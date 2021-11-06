每日星座運勢／雙魚表現能力特別強 事業易獲肯定
2021-11-6
牡羊座
不可有太大的貪慾。
整體運：★★★☆☆
狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。
愛情運：★★★★☆
有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。
事業運：★★☆☆☆
運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。
財運：★★★★☆
多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00墨玉綠
開運方位：西北方向
金牛座
放鬆休閒的好日子。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。
愛情運：★★☆☆☆
除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！
事業運：★★★★☆
有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。
財運：★★☆☆☆
想以轉行來發財比較困難。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠
開運方位：正南方向
雙子座
心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。
整體運：★★★★★
情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規劃，可望獲得意想不到的財運。
愛情運：★★★★☆
戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想的情人。
事業運：★★★★☆
思維活躍，頭腦中會突然湧現出刺激的點子，讓你在金錢上有所收穫。
財運：★★★★★
今天財運對於人脈暢通者特別有利，有機會在多方朋友幫助下而獲得商機。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-23:00蕃茄紅
開運方位：正南方向
巨蟹座
將事情簡單化，心情會快樂許多。
整體運：★★★★☆
對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。
愛情運：★★★☆☆
如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！
事業運：★★★★☆
優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。
財運：★★★★☆
宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-15:00珠貝白
開運方位：正南方向
獅子座
人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。
整體運：★★★☆☆
今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。
愛情運：★★★☆☆
已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。
事業運：★★☆☆☆
長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。
財運：★★★★☆
管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙
開運方位：正南方向
處女座
EQ頗高，有利交友。
整體運：★★★★★
利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。
愛情運：★★★★☆
單身者有時間不妨多安排戶外娛樂活動，或是時常到郊外走一走，容易有艷遇喔！
事業運：★★★★☆
處理事物的能力與情緒都能保持好的狀態，不過得注意別將自己的標準強加於人，以免對方達不到要求時你會大失所望。
財運：★★★★☆
金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值的好東西。今日也適宜追債喔！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00古銅青
開運方位：正西方向
天秤座
積善可得福。
整體運：★★★★☆
愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。
愛情運：★★★★☆
全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。
事業運：★★★★☆
健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。
財運：★★★☆☆
若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-13:00可可棕
開運方位：正南方向
天蠍座
偶爾變動一下，能收到不同的效果。
整體運：★★★★☆
今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。
愛情運：★★★★☆
單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。
事業運：★★★★☆
情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。
財運：★★★☆☆
宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-08:00睡蓮紫
開運方位：正南方向
射手座
有心想事成的愉悅感。
整體運：★★★★★
與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶著另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。
愛情運：★★★★☆
單身者多注意自己的言行舉止與穿著打扮，很容易博取異性的好感；戀愛中的人約會較頻繁。
事業運：★★★★☆
享樂慾望增高，渴望吃美食、穿名牌衣服，偶爾放縱一下無妨，但別太過火喔！
財運：★★★★★
有機會可以嘗試合夥投資，在可信賴的親友幫助下，可獲利豐厚。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：19:00-20:00石榴紅
開運方位：東北方向
摩羯座
感情豐富，待人體貼，受人歡迎。
整體運：★★★☆☆
親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。
愛情運：★★★★☆
你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！
事業運：★★★☆☆
家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！
財運：★★★☆☆
對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-06:00芥末黃
開運方位：正西方向
水瓶座
想得過多只會讓思緒更混亂。
整體運：★★★★☆
易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。
愛情運：★★★☆☆
單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。
事業運：★★★★☆
聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！
財運：★★★★☆
小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：14:00-15:00祖母綠
開運方位：正東方向
雙魚座
好運降臨。
整體運：★★★★★
財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。
愛情運：★★★★☆
有機會吸引到好桃花靠近，跟周遭的朋友接觸互動也頗為愉悅，容易結識新朋友。
事業運：★★★★☆
表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。
財運：★★★★★
財運暢通無阻，眼光獨到，投資新興行業可獲利豐厚。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：18:00-20:00遠洋藍
開運方位：東北方向
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