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立冬來了「5大禁忌」勿觸！別喝太多熱水、3星座易耗發疾病
《月令七十二候集解》說：「立，建始也」，又說：「冬，終也，萬物收藏也。」顯示出立冬萬物的生長以及發芽已經告一段落了，我們必須要把精氣與養份吸收收藏起來，萬物務必要準備好好休息，動物要做好冬眠的準備與修復。立冬之後，空氣會不太樣，會逐趨冷寂與乾燥。小孟老師替大家整理了5大立冬禁忌，要特別注意。
1、立冬不宜過早外出：
立冬天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，因此立冬非常寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。
2、立冬不宜飲用大量熱水：
立冬為極寒日，飲用熱水過熱容易身體磁忽陰忽陽，忽冷忽熱，易導致身體不適。
3、忌洗熱水澡過久：
立冬極寒日空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋，會導致皮膚乾，騷癢，嚴重會脫皮，最好快速洗完，一些孩童洗完容易打冷顫，不小心就會冷到產生筋骨較濕寒，容易骨頭酸痛。
4、忌激烈運動：
立冬天氣較寒，過度激烈運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。
5、3星座易耗發身體疾病：
巨蟹座、狮子座、處女座要格外小心，因為你們是夏天的星座，立冬後有隱疾或者舊疾的人，容易爆發身體不適，建議多喝花果茶來調養身體。
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