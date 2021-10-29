小孟老師：測！在感情裡你的深情指數有多高？

為何人們會覺得找到對的人，共同經營一段長期穩定的關係，是一件那麼困難的事呢？影響此事的重要因素之一便是人不對。如果兩人在投入感情的投入程度，處在一個不對等或不平衡的狀態，你認為這樣的關係會有好的發展嗎？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！在感情裡你的深情指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Paulina Fae(Phantasma Tarot)

A：深情指數40分。(權杖四正位)

牌面二隻背上長著翅膀的鹿，飛躍到空中避開木製圍籬。

這張牌表示在一段感情裡，當你內心感到恐懼的時候，很需要另一半給予安全感。因此，倘若另一半在忙其他事物，無法適時的陪伴與關心，那麼你的心與愛意，也會隨著時間而消磨殆盡。小孟老師在此提醒你，你需要找到願意花時間，陪伴你或一同生活的人，才能讓你的感情長久穩固。

B：深情指數60分。(錢幣四正位)

牌面女子輕輕閉上她的雙眼，雙手交叉包圍住四枚錢幣。

這張牌表示在一段感情裡，當你感到疲累想要休息時，便拿不出熱情與之互動。也就是說，你很需要先將自己充好電，讓自己疲累的身心修復後，才能好好與另一半相處。小孟老師在此提醒你，你需要好好跟另一半溝通，讓對方知道你的狀況，一來避免不必要的誤會，再者也比較不會勉強自己。

C：深情指數99分。(聖杯三正位)

牌面三隻火鶴互相看著彼此，身上搭配著許多美麗花草。

這張牌表示在一段感情裡，你會預先規劃未來的方向，藉此讓彼此感情獲得提升。因此，對方總能感受到你的貼心，像一同出去你會先做好預訂，避兔發生撲空或沒位子的窘況。你更會照顧到對方的喜好，讓跟方與你相處時感到開心。小孟老師在此提醒你，沒有人能夠做到完美，請你要適當的放鬆身心。

D：深情指數80分。(隱者牌正位)

牌面鳥的頭部散發出光芒，身上的羽毛有許多美麗圖騰。

這張牌表示在一段感情裡，不需要另一半的提醒與要求，你就會做到非常良好的自律。因此，你不會做需要讓對方擔心的行為，加上你在感情世界擁有高EQ，知道什麼話該說與不該說，也會給予對方足夠的包容力。小孟老師在此提醒你，在感情中依然保有理性的你，有時反而缺少那麼點浪漫元素。

E：深情指數20分。(權杖一正位)

牌面站立人面蟲身的生物，牠微微張開如同蝴蝶的翅膀。

這張牌表示在一段感情裡，你仍可能被新對象所吸引，如同蜜蜂嗅到花香就想採蜜。因此，當你與他人在言行之間，有友達以上的曖昧接觸時，原有的感情就顯得搖搖欲墜。當原配察覺到異常而有所動作，一旦東窗事發將曲終人散。小孟老師在此提醒你，唯有真正清楚自己想要什麼，再開始一段感情才有未來。