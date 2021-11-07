殺破狼周運勢／天秤經濟捉襟見肘 天蠍對象忽冷忽熱

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，正承接一個十分光鮮亮麗的職務或案件，人人稱羨。目前在求職或尋覓新工作的白羊座，會加入一個臨時性的團隊或計畫，完成後就會解散，會跟許多有名的人士一起合作。

感情運方面，在心靈宮位的海王星相位良好，會邂逅一個任何心情都能理解你的靈魂伴侶，情緒常被對方撫慰。已經有穩定關係的白羊座，會藉由親密關係確認對方對自己的情感是否直達內心。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星、水星、太陽齊聚財務宮位，相位不良，信用資料被盜用，許多金錢的損失無法追討回來。有投資習慣的白羊座，切忌融資炒短線，會在一夕間負債累累。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、木星相位不良，在網路上買東西要當心，切勿貪小便宜，對於賣家的信用要查詢清楚再下單。某些白羊座與合夥人或朋友之間容易發生財務糾紛，投資或借貸帳目不清。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的金星與冥王星相位良好，考試成績良好，即便是沒特別準備，或是不拿手的科目，都能低標過關。已經不是學生身份的金牛座，會有再進修的想法，準備在短期念一個學位，或是補強專業能力。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，會認識許多藝術家，他們獨特的想法會為你帶來新的視野。某些金牛座則是會參加國際性的活動，與許多海外人士交流。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽、火星、水星相位不良，同時月蝕的能量發生在即。故意與喜歡的人唱反調，探測對方有多愛你，是非常不智的行為，容易激怒對方而被分手，在此提醒，這段時間，對待越是重要的人，越要小心翼翼。

工作運方面，在志業宮位的土星、木星受到夥伴宮位的水星、火星與太陽影響，職場小人浮上檯面，這人可能是你原本十分信任的夥伴，此時卻到處扯你後腿。某些金牛座則是被豬隊友拖累，老是有收拾不完的爛攤子。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的金星與冥王星相位良好，購物時會因為各種節慶活動，獲得划算的折扣，買到物超所值的好東西。有投資習慣的雙子座，目前投資標的還在持續增值中，可選在相對高點獲利了結。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星與金星相位良好，喜歡的對象會在親密關係中表現出獨佔慾，突然很享受這種被寵溺的感覺。單身的雙子座，則可能在交友軟體上遇到天菜，兩人見面後，雙方會有長期往來的共識。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽、火星、水星相位不良，工作量暴增，每天加班都做不完，每天都感覺很累，工作有過勞的傾向。某些雙子座則是專業能力不足，遭人嫌棄，自尊心受損。

健康運方面，太陽、火星、水星齊聚健康宮位，受到精神宮位的天王星影響，注意血光之災，容易發生意外傷害，呼吸系統受到病毒感染發炎，注意心血管方面的問題，特別是工作過度勞累或是施打疫苗，可能引發病變。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，會遇到十分優秀的指導者，你的報告、作業或是論文會有機會成為國際學術界中的熱議主題。某些巨蟹座則是對自己的老師或學長（姐）產生崇拜與孺慕之情，每天上學都很愉悅。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星相位良好，會因工作、商務或是學業需求，必須遠行到海外一趟，由於許多事務都準備妥當，出境與入境都十分順利，在外地也會有貴人照應。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到戀愛宮位的水星、火星與慾望宮位的土星影響，容易捲入性騷擾的糾紛之中，或是不知不覺成為他人關係的小三，對於戀愛對象的品行要再三調查，同時與人保持禮貌性的社交距離。

感情運方面，在戀愛宮位的水星、火星受到土星影響，與戀愛對象的親密關係不協調，其中一方可能因此肉體出軌。某些巨蟹座的子女或是寵物身體狀況欠佳，或是有些不可預期的狀況，令你十分擔憂。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，會收到一筆退稅，或是補償性的款項，可補足財務缺口。有投資習慣的獅子座，目前投資標的價值緩升，不要急著出脫，長線獲利可期。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星與土星相位皆不良，另一半忙於事業，疏於陪伴你以及照顧家庭，覺得與對方在一起很沒意義，每天都很寂寞。某些獅子座則是與伴侶的家人相處出現嫌隙，覺得自己很弱勢、很委屈。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的土星與家庭宮位的火星、水星影響，很多人都想利用你的事業資源撈些好處，不乏合作夥伴，甚至是自己的家人。月蝕能量逼近，這段時間職場人事異動頻繁，心中感覺浮動不安。

家宅運方面，火星、水星、太陽齊聚家宅宮位，相位不良。與家人相處時，溝通不良，家庭氛圍不太愉快。家中爐火與電器用品需特別小心使用。同時注意門戶安全，容易遭小偷。

處女座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的冥王星與金星以及感情宮位的海王星相位良好，與另一半對於未來達成了共識，有結婚的打算。感情穩定的處女座，懷孕機率高，或是會收養寵物。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星與土星相位皆不良，在工作領域內有許多不利於你的傳言，會動搖他人對你專業能力的信任。某些處女座在網路上或是社群媒體對外發言不當，招惹許多麻煩人士的圍剿。

交通運方面，在交通宮位的水星、火星、太陽相位不良，行車記錄器要不時更新與保養，最近容易發生行車糾紛，會需要釐清肇事責任，被開罰單的機率較高，同時容易發生意外事故，這段時間要特別注意交通安全。

