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盤點缺乏安全感的星座！摩羯越活越累，巨蟹患得患失？

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盤點缺乏安全感的星座！摩羯越活越累，巨蟹患得患失？(圖片來源：Shutterstock)
盤點缺乏安全感的星座！摩羯越活越累，巨蟹患得患失？(圖片來源：Shutterstock)

說到安全感，你知道嗎？其實幾乎每個人都缺乏安全感，只是有些人隱藏得很好，另外有的人能夠順利自我調適，所以最終各人會呈現出不同的面貌。不過，十二星座裡哪些星座天生最沒有安全感呢？科技紫微網今天就要為大家來分析。

天蠍座
很多人沒有安全感的源頭是因為沒有自信，然而天蠍座恰好相反，他們沒有安全感的原因是太過自信。他們骨子裡最相信自己，卻很容易質疑世界，所以大多數天蠍座始終保對外界保持著警戒的態度。

想要跟天蠍座好好相處，一言一行最好盡可能的乾淨俐落，最忌態度模糊、模棱兩可。只有這樣，才能建立一種他們理想中「確切」的安全感，否則他們很難真的信任你，更別說敞開心胸了。

摩羯座
摩羯座做事的目的性極強。他們會強烈的意識到每件事的動機，並且非常看重自己所付出的行動是否能夠帶來利益和價值。他們很會克制和隱藏自己的情緒，標準的喜怒不形於色。

然而，也由於過度重視對事物的掌控，摩羯座很難接受與預期不一樣的結果。越好強的摩羯座，越缺乏安全感，活得越累。這樣的摩羯座其實還挺讓人心疼的，他們真的很需要一個能夠默默守護在他們身後的人。

獅子座
所有的獅子座，內心都住著一個不願意長大的孩子。要理解他們，試著去理解一個孩子就對了。越是張牙舞爪，越是代表他沒有安全感，哭鬧只是想要被人重視，最擔心的事情就是自己受不受別人接納。太想要被關注，就容易有憂患意識。

看穿這樣的獅子，你就會發現他們其實很可愛。只要給他們稍微多一點的重視和偏愛，哪怕只是口頭上多哄幾句，多鼓勵，多稱讚，就能填補他們天生缺乏的安全感。

處女座
處女座一般都會讓人聯想到整齊、有條理的形象。他們很少表現出慌張或者狼狽的一面，但其實處女座武裝得很累！手機快沒電怕錯過重要電話、穿得不夠體面怕遇到熟人……這些小細節讓處女座常常神經緊繃。

對處女座來說，他們希望時時刻刻都做好準備，最怕無預期的危機降臨，使他們措手不及。所以他們才會愛操心、愛挑剔、愛碎碎念。光是能理解這樣的處女座，看穿他們的偽裝，就已經很能緩解他們的不安了。

巨蟹座
在他人眼中，巨蟹座個性溫和、好相處。其實這是一種討好心態，因為蟹子想要自己得到友善的對待，所以會先這樣對待別人。而且，在越親密的關係裡，這種討好的做法越明顯，他們也越容易患得患失。

想要給敏感的巨蟹座安全感，你可能真的需要在各種生活細節上花點心思。但這心思絕不是用物質來換算的，而是心靈上的共鳴。哪怕只是一篇社群網站的發文或回顧，讓巨蟹座知道有你惦記著，他們方能真正感到安心。

雙魚座
在人的身上，想像力和安全感常常成反比。雙魚座是十二星座中想像力最豐富的，而腦補成分越多，就越缺乏安全感，還沒開始談戀愛，就已經在設想萬一分手的時候太難受該怎麼辦。他們常常幻想自己被拋棄時的場景，明明渴望愛情，卻又害怕自己受傷。

很多人都誤以為浪漫的雙魚座需要的是甜言蜜語、風花雪月的驚喜。其實不是，真正讓他們依賴上癮的是那些看得見摸得著的付出。或許只是一杯熱咖啡，或是一張舊照片，都能溫暖雙魚座的心靈。

除了以上點名的幾個星座，其他星座的情況又如何呢？說起來，牡羊座射手座對待感情的態度相對樂觀，也較容易相信他人，缺乏安全感的時候，會用比較直接的方式來表現。

天秤座水瓶座這兩個星座永遠都把自己的意願和需求擺在第一位。他們的情感獨立，不依附於他人。即使沒有安全感，也能很快安撫自己。

至於變動的雙子座，本質上就追求一種流動的安全感，如果一直處在已知的、可掌握的穩定環境下，反而很難快樂。

最後，金牛座其實屬於比較沒有安全感的星座之一，但不管是努力賺錢，還是追求精緻的生活，金牛比其他任何星座都更擅長為自己創造一個有安全感的環境，在一步步前進的過程中，安全感也油然而生。

由此可見，每個人或多或少都是缺乏安全感的，只看你如何去面對這件事，以及如何調適自己囉！

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