每日星座運勢／雙子錢財外借要謹慎 以防受到詐騙
2021-11-7
牡羊座
享受閒暇。
整體運：★★★★☆
單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。
愛情運：★★★★☆
想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！
事業運：★★★★☆
朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。
財運：★★★☆☆
財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-19:00遠洋藍
開運方位：正西方向
金牛座
運勢平順，有些小事情需要處理。
整體運：★★★☆☆
今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人感情難以突破，讓你的內心感到不安。別鑽牛角尖，要相信自己也相信對方才行。
事業運：★★☆☆☆
容易有一些突如其來的困難讓你措手不及，做事應小心謹慎，感情用事會誤了大事唷！
財運：★★★★☆
當遇到錢財困境時，有貴人相助，事情進行得很順利。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00琉璃銀
開運方位：東北方向
雙子座
善用你的好人緣，能結識不少新朋友。
整體運：★★★☆☆
展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。
愛情運：★★★☆☆
已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。
事業運：★★☆☆☆
受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！
財運：★★★☆☆
錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：04:00-06:00橄欖綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
愛他就對他寬容些。
整體運：★★★★☆
今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。
愛情運：★★★☆☆
對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。
事業運：★★★★★
很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。
財運：★★★☆☆
財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：16:00-18:00水鑽藍
開運方位：正北方向
獅子座
休閒娛樂，放鬆身心。
整體運：★★★★☆
愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。
愛情運：★★★★☆
在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！
事業運：★★★★☆
運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。
財運：★★★☆☆
對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-17:00墨玉綠
開運方位：西北方向
處女座
好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。
整體運：★★★☆☆
平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。
愛情運：★★★☆☆
四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！
事業運：★★★☆☆
適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。
財運：★★☆☆☆
小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00香檳金
開運方位：西北方向
天秤座
顯得迷糊又健忘的一天。
整體運：★★★☆☆
沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。
事業運：★★☆☆☆
遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。
財運：★★★★☆
大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：13:00-14:00朝霞紅
開運方位：正北方向
天蠍座
多交益友，增強人脈。
整體運：★★★★★
有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。
愛情運：★★★★☆
單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。
事業運：★★★★☆
與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。
財運：★★★★☆
財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-10:00芙蓉晶粉
開運方位：正北方向
射手座
美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。
整體運：★★★☆☆
體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。
愛情運：★★★☆☆
與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起不愉快，讓原本是輕鬆的約會變得緊張。
事業運：★★★☆☆
閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。
財運：★★★☆☆
採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：18:00-20:00祖母綠
開運方位：東北方向
摩羯座
心情舒暢，在平淡中體會快樂。
整體運：★★★★☆
今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。
愛情運：★★★★☆
夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。
事業運：★★★☆☆
特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。
財運：★★★★☆
理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-09:00芒果黃
開運方位：西北方向
水瓶座
拓展人脈的好時機。
整體運：★★★★☆
多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。
愛情運：★★★★☆
單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。
事業運：★★★★☆
心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。
財運：★★★★☆
賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：08:00-09:00芥末黃
開運方位：正西方向
雙魚座
精神交流讓自己受益匪淺。
整體運：★★★★☆
雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。
愛情運：★★★☆☆
注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。
事業運：★★★★☆
情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。
財運：★★★★☆
求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-07:00蘋果綠
開運方位：西北方向
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