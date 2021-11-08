秋冬旅遊正是時候？盤點12星座年底出遊運勢

秋冬時分，天氣涼爽微寒，正是適合旅遊的時刻。加上疫情逐步解封，又有振興券的加持，就來安排一場旅遊散散心吧！科技紫微網現在要為各星座分析年底的出遊運勢，以及需注意哪些事情，供大家參考喔！

牡羊座

旅遊幸運指數：★★☆☆☆

對你來說，旅遊是一次調整狀態的好時機。可與好友或戀人同行，選擇離城市較遠的景點，感受自然，沉浸於鄉野，能助你養精蓄銳，淨化情緒，釋放堆積已久的壓力。不過愛拖延的壞毛病也許會一度耽誤你，讓你踏上有些迷惑且狀況不斷的旅程，好在過程中你將充分利用理智和勇氣有效化解，並收穫意料之外的驚喜。

金牛座

旅遊幸運指數：★★☆☆☆

為了旅行而旅行或許不是一個好主意，因為金牛的年底磁場低迷，很多事情都達不到預期效果，若特意為之，只會讓情況更糟。可改成在家追劇、看電影，或邀朋友到家裡坐坐，就能讓你體驗到假期之樂。當然，如果一定要出門，建議可以去離家近的景點遊玩，並降低對出行的期待，也會有不一樣的收穫。

雙子座

旅遊幸運指數：★★★☆☆

有時間不妨到人文特色濃厚且美食多的景點打卡，有吃有玩，最符合你想像中愜意休閒的旅行狀態。不過年底你註定與奔波勞累緊密相連，雖能玩得開心，但身體卻吃不消，最好還是提早規劃行程，並且不要排得太緊，便可以減輕勞累，達到旅遊的目的。

巨蟹座

旅遊幸運指數：★★★★☆

年底你各方面的運勢還不錯，有旅遊的想法就去實行吧！這對你來說會是一次收穫好心情的盡興之旅。可去一些夢幻、童趣的遊樂場所，或是氣氛好的展覽、會場，雖會耗費不少精力，但可讓你大大享受到不同於以往旅行的樂趣。但需注意的是，若是獨自出門，一定要小心謹慎，別帶貴重物品，以免丟失。

獅子座

旅遊幸運指數：★★★★★

選擇和三五好友同行，前往歷史悠久的古鎮，會是一次不錯的修身養性之旅。提前做好出行攻略，展現你全能、優秀的一面，有機會讓你大受好評。當然切記不可太驕傲，凡事都要有始有終，將好狀態一路保持到結束，才會體驗到愜意無比的旅程。

處女座

旅遊幸運指數：★★★☆☆

不要再低頭玩手機了，踏出家門，去欣賞藍天白雲與自然風光吧！到農場、牧場、或是冷門景點放鬆一番，是解放身心的好辦法！雖說旅行過程中總會有一些外在因素導致不完美，但只要放寬心態，專注風景，還是能體驗到不少樂趣。若只想待在自己的世界裡，不出去放放風，小心錯過不少好東西，空留遺憾。

天秤座

旅遊幸運指數：★★★☆☆

心心念念好久的異域風情，是去體驗的時候了。雖說現在的疫情還需要警戒，出國不是首選，不過找些具有異國特色的景點或美食來享受一番，過過出國的乾癮，也是很好的辦法喔！在旅程中，你可能會在飲食方面有些不適，最好帶上常用的腸胃藥品以備不時之需。

天蠍座

旅遊幸運指數：★☆☆☆☆

麻煩不斷，年底的假期會一直在低氣壓籠罩之下，出門遊玩將會一件接著一件遇到不順心的事情。肚量放大點，忘記那些不開心的事情，好好感受旅行本身，就會遇到意想不到的好事，還有很大的機會能遇到貴人相助，點化你的鬱悶，讓你一掃陰霾喔！

射手座

旅遊幸運指數：★★★★☆

年底將是你用旅遊來充電的好時機！選擇寧靜清雅的老鎮或偏鄉體驗，暫時切斷與世俗的聯繫，可為你的煩悶生活按下暫停鍵，在地居民的熱情款待更能讓你有所收穫。但要特別注意的是，記得和同行夥伴有效溝通，否則可能中途被放鴿子，而不得不更改原本行程。

摩羯座

旅遊幸運指數：★★★☆☆

最近你可能有些出遠門遊玩的想法，但總有意料外的事來打岔，或是因為天氣而影響計畫。不如來一趟說走就走的小旅行吧！找朋友相約開車出遊、登山、或徒步健走等等，順便還能多拍點美照分享，非常適合摩羯座的你紓解壓力喔！

水瓶座

旅遊幸運指數：★☆☆☆☆

水瓶本月若有出遊的打算，應提前做好規劃，不要臨時起意。確定好目的地後，還要做好萬全準備再出發，特別需要謹慎安排交通工具以及路線的選擇，可以減少很多不必要的意外。儘量讓旅程輕鬆舒緩，不要追求刺激和挑戰，以免生理時鐘受影響，損及身體健康。同時，也要做好全方位的安全保障喔。

雙魚座

旅遊幸運指數：★★☆☆☆

年底最好暫時放下工作，前往陌生的地方遊玩放鬆，亦可嘗試戶外活動，靜下心來欣賞人物與風景，會讓你對當下的生活產生全新的體悟。不過還是要建議你，在旅行過程中盡可能的運用自己的判斷，獨立思考，不要過度依賴同行者的照顧，才能真正體驗到旅行的喜悅。

以上就是年底12星座的旅遊運提醒，祝大家玩得開心，不管出門還是宅在家裡，都能體驗到放鬆愉悅的美好！

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