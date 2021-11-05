每日星座運勢／金牛不適合與人合夥 修正工作態度

2021-11-5

牡羊座

相信助運的功效。

整體運：★★★☆☆

今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人需要主動表達愛意，並多安排約會，才能感受到浪漫與甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運有些不順，在推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動，就要特別小心囉，否則易有禍從口出的麻煩發生！

財運：★★★☆☆

財氣不佳，賺錢的速度趕不上花錢的速度，應控制花錢慾望，把錢財用到實處，忌浪費、揮霍。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00碧空藍

開運方位：西南方向

金牛座

謹防樂極生悲。

整體運：★★★☆☆

今天有伴侶的人顯得格外興奮和神秘，一門心思想著該為對方準備怎樣的約會和禮物，忙得不亦樂乎；工作上顯得心不在焉，容易導致失誤，更要提防有人利用這些失誤在你背後放冷箭；在投資理財上很容易受他人的影響，導致決策上出現錯誤。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，就會被電到喔！

事業運：★★☆☆☆

責任心明顯不足，對於自己不喜歡的事情都想草草了事，結果只會錯漏百出。修正自身工作態度，其實許多事情你能做得相當好。

財運：★★★☆☆

不適合與人合夥營利。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00玉髓紅

開運方位：正南方向

雙子座

對於愛情，切記寧缺毋濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫名煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人相處愉快，在吃喝玩樂中感情不斷升溫；單身者眼光很高，難遇夢中人。

事業運：★★★☆☆

很多任務都堆積在一起，應合理安排時間，分清事情的輕重緩急，有條理地進行處理！

財運：★★☆☆☆

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00寶石藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

愛情運：★★★★☆

與另一半相處，多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己跟人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

財運：★★★☆☆

財務上若出現瓶頸，蠻容易得到長輩的援助唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00可可棕

開運方位：正南方向

獅子座

別人的路讓別人去走吧。

整體運：★★☆☆☆

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要湊熱鬧在那裡東家長西家短的。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你也要注意自己的態度喔！

事業運：★★★☆☆

工作很有計劃，只是在細節上想得較多，很容易影響進度。

財運：★★★☆☆

財運受到阻礙，能提升財運的貴人多偏向女性！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00石榴紅

開運方位：東南方向

處女座

投機取巧者要有所收斂才好。

整體運：★☆☆☆☆

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身的朋友還是把心思放到別處比較好。

事業運：★★☆☆☆

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

財運：★☆☆☆☆

今日易因情緒不佳而亂花錢，小心因此把吃飯的錢都揮霍一空，做出讓自己後悔的事。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00珊瑚橙

開運方位：東南方向

天秤座

借來的好運在你身上效用更大。

整體運：★★☆☆☆

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

事業運：★★☆☆☆

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

財運：★★☆☆☆

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00咖啡棕

開運方位：正北方向

天蠍座

心情舒暢，諸事順心遂意。

整體運：★★★★★

愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日。彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白。

事業運：★★★★★

今日的配合度很高，易獲得主管支持與讚賞，讓你在工作時更得心應手。

財運：★★★★☆

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫；好運偏向於金錢的感應力夠強，適合構思賺錢的方式。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00深海藍

開運方位：正西方向

射手座

心靈的交流讓今天變得充實。

整體運：★★★★☆

希望有人能傾聽你的心聲，與志同道合的朋友在一起時，會感到特別開心。工作上與同事合作無間，案子進展得有聲有色。桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現魅力吧。

愛情運：★★★★☆

有機會在拓展人際關係時，遇到夢中之人。不要只顧著看前方，也許他就藏身在周圍好友的朋友圈裡。

事業運：★★★★☆

貴人運很強。工作中常能獲得他人的幫助，特別是外出辦公者更能有所體會；求職者有機會透過他人介紹獲得工作。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合在今日做你的財務規劃，有閒錢的話，不妨花點小錢飽餐一頓喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00臘梅白

開運方位：西北方向

摩羯座

心中有許多想法，且多能實現。

整體運：★★★★☆

今天會無心工作，甚至還會想去面試新職務，有向外發展的計劃；愛情際遇很不錯，能結識讓自己心動的網路情緣；錢財運強悍，正財、偏財都有所得，可小賭一把。

愛情運：★★★★☆

俗話說：「小別勝新婚」，夫妻、情侶間保持適當距離，可增添許多神秘感與新鮮感！

事業運：★★★☆☆

受家庭影響較大，保持家庭和睦，取得家人的支持才是上策；沒有雜務干擾的你，才有可能專心思索，力求工作有所突破。

財運：★★★★★

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多方進財的跡象，可是也容易開銷大增！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00蘋果綠

開運方位：正西方向

水瓶座

思想活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

自我意識強，聽不進人勸，很難定下心來好好談情說愛，易錯過不錯的桃花好運。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

財運：★★★☆☆

花錢的企圖心有點強。有閒錢時，就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫

開運方位：西南方向

雙魚座

無精打采，心事重重。

整體運：★★☆☆☆

今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。

愛情運：★★☆☆☆

親愛的，今天約會不是翻舊帳的日子，千萬別掃對方的興喔！

事業運：★★★☆☆

處理事務頗為穩重，考慮問題也比較全面，但有些缺乏積極性以及魄力，不利於開拓市場。

財運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，投資宜謹慎，小心因迷糊而損失錢財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00湖水綠

開運方位：正南方向





