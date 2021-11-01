唐綺陽星座運勢週報：水瓶有升官運 雙魚展現這面可吸引桃花

為何人們會覺得找到對的人，共同經營一段長期穩定的關係，是一件那麼困難的事呢？影響此事的重要因素之一便是人不對。如果兩人在投入感情的投入程度，處在一個不對等或不平衡的狀態，你認為這樣的關係會有好的發展嗎？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！在感情裡你的深情指數有多高？

2021-10-29 15:09