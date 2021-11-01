唐綺陽星座運勢週報：水瓶有升官運 雙魚展現這面可吸引桃花
【唐綺陽星座運勢週報11/01-11/7】
重要星象：日火天蠍，水星衝刺，天王與天蠍星群對分相，金星衝刺。
日火天蠍，感受到深沈的恐懼，想做出調整，天蠍座成為關注焦點，要多保持耐心，別太著急。水星衝刺，對另一半或夥伴表達內心的不滿，好好處理金錢問題。天王與天蠍星群對分相，眾人品味喜好丕變，排名重新洗牌、換人做做看，多加把握理財的關鍵時刻。金星在射手衝刺，用更高遠的角度思考理想，金星魔羯，感受開創星座的能量，思索自己的成功定義。
工作注意：雙子、射手、魔羯、水瓶
雙子：來自貴人的教誨，值得參考
射手：別一意孤行，多與人溝通商量
魔羯：需要密切溝通，與人磨合意見
水瓶：穩定表現受注意，有升官運
桃花注意：獅子、處女、天蠍、雙魚
獅子：別太以自己為中心，要與對方互動
處女：放下瑣碎煩擾，效果反而好
天蠍：多保有自我個性，能幫助感情順利
雙魚：展現冷靜的一面，有機會吸引桃花
財運注意：巨蟹，天秤
巨蟹：為改變形象而花掉不少錢
天秤：金錢的調度，要謹慎運作
健康注意：牡羊、金牛
牡羊：可多嘗試積極療法，有醫療運
金牛：交通移動上，要多加小心注意
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