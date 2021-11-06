每日星座運勢／雙魚表現能力特別強 事業易獲肯定

2021-11-6

牡羊座

不可有太大的貪慾。

整體運：★★★☆☆

狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。

財運：★★★★☆

多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00墨玉綠

開運方位：西北方向

金牛座

放鬆休閒的好日子。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

愛情運：★★☆☆☆

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！

事業運：★★★★☆

有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。

財運：★★☆☆☆

想以轉行來發財比較困難。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

雙子座

心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。

整體運：★★★★★

情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規劃，可望獲得意想不到的財運。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想的情人。

事業運：★★★★☆

思維活躍，頭腦中會突然湧現出刺激的點子，讓你在金錢上有所收穫。

財運：★★★★★

今天財運對於人脈暢通者特別有利，有機會在多方朋友幫助下而獲得商機。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

將事情簡單化，心情會快樂許多。

整體運：★★★★☆

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

愛情運：★★★☆☆

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

事業運：★★★★☆

優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

財運：★★★★☆

宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00珠貝白

開運方位：正南方向

獅子座

人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。

事業運：★★☆☆☆

長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。

財運：★★★★☆

管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙

開運方位：正南方向

處女座

EQ頗高，有利交友。

整體運：★★★★★

利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。

愛情運：★★★★☆

單身者有時間不妨多安排戶外娛樂活動，或是時常到郊外走一走，容易有艷遇喔！

事業運：★★★★☆

處理事物的能力與情緒都能保持好的狀態，不過得注意別將自己的標準強加於人，以免對方達不到要求時你會大失所望。

財運：★★★★☆

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值的好東西。今日也適宜追債喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00古銅青

開運方位：正西方向

天秤座

積善可得福。

整體運：★★★★☆

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

愛情運：★★★★☆

全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。

事業運：★★★★☆

健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。

財運：★★★☆☆

若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00可可棕

開運方位：正南方向

天蠍座

偶爾變動一下，能收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

愛情運：★★★★☆

單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。

事業運：★★★★☆

情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。

財運：★★★☆☆

宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

射手座

有心想事成的愉悅感。

整體運：★★★★★

與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶著另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的言行舉止與穿著打扮，很容易博取異性的好感；戀愛中的人約會較頻繁。

事業運：★★★★☆

享樂慾望增高，渴望吃美食、穿名牌衣服，偶爾放縱一下無妨，但別太過火喔！

財運：★★★★★

有機會可以嘗試合夥投資，在可信賴的親友幫助下，可獲利豐厚。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00石榴紅

開運方位：東北方向

摩羯座

感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

整體運：★★★☆☆

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

愛情運：★★★★☆

你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！

事業運：★★★☆☆

家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！

財運：★★★☆☆

對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00芥末黃

開運方位：正西方向

水瓶座

想得過多只會讓思緒更混亂。

整體運：★★★★☆

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

愛情運：★★★☆☆

單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。

事業運：★★★★☆

聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！

財運：★★★★☆

小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00祖母綠

開運方位：正東方向

雙魚座

好運降臨。

整體運：★★★★★

財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。

愛情運：★★★★☆

有機會吸引到好桃花靠近，跟周遭的朋友接觸互動也頗為愉悅，容易結識新朋友。

事業運：★★★★☆

表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。

財運：★★★★★

財運暢通無阻，眼光獨到，投資新興行業可獲利豐厚。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00遠洋藍

開運方位：東北方向





