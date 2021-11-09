每日星座運勢／巨蟹需端正工作態度 學理財好時機

2021-11-9

牡羊座

創業者應學會審時度勢。

整體運：★★★☆☆

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

愛情運：★★★☆☆

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外，也會造成同事的困擾喔！

財運：★★★★☆

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00咖啡棕

開運方位：西北方向

金牛座

今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。

愛情運：★★★★☆

心情愉快，讓伴侶的心情也跟著變好，時常手牽手散散步，聊一聊心事，可增進感情！

事業運：★★★☆☆

人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。

財運：★★☆☆☆

花錢應有所規劃，切莫無所顧忌。投資上見好就收，小心貪心不足蛇吞象。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00瑪瑙黑

開運方位：正北方向

雙子座

激情滿滿，愛情到來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意打鐵趁熱，可一蹴而就。財運一般，可逛逛賣場，買一些自己中意的東西，雖然花費不少，但能換來不錯的心情。

愛情運：★★★★★

愛情運非常旺，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然有點忙碌，但還算是得心應手；把所有的精力放在早上來衝刺，下午就可以放鬆一下囉！

財運：★★★★☆

財運頗佳，易有額外收入，而且，比預想的要豐厚許多，可好好犒賞自己一番。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00桐花白

開運方位：西北方向

巨蟹座

需端正工作的態度。

整體運：★☆☆☆☆

單身者想獲取愛情的時機尚未成熟，擦亮眼睛，才能找到最好的歸宿；今天是學習理財知識的好時機，對日後的投資將大有幫助；把工作當成一種任務去完成，產品的品質將大打折扣。

愛情運：★☆☆☆☆

一遇到感情問題就容易情緒化，在跟伴侶相處互動時要特別注意，切忌言語過激，出口傷人。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

財運：★★☆☆☆

提防他人的煽動而投資錯誤。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

獅子座

暫時沒有結果沒關係，努力就對了。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。

愛情運：★★★☆☆

單身者可多安排一些娛樂活動，容易有艷遇；已婚者多約會，製造浪漫，可增進感情。

事業運：★☆☆☆☆

今日工作壓力較大，空降重任的機率高，要扛住壓力，及時尋求幫助。

財運：★★★☆☆

財運普通，吃喝玩樂的機會增多，而且你出手大方，顯得沒有規劃，容易透支。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

處女座

放寬心，該忘的就忘了吧！

整體運：★★★★☆

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平。少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

事業運：★★★★★

運氣很不錯喔，外界的助力很強！從事業務競爭工作者，較易感受到好運。

財運：★★★☆☆

財氣平平，保守為宜，忌大筆投資，適合把錢拿去銀行存起來。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00金桔綠

開運方位：正南方向

天秤座

生活平淡簡單，女生要特別注意健康。

整體運：★★☆☆☆

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★★☆☆

會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。

財運：★☆☆☆☆

沒有從天而降的財運，應積極開源。今日可多出門走動，向親友打聽賺錢門路。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

天蠍座

時而有退出的想法。

整體運：★★★☆☆

不是第三者卻會有第三者的苦惱，被人誤解為奪人所愛，不必太在意，時間終會還原出真相。財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學生族在學習上需要父母督促，顯得有些被動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方在金錢方面的爭執。

事業運：★★★☆☆

工作精力旺盛，不要讓情緒化的表現抹殺了你的豐功偉績。

財運：★★☆☆☆

購物慾望強烈，消費上容易傾向不理性，若不控制，小心買回一堆不實用的東西。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

射手座

先前的付出，易在今天獲得回報。

整體運：★★★★☆

事業運旺盛，突出的表現讓你有機會獲得實質獎勵。財運不錯，投資上易有豐厚的利潤，有看好的投資目標可適時出手，行動就會讓你迎來高報酬。多上網了解理財方面的資訊，會讓你豁然開朗。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★★★

事業運特別旺，今日容易得到長官的關照與提攜，有事情要與上司商量的話，不妨趁此良機去做。

財運：★★★★☆

適合理財的一天。今日對於數字金錢的敏銳度較強，藉機把財務做個全盤檢討規劃，日後將會產生正面的效益。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00香檳金

開運方位：西北方向

摩羯座

需多留意粗心大意的毛病。

整體運：★★★☆☆

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的慾望較強，不如拿來請客，改善人際關係，畢竟為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。

愛情運：★★★☆☆

單身者有不錯的機緣，給突然想起的異性朋友打通電話，會有意外驚喜唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不順，似乎很忙碌，可是卻有勞而無功的徵兆；勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

財運：★★★☆☆

投資前應多加考慮，以免因小失大。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00鈦晶金

開運方位：東南方向

水瓶座

切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

整體運：★★☆☆☆

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

愛情運：★★☆☆☆

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

事業運：★★☆☆☆

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

財運：★★★☆☆

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00水晶紫

開運方位：正東方向

雙魚座

快樂伴隨你左右。

整體運：★★★★☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成「一著不慎，滿盤皆輸」的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。

愛情運：★★★★☆

愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有遇到，就主動創造吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，在職場上能夠開心工作，還有機會在吃喝玩樂中獲得有利資訊。

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都是要花錢，花在自己身上豈不是更好！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00燻鮭紅

開運方位：正北方向





