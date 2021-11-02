12星座壓力大最愛衝「旅遊」排行榜：雙子想逃避 射手不去會爆炸

你的身邊是否也有工作能力強、家庭責任重、心思細膩、凡事都為別人著想的人？說不定他們都是靠旅行來放鬆紓壓的，也許他們本身就熱愛旅行，三兩天就會來一場放鬆自己的旅行，讓自己保持健康身心，而你自己是否也是這樣呢？不如先來了解最愛靠旅遊來紓解壓力的前五名星座吧！

第五名 : 摩羯座

摩羯座很能抗壓，容易接受和屈從現實，吃苦耐勞，認真謹慎，非常的理性，面對壓力時，幾乎不會有焦慮的表現，但也因為如此，壓力一直不小。旅遊最主要就是為了要放鬆他那已緊繃已久的心，他們在旅程中能完全放鬆自己，尤其是在人間仙境的大自然中，所有的不愉快自然的就放下了，讓內在能量，隨著內心的平靜與祥和，慢慢提升並重拾自信。

第四名 : 雙魚座

雙魚天性喜歡幻想，想到無限美好的可能，就會讓他們心情愉悅，但是現實與理想是有落差的，更別論幻想中的情境了，他們會因此感到沮喪和煩躁，病懨懨的萎靡不振，所以去一個能滿足雙魚幻想的地方旅行，是最能紓壓的方式了。雙魚們喜歡說走就走，不喜歡太冗長的準備，喜歡多情浪漫的環境，只要能夠迅速前往讓雙魚陶醉不已的夢幻景點，壓力也是快速地減少。

第三名 : 巨蟹座

巨蟹座很溫柔，經過長時間壓力，會變得憔悴、無精打采又沒活力，除了睡覺之外，巨蟹座就喜歡慢活旅行。慢步調的出遊方式，能徹底讓壓力從內心深處慢慢釋放，速度太快會讓他們受不了，壓力反而增加。獨自旅行不跟團，或是兩三個好朋友一起出遊是最適合的，即使是旅行，也需要安全感，所以他們也不喜歡臨時更改目的地，只要能放鬆心情，就算在台灣也行。

第二名 : 雙子座

雙子座風象星座的特質，使得他們性格不穩定，不容易專注，偏偏抗壓能力又很弱，所以常表現得很沒耐心，會有逃避現實的傾向，而旅遊是他們最好的選擇。因為雙子座什麼都想嘗試，在旅遊的新環境、新鮮感、舒服自在的行程，皆可以滿足他們的好奇心，也能紓解壓力引起的不安，還可以刺激他們的視覺感官，這些都能讓雙子們的心情恢復跟提升。

第一名 : 射手座

射手座熱愛無拘無束的感覺，最討厭受到束縛，而且個性率真正直，只要在生活中遇到壓力，就會喜怒形於色，很直接地把不愉快表現在臉上，同時因為喜歡變化，容易厭倦一成不變的生活，所以戶外旅行是最能感到快樂的選擇了。離工作地方越遠的地方、越熱鬧越有趣的地方、越是沒去過的地方，越是能讓射手更加解放心中的壓力，不然射手座爆炸起來，是很恐怖的。