測字：今年年底，你要警惕哪方面的危機？

幾乎每個人在生活中都會遇到挑戰與危機。2021這大半年算是平安度過了，然而在年底之際可更需要小心謹慎。科技紫微網現在就要透過測字來預測，你在今年年底需要警惕哪方面的危機？幫助大家及早找到應對之策。

測字選項：

圖片來源：科技紫微網

結果分析：

選擇「提」字：

你近期容易出現經濟危機。「提」是一個帶有行動力的字，「扌」代表了你做事情的行動力非常強，很少會思前想後、猶豫不決，也很少會花時間去規劃未來，而「是」字則代表了你做事情的決心，喜歡憑藉自己的直覺辦事，感覺對了就去做，很少會考慮後果。



這種行動模式，導致你在日常消費上常常沒有節制，因此存款不多，容易成為「月光族」。從現在起，應正視理財的重要性，調整自己的消費觀，學會合理分配好錢財，才易讓你逐漸走出困局。

選擇「高」字：

你近期可能遇上信任危機。從「高」字的字形結構上來看，它是一個層層相疊的字，但是每一層結構之間似乎都少了些交集，這正是缺乏信任感的表現。同時，「高」字也有高處不勝寒的孤傲之意。無論是對他人的不信任、或是他人對你的不信任，都容易讓你的內心充斥不安和緊張感。



從現在起，你要敢於展現自己脆弱的一面，讓自己更接地氣，而不是高高在上。這不僅能幫你破除信任危機，也會讓你更接近幸福。

選擇「警」字：

你近期最需要注意的是溝通危機。「言」字上面有個「敬」字，暗示著你平日裡習慣把想法和情緒都藏在心裡，不論是好事還是壞事，你多是悶在心裡思考，很少與別人交流。「敬」就像是壓在「言」上面的一座大山，時間久了，你會變得慢慢不知道該如何表達自己，常常會有「越長大越孤單」的感覺。



「警」字想要傳達給你的訊息，是要你多表達自己內心的想法，掌握與人溝通的技巧，這樣不僅能避免一些誤會，也讓你的未來有更好的發展。

選擇「惕」字：

你近期需要當心失業危機。「惕」字的左邊是一個「忄」，右邊是一個「易」，意思就是說最近的你容易心情七上八下，忐忑不安，原因主要來自於事業上的煩惱。從這個字裡還可以看出，「忄」並未與「日」相連接，而是站在一旁，這也是你工作上問題的主要來源——你的大部分心思都並未用在工作上。



「惕」這個字是在告訴你，需要小心謹慎、警惕自己。工作不要帶有太多負面的情緒，腳踏實地完成任務，才能化危機為轉機。

其實，危機的來臨並不可怕，可怕的是你身處其中卻不自知，或者選擇怨天尤人，而非面對事實。勇於走出自己的舒適圈，學會不斷的提升自我，也是應對危機良策。該來的總會到來，我們需要的是有面對它的勇氣。未雨綢繆，提前準備，泰然處之，才是要訣。

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