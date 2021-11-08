每日星座運勢／射手理財宜採取保守 入帳快存避險
2021-11-8
牡羊座
機會掌握在有準備的人手裡。
整體運：★☆☆☆☆
已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。
事業運：★☆☆☆☆
今日提不起勁來做事，要特別注意做好時間管理，打起精神來完成任務。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，特別容易因迷糊或粗心大意而造成財物損失，不利金錢交易。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫
開運方位：東北方向
金牛座
感覺有些無助。
整體運：★★☆☆☆
今天花了很多的心思想要給對方驚喜，卻被對方潑了冷水，感覺真的很無助，太計較得失會讓自己活得更累哦！工作中的你勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動；今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。
愛情運：★★☆☆☆
在感情上外力干擾多，別輕信流言蜚語就責備另一半或戀人，因此而傷感情不值得喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖按照指令行事比較好！
財運：★☆☆☆☆
想賺錢不易，如果口袋還有錢花，別把時間和精力都耗在「想發大財」這件事情上，宜踏實求財。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉
開運方位：正南方向
雙子座
今天好運氣特別眷顧你。
整體運：★★★★☆
單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。
愛情運：★★★★★
愛情有好運的日子，單身者邂逅愛情的機率高，有伴侶者相親相愛，相處和諧而美好。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是不求有功，但求無過的一天。不該你管的事別多問，做好你自己的事情。
財運：★★★★☆
財運頗旺，有不錯的實力和競爭力，可望與事業上的夥伴相處愉快而發掘出不少商機。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-23:00咖啡棕
開運方位：正北方向
巨蟹座
為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。
整體運：★★★☆☆
別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。
愛情運：★★★★☆
容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。
事業運：★★★☆☆
工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。
財運：★★☆☆☆
財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00咖啡棕
開運方位：正西方向
獅子座
維護好現有的客戶關係很重要。
整體運：★★★★☆
今天有機會與有緣人相遇，要控制一下自己的情緒，小心因激動而破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職、加薪增添了籌碼。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。
愛情運：★★★☆☆
自制力較弱，情慾旺盛，小心急於戀愛而投入一段感情中，影響正緣。
事業運：★★★★☆
事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人的協助。
財運：★★★☆☆
今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制不消費，如果想省錢，今日就別逛街吧！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-17:00芥末黃
開運方位：東南方向
處女座
感情不會因時空而轉淡。
整體運：★★★☆☆
分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。
愛情運：★★★☆☆
伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。
事業運：★★★☆☆
面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。
財運：★★★☆☆
你的財運與勤勞與否有直接關係唷！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00檸檬綠
開運方位：正東方向
天秤座
有獨當一面的機會。
整體運：★★★☆☆
事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。
愛情運：★★☆☆☆
伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。
事業運：★★★★☆
因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。
財運：★★★☆☆
與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：07:00-09:00琉璃銀
開運方位：正西方向
天蠍座
稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。
整體運：★★☆☆☆
單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會與異性結緣，但應採取循序漸進的追求方式；已婚者應注意交流溝通。
事業運：★★☆☆☆
有些固執己見，易與夥伴在溝通中發生爭執，也容易讓自己的邏輯思維發生蔽塞。
財運：★☆☆☆☆
錢財紛爭多，與親友為金錢爭吵的機率高，此外，也有賣屋搬家的可能。
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-23:00深茄紫
開運方位：正南方向
射手座
是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。
整體運：★★★★★
今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。
愛情運：★★★★★
甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫暖；對方的傾聽，也能讓你找到宣洩情緒的管道。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，很適合多動腦筋來做企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！
財運：★★★★☆
財運不錯的一天，宜進不宜出。理財宜採取保守的態度，當有金錢入帳時就快點存起來，自然可以避開風險。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-14:00香吉士黃
開運方位：西北方向
摩羯座
投資易有新的發現，宜好好把握機遇。
整體運：★★★☆☆
投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。
愛情運：★★☆☆☆
心情鬱悶，怎麼辦？有心事請不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事情吧！
事業運：★★★★☆
頭腦靈活，創意頗多，若能好好利用，工作上會有很不錯的表現唷！
財運：★★★☆☆
財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-22:00辣椒紅
開運方位：東南方向
水瓶座
有利回憶過去，展望未來。
整體運：★★★★☆
愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。
愛情運：★★★★☆
誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，想要激發工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！
財運：★★★☆☆
想死守著錢，肯定會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一趟，買點喜歡的小東西。
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉
開運方位：正南方向
雙魚座
戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。
整體運：★★☆☆☆
單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。
事業運：★★☆☆☆
容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。
財運：★★☆☆☆
財運不佳，不宜處理投資問題。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：23:00-24:00芥末黃
開運方位：正西方向
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