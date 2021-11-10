擺脫朝九晚五！哪些生肖適合當自由工作者？

很多自由工作者，對於進辦公室感到壓力，因為除了時間和場所的束縛，還要面對職場人際關係的往來。但是，自由工作就真的一切自由了嗎？其實這一行有這一行的苦，裡面的水很深，並不是人人能適應生存。不過有些生肖天生能吃這行飯，來看看科技紫微網點名點到誰吧！

生肖虎：自我鞭策、抗壓力強

有著超乎常人的企圖和自律，對於目標的掌控、時間的管理、業績的要求，大致都能抓在手裡。雖然沒有人在旁邊約束鞭策，但生肖虎總能夠不忘初衷，既然選擇了自由工作，就一定要闖出名堂、做出成績，不能讓人看輕。



尤其在剛進入自由工作的開創期，由於尚未累積出客戶和經驗，可說是最黑暗的時期。若沒有堅強的意志，有些人看到接案不順利，收入不穩定，很可能心生畏懼而打起退堂鼓。生肖虎既吃苦耐勞，又有熱血鬥志，能持續熬到春暖花開時。

生肖猴：靈活調整、合作借力

對於資源有限、又充滿變數的自由工作而言，很多時候必須走一步算一步。生肖猴有著靈活強韌的適應力，能在很短時間內調整自己，不管是服務定位、還是與客戶協商，他都能爭取到本身專業的最大發揮空間，所以比其他人更具競爭力。



當然了，獨當一面的能力無法一蹴可及，需要較長時間來歷練。在這方面，生肖猴懂得借力使力，會透過同業互助、合作接案的模式，分攤自身壓力和風險。儘管初期收入難以衝高，但只要上了軌道，很容易在業界擦亮招牌，而且人脈資源更會成為他的豐沛資產。

生肖蛇：自我行銷、循序漸進

溝通能力強的特質，無疑是生肖蛇的最大利多。由於自由工作一切都是靠自己，除了要為自己行銷包裝，還需要邊做邊跟客戶溝通，談判，說服，甚至連最後驗收請款都要費一番口舌。若是光有專業技術而不懂溝通，很容易被客戶占便宜。



不過，生肖蛇必須學會轉化自己抗壓力較弱的缺點。既然具備說服客戶的能力，也可以用同樣的能力來鼓勵自己。另外還要懂得循序漸進，接案時必須衡量自己的經驗和客觀條件，行有餘力後才逐步嘗試有挑戰性的工作，這樣就能累積足夠的自信力和整體能力。

生肖龍：目標導向、獨力承擔

喜好自己做主，不愛受拘束，人事組織層層疊疊的單位，會讓他失去往上爬的耐性，而辦公室的生態也讓他覺得限制太多。帶有傲氣的他，若有獨立揮灑的舞台，即使從零開始，他都視為有無限的可能。一旦自立門戶，將如魚得水。



屬龍者具有目標導向清晰的特質，能讓他在入行時得到不少助力。搭配上他的業務天份，開發客戶不但不是難事，反而是他一心想要追求的成就感。好的開始是成功的一半，實力也容易因此培養起來。也因為野心大、架式足，往往能吸引客戶提高案子的預算。

自由工作者必需一人分飾多角，壓力並不會比一般上班族輕。然而因為具備創業當老闆的雛形，便蘊含了極大的可能性。也因為不受管轄，可以充分安排生活，總是吸引很多人嘗試。但，很多自由工作者雖然享受著充分的自由，卻沒有投入相同的紀律和自我鞭策，只練就了一身睡到自然醒、做事不要緊的壞習慣。即使是有本業當後盾的斜槓青年，也不能因此有恃無恐，否則浪費時間精力不說，培養出紀律鬆散的習慣後，不僅賺不到錢，未來也變得脆弱不堪。

【延伸閱讀】

批命盤！看你適合的職業與環境

該換工作嗎？神準占術釐清未來

【科技紫微網 】