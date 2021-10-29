快訊

第13輪疫苗今公布混打又落空 符合資格者一次看

直播／今天本土+0、無死亡！另增5例境外移入個案

心理測驗／這張圖先看到小孩或是貓？瞭解自己的天生才華是什麼

聯合新聞網 / 綜合報導

天生我才必有用，每個人都擁有某種與生俱來的才能，只是自己可能未必察覺到而已。日本網站「ココロジー」最近就分享一則心理測驗，可以看出自我有什麼天生的才華。

請問：請看下圖，你最先注意到的是哪個部分呢？

你第一眼注意到圖中的哪個部分。圖擷取自ココロジー
你第一眼注意到圖中的哪個部分。圖擷取自ココロジー

1.左側的三位小孩

2.趴著看著孩子們的貓

3.樹木或藍天白雲

4.右邊的兩位小孩

選擇1.左側的三位小孩的你，天生的才能是冷靜沉著。你是個對自己充滿自信的人，常常有著與眾不同的思考方式，但同時又不會太過任性，是眾人可以依賴的好伙伴。不管碰到什麼樣的狀況，你都能冷靜應對，靠著得體的處置方式度過難關。

選擇2.趴著看著孩子們的貓，天生的才能是能夠獨處。你是個喜歡自己一個人，把孤獨當作享受的類型。當你對某件事物感興趣時，你就會非常沉迷於其中，並且能繳出一定的成果。雖然可能和朋友交流的機會比較少，然而卻非常能夠獨立自主。

選擇3.樹木或藍天白雲，天生的才能是樂天的藝術家。你經常能夠正面思考，享受快樂的人生。你知道一時的辛苦，為的是能夠讓往後的生活更加舒適，也很懂得利用幽默調劑生活。而你內心更潛藏藝術才華，或許能在表演、演戲或寫作等等的項目發光發熱。

選擇4.右邊的兩位小孩，天生的才能是創意家。你是個品味獨特且兼具創造力的人，不容易隨波逐流。只要維持住這個特性，就能夠擔綱企劃的發想者、總監一類需要創意的工作。看似有點怕生的你，其實在經過瞭解之後，也會明白是個很好相處的人。

心理測驗 日本

延伸閱讀

心理測驗／買的新車是什麼顏色？ 預測你即將發生什麼事

心理測驗／抽中「紅心2」第一直覺 瞭解自己該如何發揮長才

心理測驗／想替五角型上什麼色？ 測試在感情中有多容易「直衝本壘」

心理測驗／玄關的畫要什麼主題？ 測出你如何找到有潛力的「金龜婿」

相關新聞

心理測驗／這張圖先看到小孩或是貓？瞭解自己的天生才華是什麼

天生我才必有用，每個人都擁有某種與生俱來的才能，只是自己可能未必察覺到而已。日本網站「ココロジー」最近就分享一則心理測驗，可以看出自我有什麼天生的才華。

每日星座運勢／處女投資應看準時機 切莫操之過急

2021-10-29 牡羊座 運勢走低的一天，做事需謹慎小心。 整體運：★★☆☆☆ 今天你的愛情指數偏低，單身者即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。財運還算平穩，雖然進財的機

11月星座塔羅運勢：牡羊好運萌芽 獅子口舌引禍

11月的到來，意味著2021年僅剩下兩個月的時光了。大概每個人都想在年底過得更好，以便新的一年尋求更棒的發展吧！那麼，這個月12星座有什麼需要注意的地方，就讓科技紫微網用塔羅運勢為你指點方向！

個性相近別當情人！5星座「相愛變相剋」原因曝光

遇到跟自己同星座的對象，通常一開始會很聊得來，但是進入戀愛狀態以後，卻發現兩人在某些情況下簡直互斥到了相剋的地步！你有過這樣的遭遇嗎？哪些同星座的人不適合當情人？趕快跟著科技紫微網一探究竟吧。

2021尾聲超容易手滑！5星座「11月財運大爆發」第一名整個脫胎換骨

2021年已進入年尾，大家的財務狀況也或多或少有些不同，最主要是每個人都希望荷包滿一點。而隨著疫情也稍微逐漸趨緩，及政府的政策，還有市場的變動，商店賣家的優惠促銷變多了，大家的心也開始浮動，花錢購物少不少，但是該如何衡量口袋的支出，就先來了解11月的財運。如此才能定出最佳的預算，用最少的錢買到最多的東西。來看看財運最佳的前五名星座。

看似成熟？揭12星座的心智年齡 雙魚跟射手跌破眾人眼鏡

說到12星座，我們可能了解各星座對應的人格特質與大致上的特徵，但你可知道針對心理與精神，每個星座所呈現的樣貌，對應到的人生階段也大不相同唷！一起來看看國外媒體網站【yourtango.com】與【elitedaily.com】的資料——「12星座心智年紀」公開與解析吧~

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。