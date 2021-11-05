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立冬降臨！「2生肖」事業、財運立刻翻身

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立冬降臨！「2生肖」事業、財運立刻翻身(圖片來源：Shutterstock)
立冬降臨！「2生肖」事業、財運立刻翻身(圖片來源：Shutterstock)

一場秋雨一場涼，秋去冬來，不知不覺迎來冬天的第一個節氣—立冬(國曆11月7日)。傳統觀念認為冬季有結束、終了的意思。因此，立冬不僅代表著冬天的來臨，也是萬物收藏的開始。但是別以為好運就會跟著終止，有兩個生肖一到立冬特別旺！究竟是誰？趕快跟著科技紫微網一起來了解。

＃立冬的重要

說到最具儀式感的節氣之一，立冬一定能上榜。立冬，與立春、立夏、立秋合稱四立，在古代是個很重要的節日。臨近立冬，掌管曆法祭祀的官吏會觀測星象，並做好相應的記錄。在立冬的前三天，擬寫日期告知皇帝。皇帝當然也不會怠慢，沐浴齋戒，不食葷腥，不再飲酒，用最虔誠的心迎接立冬的到來。

立冬當日的迎接陣仗盛大，三公九卿的車旗服飾都會換成黑色，集結完畢後，一路浩浩蕩蕩趕往北郊，開啟盛大的迎冬儀式。立冬過後，天氣逐漸寒冷，因此古代的立冬多與賞棉衣、賜米糧有關，這也是天子體恤民心的體現。

＃立冬的飲食

立冬是秋季與冬季的交替，此後氣溫降低，陰盛陽衰。俗話說「立冬補冬，補嘴空」，民間認為此時要進補高熱量的食物，以免受到越來越冷的寒氣侵擾。於是我們可以看到街頭巷尾的羊肉爐、薑母鴨、麻油雞...等美食店家大排長龍，生意特別好。

寒夜裡吃上一碗熱騰騰的美食，暖胃又暖心，藉由藥膳食材達到驅寒滋補，確實很有感。不過這類補湯大多較油膩，熱量也高，更何況現代人營養充足，也就不一定要透過「補冬」來保健。所以，大快朵頤之時，還是要適可而止，均衡飲食，為來年儲備健康的能量喔！

＃立冬的好運

季節更替，歲月流轉，哪些生肖會有好事臨門呢？以下這些生肖的好運不畏寒，異軍突起，特別旺盛，上榜的你一定要好好把握喔！

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關於工作，你會發現諸事順利，有如神助，以往攻陷不了的難關，不妨再度嘗試。不必害怕自己的能力難以順利施展，好好把握現有機會，足以讓人刮目相看。

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立冬來臨，繽紛的秋景變成了靜謐的冬景，也是新的開始。祝福此時的你擁有更灑脫的心境，迎接未來的挑戰。

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