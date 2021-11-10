每日星座運勢／處女事業有機會發揮 易得朋友協助

2021-11-10

牡羊座

減少人際交往，可避免衝突。

整體運：★★☆☆☆

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半的熱情下降，讓另一半覺得莫名其妙，不知道如何配合你的腳步。

事業運：★★☆☆☆

工作時容易受到心情的干擾，有些灰色思想或是好高騖遠，難以用心投入工作。

財運：★★★☆☆

精打細算的頭腦，今天不易發生吃虧事件。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00冷泉藍

開運方位：正東方向

金牛座

過於急躁，只會讓你與成功失之交臂。

整體運：★★★★☆

學生族今天會太過急躁而隨便完成作業，讓老師對你有些失望；凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運不佳，太招搖會破財，要留意手上的包包哦！今天回家把房子打掃得乾乾淨淨，讓你的運氣也能煥然一新。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情有機會迅速升溫，主動關心對方的家人，易讓對方感動。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合默默地付出，不求有功，但求無過！心情平靜時，很適合做點研究之類的工作！

財運：★★★☆☆

金錢運作上特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但必須仔細評估，然後才可以有動作喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00艷棗紅

開運方位：正西方向

雙子座

拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

整體運：★★☆☆☆

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

事業運：★★★☆☆

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

財運：★☆☆☆☆

意外之災多，不利外出求財。應把心思放在更重要的事務上，別為錢煩憂。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00桐花白

開運方位：東北方向

巨蟹座

工作氣氛佳，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，順勢帶動起大家對工作的積極熱情。但同事中有人特別敏感，開玩笑別過火，以免不自覺就傷害到他人。對另一半有任何要求，可在今天提出來，會得到滿意的答覆。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平的一天，有許多接觸異性的機會，不過會顯得心不在焉，小心錯過良緣。

事業運：★★★★☆

生意人很適合與人合作、投資新興行業，你出謀策劃，對方出力，兩強聯手，容易獲利！

財運：★★★☆☆

資金問題會讓你的投資慾望受到打擊，今天多看少動會比較好。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00竹葉青

開運方位：東北方向

獅子座

為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。

整體運：★★★☆☆

今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。

愛情運：★★★★☆

容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所，可有桃花際遇。

事業運：★★★☆☆

工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。

財運：★★☆☆☆

對錢財的判斷不準，易出錯。不適合與人有大筆資金來往，易蒙受損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00金桔綠

開運方位：東南方向

處女座

好事連連。

整體運：★★★★★

今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天爺的相助，連緣份都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你挖掘出自身潛力，進而將事業運推向最高點。

愛情運：★★★★☆

情感易獲得滿足，讓你變得更自信，精神抖擻，進而吸引到更多異性關注。

事業運：★★★★★

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且，容易得到異性朋友、同事從中協助。

財運：★★★★☆

財運順遂的一天。賺錢企圖心強，只要少想多做就能賺到錢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00櫻桃紅

開運方位：正南方向

天秤座

靈感豐富的日子，宜好好利用。

整體運：★★★☆☆

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則易引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。

財運：★★★☆☆

小心投資，避免高風險投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00淺海藍

開運方位：正西方向

天蠍座

今天還是吃清淡些的好。

整體運：★★★☆☆

今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

愛情運：★★★☆☆

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於玩樂忽略了對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作上顯得較衝動，小心因莽撞而碰壁連連。集思廣益，注意態度才能提升運氣。

財運：★★☆☆☆

判斷力偏弱，易憑直覺來做決定，小心損財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00臘梅白

開運方位：東北方向

射手座

運勢起伏，多給自己打氣。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。

事業運：★★☆☆☆

挫折感較大，內心渴望有收獲卻事與願違，產生負面思考的機率很高！

財運：★☆☆☆☆

今日易破財，不宜購買大宗、昂貴的商品，不小心損壞、得不償失的機率高。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00遠洋藍

開運方位：東南方向

摩羯座

不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

整體運：★★★★☆

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透賺取獎金。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★☆☆☆

桃花運不強，單身者可先把感情的事放一邊，全力以赴投入到自己感興趣的事情中。

事業運：★★★★☆

辦公室職員有機會獲得上司賞識，要利用好時機彰顯才幹。對外接洽、談判者不妨採取強勢姿態，以自己公司的利益為主，易在無形中增加成員的向心力。

財運：★★★★☆

你能信任別人，敢於把一些重要事務交給別人打理。在別人的用心輔助下，你的投資可望獲利。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00蘑菇灰

開運方位：西南方向

水瓶座

工作上花費的心思多。

整體運：★★★☆☆

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。

愛情運：★★☆☆☆

面對感情容易生氣的一天。與伴侶保持距離為佳，待在一起就易起爭執。

事業運：★★★★☆

輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。

財運：★★★☆☆

在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00竹葉青

開運方位：正東方向

雙魚座

相信口頭宣傳會讓你吃虧。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合約的條文，以及諮詢相關的專業人員。事業上在做決定前要三思，過於隨興只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，思維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的好惡之心，多用客觀的角度看待份內事。

財運：★★☆☆☆

算你遇上剋星了，討價還價的行為會讓你不勝其煩。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00夕陽橙

開運方位：正東方向





