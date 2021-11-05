快訊

揭開馬雲突然失寵之謎！原來是見了這個人沒報備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小孟塔羅：房價高漲無殼一族好悲情？測你何時可以買房

聯合新聞網 / 小孟
許多民眾期待房價下修，但卻苦等不到這一天。 聯合報系資料照
許多民眾期待房價下修，但卻苦等不到這一天。 聯合報系資料照

買房似乎仍舊是那麼遙不可及，從本土COVID-19疫情爆發時，許多民眾期待房價下修；不過在低利率、資金充沛及營建成本高漲下，加上遞延買盤出籠，支撐今年以來的房價持續攀升，這要無殼一族該如何是好呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，房價高漲！測我何時可以買房？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Luigi Di Giammarino, Massimiliano Filadoro(Surrealist Tarot)





A：九年前後。(隱者牌正位)

牌面男子捧著一枚發光的眼，身體四周如蛋的岩石不斷碎裂。

A：九年前後。(隱者牌正位)
A：九年前後。(隱者牌正位)

這張牌表示買房對你來說，仍有一些讓你擔憂的恐懼。也許是目前的房價太高而卻步，或覺得自己的經濟實力不足夠所致，甚至需要買車位等其他因素。因此，你需要給自己多一些時間準備。小孟老師在此提醒你，時間不會自動幫你解危，你需要認真執行該做的改變，買房夢想才會一步步靠近。

B：六年時間。(寶劍五正位)

牌面二個人的頭包裹著繃帶，而兩個穿盔甲的小人正在鬥劍。

B：六年時間。(寶劍五正位)
B：六年時間。(寶劍五正位)

這張牌表示在實際狀況下，想找到理想物件十分不易。不是房子的格局不如預期，屋齡屋況超出接受範圍，價格當然也是重要因素之一。因此，若你能用不同角度去看房子，像是找到價格合適的物件，經由翻新裝修調整至想要模樣，最終一樣能實現買房夢想。小孟老師在此提醒你，找到對的專家會至關重要。

C：貴人同住。(命運之輪正位)

牌面男子注視手中縮小的自己，他的一切與自己是那麼相似。

C：貴人同住。(命運之輪正位)
C：貴人同住。(命運之輪正位)

這張牌表示與其完全靠自己，更需要的是找個能依靠的人。這個人可能是你的另一半，也可能來自你的原生家庭。若對象已有房子或具備買房實力，你只需好好跟對方經營感情。若家人已有房子且會留給你，你需要做的則是與家人和諧共處。小孟老師在此提醒你，有貴人拉你一拔何其幸運，請好好珍惜如此難得的緣份。

D：二年之內。(聖杯騎士正位)

牌面男子右半邊的身體消失，左半邊身體更發生了奇妙變化。

D：二年之內。(聖杯騎士正位)
D：二年之內。(聖杯騎士正位)

這張牌表示你可藉由投資獲利，籌到頭期款後方可購買合適物件。當然這也不代表你喜歡就買的起，要遇到能力範圍內的合適房子，還是需要一定的天時地利人和。不過若喜歡的物件是預售屋，只要先存到一筆足夠的資金，就可以大幅縮短存錢的時間囉！小孟老師在此提醒你，別太過貪心就會購買到適合的。

E：三年左右。(錢幣六正位)

牌面樹屋窗戶伸出了一隻手，將其中一位男子的大腦給奪走。

E：三年左右。(錢幣六正位)
E：三年左右。(錢幣六正位)

這張牌表示有機會遇到好的賣家，給你一個優惠折扣買到喜歡的房子。人與人之間的關係很奇妙，有些人共事很久也無法交心，然而有些人剛認識就一見如故。買賣雙方一樣符合這個公式，遇到好的賣家很多擔憂都會消失。小孟老師在此提醒你，買房不是為了成為房奴，除了有餘裕的擁有它，還要能自在的過生活。

塔羅牌 夢想 疫情 COVID-19

延伸閱讀

小孟塔羅：測！在感情裡你的深情指數有多高？

11月星座塔羅運勢：牡羊好運萌芽 獅子口舌引禍

小孟塔羅：多事之秋天來臨！測「身體哪方面會出現警訊」？

小孟塔羅：五倍劵來了！測可以近期把財富發揮最大指數多高

相關新聞

小孟塔羅：房價高漲無殼一族好悲情？測你何時可以買房

買房似乎仍舊是那麼遙不可及，從本土COVID-19疫情爆發時，許多民眾期待房價下修；不過在低利率、資金充沛及營建成本高漲下，加上遞延買盤出籠，支撐今年以來的房價持續攀升，這要無殼一族該如何是好呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，房價高漲！測我何時可以買房？

立冬來了「5大禁忌」勿觸！別喝太多熱水、3星座易耗發疾病

《月令七十二候集解》說：「立，建始也」，又說：「冬，終也，萬物收藏也。」顯示出立冬萬物的生長以及發芽已經告一段落了，我們必須要把精氣與養份吸收收藏起來，萬物務必要準備好好休息，動物要做好冬眠的準備與修復。立冬之後，空氣會不太樣，會逐趨冷寂與乾燥。小孟老師替大家整理了5大立冬禁忌，要特別注意。

立冬降臨！「2生肖」事業、財運立刻翻身

一場秋雨一場涼，秋去冬來，不知不覺迎來冬天的第一個節氣—立冬(國曆11月7日)。傳統觀念認為冬季有結束、終了的意思。因此，立冬不僅代表著冬天的來臨，也是萬物收藏的開始。但是別以為好運就會跟著終止，有兩個生肖一到立冬特別旺！究竟是誰？趕快跟著科技紫微網一起來了解。

每日星座運勢／金牛不適合與人合夥 修正工作態度

2021-11-5 牡羊座 相信助運的功效。 整體運：★★★☆☆ 今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高

12星座十一月財運大解析！ 牡羊座別借錢了、處女座要多說這些話

十一月到來，在年關將近的時刻，結算一年所得的日子也越來越近。日本網站「All About」最近就分享十二星座中，在十一的財運走勢如何，以及有什麼推薦的開運小物。

盤點缺乏安全感的星座！摩羯越活越累，巨蟹患得患失？

說到安全感，你知道嗎？其實幾乎每個人都缺乏安全感，只是有些人隱藏得很好，另外有的人能夠順利自我調適，所以最終各人會呈現出不同的面貌。不過，十二星座裡哪些星座天生最沒有安全感呢？科技紫微網今天就要為大家來分析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。