜言蜜語迷惑，只想眼前的情愛，感情有曇花一現的跡象。
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，難有發揮的機會，有被困住難以突破的感覺。應靜下心來，別急於改變。
財運：★★★☆☆
暗中處理錢財、保持神秘感較不會受到外人的干擾而改變決定。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00和闐玉白
開運方位：正北方向
雙子座
處事過於感性，容易意氣用事。
整體運：★☆☆☆☆
今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。
愛情運：★★☆☆☆
單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一昧等待恐錯過良緣。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多哦，要注意與上司長官的互動性，不要耍性子喔！
財運：★★☆☆☆
你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：04:00-06:00嫩芽綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。
整體運：★★☆☆☆
想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母、長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。
愛情運：★★★☆☆
單身者戀愛機會不多，可多參加朋友聚會；戀愛中人有機會拜訪戀人的父母，內心緊張。
事業運：★★☆☆☆
口才略顯遜色，容易因表達過於囉嗦或不妥當而引起同事的誤會，讓你陷入困境。
財運：★★★☆☆
經商者財務上有頻頻周轉的跡象。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-22:00萊姆黃
開運方位：西北方向
獅子座
有貴人出現，要好好把握。
整體運：★★★★☆
今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。
愛情運：★★★☆☆
感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之，創造新鮮感是很重要的。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，在忙碌中有收穫，而且容易把古靈精怪的一面發揮得淋漓盡致。
財運：★★★☆☆
財運順遂，缺錢時不妨找長輩或好朋友協助，很容易得到資助。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-10:00珠貝白
開運方位：正西方向
處女座
珍惜眼前的機遇。
整體運：★★★☆☆
愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運較普通，單身者想戀愛應注重形象，出門前好好打扮，佩戴精緻小飾物，可提升愛情運。
事業運：★★★★☆
在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而得以圓滿解決。
財運：★★★☆☆
外出時身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
天秤座
有一種幸運從天而降的感覺。
整體運：★★★★☆
有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。
愛情運：★★★★★
戀愛運不錯，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者小心桃花困擾。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，自己的心態卻不太穩定，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。
財運：★★★★☆
你能深謀遠慮，有效益的項目能大幅度的擴充，而效益甚微的項目可能縮減或被迫取消。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-23:00竹葉青
開運方位：正西方向
天蠍座
想法易獲得肯定，是較平順的一天。
整體運：★★★☆☆
感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，可別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！
事業運：★★★☆☆
遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰則易碰壁。
財運：★★☆☆☆
財運不穩定，勞心中得財。把錢看淡一點，才不會因為金錢而患得患失！
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-18:00寶石藍
開運方位：正南方向
射手座
情感豐富，桃花朵朵開。
整體運：★★★☆☆
溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控慾很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。
愛情運：★★★★★
愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！
事業運：★★★☆☆
容易收到外界消息的干擾，處事有點搖擺不定。
財運：★☆☆☆☆
花錢慾望強烈，留不住錢。趕快趁著還有錢，把該繳清的帳單繳清了吧！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00玉髓紅
開運方位：東南方向
摩羯座
財運低落，小心理財。
整體運：★★☆☆☆
距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。
愛情運：★★★☆☆
已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。
事業運：★★☆☆☆
學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。
財運：★☆☆☆☆
金錢困擾較多的一天，不宜接手與金錢有關的事務。要小心因粗心大意而發生金錢損失。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-09:00芒果黃
開運方位：正南方向
水瓶座
春風得意的感覺，不可太過張揚。
整體運：★★★★★
所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但是謙虛、謹慎一點總沒錯。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機會進行投資，進而有所收穫！查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向能起決定性的作用。
愛情運：★★★★☆
多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者和傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友牽牽紅線。
事業運：★★★★☆
小心處理好和相關部門及同行的關係，要是有人暗中使壞，你的業績就會大打折扣！
財運：★★★★☆
購買較昂貴的物品，比如：高價電腦、汽車等，易買到物美價廉、品質優良的商品。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-14:00乳酪白
開運方位：東北方向
雙魚座
細節上的處理不能疏忽。
整體運：★★★★☆
感情上重視心靈溝通的契合度，害怕表錯情、會錯意，試探對方的舉動比較多；學生族對課外活動比較熱衷，在活動中能突顯出你的專長和能力；與人相處時，你給人的第一印象還不賴，但細節方面的疏忽會讓你的形象大打折扣。
愛情運：★★★☆☆
感情進展不太順利，有伴侶者遇事與另一半商量，多會被對方否定，還需要多忍耐、包容。
事業運：★★★★☆
思想很活躍，腦中常常會有很新奇的創意蹦出來，這些特別的想法帶給你極大的靈感，對工作很有幫助。
財運：★★★☆☆
走馬看花的顧客較多，保持耐心才好。
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-16:00蘑菇灰
開運方位：西北方向
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