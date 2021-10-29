心理測驗／這張圖先看到小孩或是貓？瞭解自己的天生才華是什麼
天生我才必有用，每個人都擁有某種與生俱來的才能，只是自己可能未必察覺到而已。日本網站「ココロジー」最近就分享一則心理測驗，可以看出自我有什麼天生的才華。
請問：請看下圖，你最先注意到的是哪個部分呢？
1.左側的三位小孩
2.趴著看著孩子們的貓
3.樹木或藍天白雲
4.右邊的兩位小孩
選擇1.左側的三位小孩的你，天生的才能是冷靜沉著。你是個對自己充滿自信的人，常常有著與眾不同的思考方式，但同時又不會太過任性，是眾人可以依賴的好伙伴。不管碰到什麼樣的狀況，你都能冷靜應對，靠著得體的處置方式度過難關。
選擇2.趴著看著孩子們的貓，天生的才能是能夠獨處。你是個喜歡自己一個人，把孤獨當作享受的類型。當你對某件事物感興趣時，你就會非常沉迷於其中，並且能繳出一定的成果。雖然可能和朋友交流的機會比較少，然而卻非常能夠獨立自主。
選擇3.樹木或藍天白雲，天生的才能是樂天的藝術家。你經常能夠正面思考，享受快樂的人生。你知道一時的辛苦，為的是能夠讓往後的生活更加舒適，也很懂得利用幽默調劑生活。而你內心更潛藏藝術才華，或許能在表演、演戲或寫作等等的項目發光發熱。
選擇4.右邊的兩位小孩，天生的才能是創意家。你是個品味獨特且兼具創造力的人，不容易隨波逐流。只要維持住這個特性，就能夠擔綱企劃的發想者、總監一類需要創意的工作。看似有點怕生的你，其實在經過瞭解之後，也會明白是個很好相處的人。
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