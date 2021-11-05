小孟塔羅：房價高漲無殼一族好悲情？測你何時可以買房

買房似乎仍舊是那麼遙不可及，從本土COVID-19疫情爆發時，許多民眾期待房價下修；不過在低利率、資金充沛及營建成本高漲下，加上遞延買盤出籠，支撐今年以來的房價持續攀升，這要無殼一族該如何是好呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，房價高漲！測我何時可以買房？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Luigi Di Giammarino, Massimiliano Filadoro(Surrealist Tarot)

A：九年前後。(隱者牌正位)

牌面男子捧著一枚發光的眼，身體四周如蛋的岩石不斷碎裂。

A：九年前後。(隱者牌正位)

這張牌表示買房對你來說，仍有一些讓你擔憂的恐懼。也許是目前的房價太高而卻步，或覺得自己的經濟實力不足夠所致，甚至需要買車位等其他因素。因此，你需要給自己多一些時間準備。小孟老師在此提醒你，時間不會自動幫你解危，你需要認真執行該做的改變，買房夢想才會一步步靠近。

B：六年時間。(寶劍五正位)

牌面二個人的頭包裹著繃帶，而兩個穿盔甲的小人正在鬥劍。

B：六年時間。(寶劍五正位)

這張牌表示在實際狀況下，想找到理想物件十分不易。不是房子的格局不如預期，屋齡屋況超出接受範圍，價格當然也是重要因素之一。因此，若你能用不同角度去看房子，像是找到價格合適的物件，經由翻新裝修調整至想要模樣，最終一樣能實現買房夢想。小孟老師在此提醒你，找到對的專家會至關重要。

C：貴人同住。(命運之輪正位)

牌面男子注視手中縮小的自己，他的一切與自己是那麼相似。

C：貴人同住。(命運之輪正位)

這張牌表示與其完全靠自己，更需要的是找個能依靠的人。這個人可能是你的另一半，也可能來自你的原生家庭。若對象已有房子或具備買房實力，你只需好好跟對方經營感情。若家人已有房子且會留給你，你需要做的則是與家人和諧共處。小孟老師在此提醒你，有貴人拉你一拔何其幸運，請好好珍惜如此難得的緣份。

D：二年之內。(聖杯騎士正位)

牌面男子右半邊的身體消失，左半邊身體更發生了奇妙變化。

D：二年之內。(聖杯騎士正位)

這張牌表示你可藉由投資獲利，籌到頭期款後方可購買合適物件。當然這也不代表你喜歡就買的起，要遇到能力範圍內的合適房子，還是需要一定的天時地利人和。不過若喜歡的物件是預售屋，只要先存到一筆足夠的資金，就可以大幅縮短存錢的時間囉！小孟老師在此提醒你，別太過貪心就會購買到適合的。

E：三年左右。(錢幣六正位)

牌面樹屋窗戶伸出了一隻手，將其中一位男子的大腦給奪走。

E：三年左右。(錢幣六正位)

這張牌表示有機會遇到好的賣家，給你一個優惠折扣買到喜歡的房子。人與人之間的關係很奇妙，有些人共事很久也無法交心，然而有些人剛認識就一見如故。買賣雙方一樣符合這個公式，遇到好的賣家很多擔憂都會消失。小孟老師在此提醒你，買房不是為了成為房奴，除了有餘裕的擁有它，還要能自在的過生活。