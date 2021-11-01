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唐綺陽星座運勢週報：水瓶有升官運 雙魚展現這面可吸引桃花

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報11/01-11/7】

重要星象：日火天蠍，水星衝刺，天王與天蠍星群對分相，金星衝刺。

日火天蠍，感受到深沈的恐懼，想做出調整，天蠍座成為關注焦點，要多保持耐心，別太著急。水星衝刺，對另一半或夥伴表達內心的不滿，好好處理金錢問題。天王與天蠍星群對分相，眾人品味喜好丕變，排名重新洗牌、換人做做看，多加把握理財的關鍵時刻。金星在射手衝刺，用更高遠的角度思考理想，金星魔羯，感受開創星座的能量，思索自己的成功定義。

工作注意：雙子、射手、魔羯、水瓶

雙子：來自貴人的教誨，值得參考

射手：別一意孤行，多與人溝通商量

魔羯：需要密切溝通，與人磨合意見

水瓶：穩定表現受注意，有升官運

桃花注意：獅子、處女、天蠍、雙魚

獅子：別太以自己為中心，要與對方互動

處女：放下瑣碎煩擾，效果反而好

天蠍：多保有自我個性，能幫助感情順利

雙魚：展現冷靜的一面，有機會吸引桃花

財運注意：巨蟹，天秤

巨蟹：為改變形象而花掉不少錢

天秤：金錢的調度，要謹慎運作

健康注意：牡羊、金牛

牡羊：可多嘗試積極療法，有醫療運

金牛：交通移動上，要多加小心注意

星座運勢 理財 財運 唐綺陽

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