學習運方面，在學習宮位的水星、火星、太陽相位不良，不論是什麼科目，這段時間最好乖乖去上課，一旦缺席，點名不到，就會被指導老師當掉。某些處女座考試太過大意，成績不如預期，會需要再補考一次。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星與金錢宮位的太陽有良好連結，辛勤工作被人肯定，老闆此時會幫你調整待遇以及加薪。某些天秤座會多兼一些差，增加收入，改善經濟狀況。

家宅運方面，在家宅宮位的金星與冥王星相位良好，家人這段時間特別大方，會默默幫你把一筆為數不小的帳單繳了。某些天秤座會購買新的家電與傢俱，居住環境煥然一新。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星、水星、太陽相位不良，預期之外的開銷太多，經濟狀況捉襟見肘。有投資習慣的天秤座，且勿炒短線，容易在一夕之間敗光所有的積蓄。

感情運方面，在戀愛宮位的土星與木星相位皆不良，與戀愛對象在親密關係上無法契合，其中一方甚至會肉體出軌，使得兩人關係出現危機。某些天秤座會意外懷孕，但這個孩子並不是在你預期之中到來的，不知該不該將孩子生下。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的金星與冥王星相位良好，面試新工作十分討喜，很快就會收到錄取通知。工作穩定的天蠍座，洽談合約相關事宜，與客戶相談甚歡，會順利簽約，獲得長期的合作機會。

學習運方面，在學習宮位的金星與冥王星相位良好，考試運極佳，即便是不拿手的科目，也能意外獲得好成績。某些天蠍座會遇到優秀的指導者，學習新的科目比較有邏輯，使你進步很快。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到命宮的火星、水星以及在家庭宮位的土星影響，情感對象態度忽冷忽熱，兩人常為小事爭執，甚至莫名其妙就分手了。某些天蠍座的伴侶與自己的家人有嫌隙，你夾在其中感到兩面難為。

家宅運方面，在家宅宮位的土星、木星相位不良，家庭成員突然罹患重病，需要人照顧，使你十分擔憂。某些天蠍座正在斡旋新房，但價錢始終談不攏，或是貸款很難核准，可能得放棄眼前喜歡的物件。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的金星與冥王星相位良好，用非常划算的價錢購買到限量款的夢幻逸品，十分興奮。某些射手座可在這段時間與上司或老闆斡旋薪資待遇，可望加薪。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與太陽有良好連結，終於有時間可以宅在家中，什麼都不做，好好睡個飽，把體內的負能量清理乾淨。某些射手座則是會在這段時間打掃家宅，把不需要的東西斷捨離，居住空間清爽很多。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的火星、水星、太陽相位皆不良，秘密戀情曝光，成為許多人議論的焦點。某些射手座與所暗戀的對象似乎無法有共同的話題，會思考對方是否就是自己的靈魂伴侶。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的土星以及秘密宮位的水星與火星影響，發現職場裡有些潛規則，辦公室內充滿了八卦與流言蜚語，對於這樣的環境實在很厭倦，甚至想離開目前的工作領域。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在命宮的金星與冥王星相位良好，堅守崗位多時，如今終於有時間可以休假與放鬆了，但反而不知道怎麼利用閒暇的時間。某些摩羯座則是在工作領域表現優秀，受到業界關注，會有人想挖角你。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與人際關係宮位的太陽相位良好，會有朋友揪你一起出遠門踏青旅遊，或是參加健行活動，認識許多新朋友，旅行也會使你身心靈獲得療癒。某些摩羯座則是需要到外地出差，差旅待遇十分優渥。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到人際關係宮位的火星、水星影響，陷入複雜的三角關係中，你或喜歡的對象已經有了穩定的婚姻關係，必須做出抉擇，戀情才有未來可言。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與木星相位皆不良，子女或是寵物的身體狀況令你擔心，會花很多金錢在孩子身上。某些摩羯座會收到紅色炸彈，荷包要大失血了。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在心靈宮位的金星相位良好，與暗戀的對象互動良好，雙方心有靈犀，很多事情不敢確認，也不想說破，保持曖昧會比較愉快。某些水瓶座陷入不能對外公開的戀情中，但兩人若是低調地在一起，才能走得長久。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，領到消費券之後，會囤購大量的零食，或是買一些被外人認為很廢的產品，由於不需要再節制慾望了，買東西會較為任性。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星、水星、太陽相位皆不良，許多訂單或案件必須在很急迫的時間內交件，每天都需要加班，十分勞累。某些水瓶座因為工作所需，必須離家到外地工作，久久才能跟家人見一次面，感覺很寂寞。

健康運方面，在健康宮位的土星與木星相位皆不良，長期過勞，已經有慢性疾病的徵狀浮現，健康檢查結果有很多指數不太理想。某些水瓶座代謝狀況變差，有發福的傾向。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與冥王星相位良好，交際應酬的邀約特別多，參加許多活動也會交到不少志同道合的新朋友，甚至會有許多人對你表示好感。

感情運方面，在命宮的海王星與遠行、海外宮位的太陽有良好連結，遠距戀愛的雙魚座，終於有時間與伴侶見面、好好相處，彼此都很珍惜在一起的時光。單身的雙魚座，異國桃花運佳，會被外國人搭訕。

本週須注意的部分

學習運方面，在學習宮位的天王星受到土星、火星、水星的影響，參加重要的比賽或是考試，因為太過緊張，無法發揮應有的實力，成績不盡理想。某些雙魚座有太多作業與報告都沒交，產出困難，課業壓力非常大。

健康運方面，在精神宮位的土星與木星相位皆不良，面對許多事情的得失心非常重，因為壓力過大，睡眠狀態不太理想，情緒一直處於低潮，容易因此罹患心理疾病。

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