每日星座運勢／天秤新角度考慮問題 工作獲得突破
2021-11-11
牡羊座
不妨把派對當成結識朋友的好機會。
整體運：★★★★☆
單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。
愛情運：★★★★★
戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。
財運：★★★☆☆
容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-22:00桐花白
開運方位：東北方向
金牛座
肯定自己才會讓你戰勝困難。
整體運：★☆☆☆☆
事業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方的良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。
愛情運：★☆☆☆☆
與伴侶的爭執有可能不斷升級，切勿把分手說出口，以免回不了頭。
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。
財運：★☆☆☆☆
在購物時容易買到瑕疵品。
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-09:00脆梅青
開運方位：西北方向
雙子座
今天心情愉快，做事也很順利。
整體運：★★★★☆
與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。
愛情運：★★★☆☆
有異性邀約，就大方赴約吧，不必刻意打扮；太過客氣、講究，反而容易令對方不悅！
事業運：★★★★☆
貴人助力強。工作上遇到困難，可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。
財運：★★★★☆
財運不錯，易收到好友的贈禮。別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-15:00檸檬綠
開運方位：東北方向
巨蟹座
比較平和的一天，沒有什麼事情發生。
整體運：★★★☆☆
愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運維持一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。
愛情運：★★☆☆☆
有點憂鬱、擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。
事業運：★★★☆☆
過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。
財運：★★★☆☆
在投資上不宜太過冒險。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：19:00-21:00雪花銀
開運方位：正西方向
獅子座
舉棋不定會讓你錯失良機。
整體運：★★☆☆☆
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。
事業運：★★☆☆☆
做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。
財運：★★★☆☆
小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-07:00祖母綠
開運方位：正北方向
處女座
工作順利，財運不錯的一天。
整體運：★★☆☆☆
今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。
愛情運：★★☆☆☆
單身者有機會與久未謀面的異性朋友相逢，言語投機，但對方卻不是戀愛對象。
事業運：★★★☆☆
求職者難覓合適的工作，不如趁機多提升個人的能力比較好。
財運：★★★☆☆
財運一般，投資者別盲目投資，可以選擇穩定性較好的投資項目。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-13:00蜜瓜黃
開運方位：正南方向
天秤座
靈感源源不絕，有利創意發想。
整體運：★★★★★
先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機緣，但還是要有適當的風險管理意識哦！
愛情運：★★★★★
愛情運還不錯，向外活動容易發生奇遇喔！
事業運：★★★★☆
今天在事業上有機會幫同事調解紛爭，也能獲得同事的信賴。
財運：★★★★☆
財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題；積極開發後，就會有訂單。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：17:00-18:00祖母綠
開運方位：正東方向
天蠍座
浪漫只屬於有準備的人。
整體運：★★☆☆☆
感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進死胡同。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。
愛情運：★★★☆☆
單身者於社交場合裡，在閒談中會不知不覺的吸引異性，有戀愛的機會，好好把握。
事業運：★★☆☆☆
工作不如預期順利，準備工作做得不足，讓你接二連三的產生突發狀況。找人幫忙將是最好的解決辦法。
財運：★☆☆☆☆
財運不太好，求財顯得勞心費力，得財時又會招惹口舌上身。
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：12:00-13:00鈦晶金
開運方位：正北方向
射手座
情緒沒有太大波動，較平順的一天。
整體運：★★★☆☆
今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。
愛情運：★★☆☆☆
遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。
事業運：★★☆☆☆
情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。
財運：★★★★☆
偏財運不錯，可參加抽獎活動。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-19:00象牙白
開運方位：東北方向
摩羯座
運勢平順，有利拓展人脈。
整體運：★★★☆☆
今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。
事業運：★★☆☆☆
盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠品質。
財運：★★★☆☆
心情不好時不妨去購物，眼光很不錯呢！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：04:00-06:00硃砂紅
開運方位：正東方向
水瓶座
平靜安穩的一天。
整體運：★★★★☆
工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會與心儀的對象約會，別只顧著自個滔滔不絕地說話，當個傾聽者才更受歡迎。
事業運：★★★☆☆
想要推行新計劃，過程會比較艱辛，別急於一時，宜放慢腳步慢慢推進。
財運：★★★★☆
業務工作者有出門洽商的機會，有機會結識重量級人物，為你帶來不錯的財運。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-10:00苔蘚綠
開運方位：西南方向
雙魚座
好奇心會讓你捲入是非之中。
整體運：★★★☆☆
鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。
愛情運：★★☆☆☆
容易為感情事煩悶，想要用喝酒來麻醉自己。喝酒無用，及時跟伴侶溝通才是重中之重。
事業運：★★★★☆
開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，相對地工作起來也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。
財運：★★★☆☆
很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-15:00薰衣草紫
開運方位：正東方向
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