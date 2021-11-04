每日星座運勢／處女正面思考帶好運 工作耐心等待

2021-11-4

牡羊座

量力而行。

整體運：★★★★★

如果能在愛情上多加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易打動顧客，激發對方的購買慾望。

愛情運：★★★★☆

感情升溫日，多多表現你陽光的一面，用你的熱情、熱力來感染對方，用心可換來真情。

事業運：★★★☆☆

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，不經意間就會神遊太虛！被上司逮到，可是免不了一頓責備喔！

財運：★★★★★

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅的機會。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

金牛座

身體比較勞累，注意多休息。

整體運：★★★☆☆

今天與戀人能相處融洽，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，也能與同事保持良好的關係。可適當補充一些營養品，有助於恢復體力。

愛情運：★★★☆☆

愛情運不錯，不用懷疑自己的感情，喜歡對方就大膽的靠近，想得太多反而會錯過良緣。

事業運：★★★★☆

行動力轉強，有機會挑戰新奇冒險的任務，不妨放下心理障礙去實踐「一直想做卻不敢做的事情」。

財運：★★☆☆☆

在錢財上易吃力不討好，不宜花太多心思在金錢往來上，有錢還是存起來比較穩妥。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00乳酪白

開運方位：正南方向

雙子座

切忌少說多做。

整體運：★★☆☆☆

心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得上你的忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有什麼要求都可以提，對方很容易滿足你；單身者小心爛桃花纏身。

事業運：★★☆☆☆

人際關係方面易出現狀況，做好該做的事，若沒得到別人認同，少去干涉他人的事情，以免招人反感。

財運：★★☆☆☆

有很強的賺錢能力與企圖心，偏偏在守財規劃上略顯薄弱。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00金桔綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

充滿自信可吸引正能量。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關心與柔情。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅、愉快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

財運：★★★★☆

財運超級旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤的敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

獅子座

低調生活，會收穫更多快樂。

整體運：★★★☆☆

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但卻有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，乖乖的聽命行事較好；有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

財運：★★★★☆

適合穩定、保守的策略，以穩紮穩打為理財原則。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00珠貝白

開運方位：正西方向

處女座

正面思考可帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

愛情運：★★★★☆

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街、看電影等，戀情發酵。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作！

財運：★★★★☆

財運很棒，對勤勞者特別有利，適合談判金錢、傭金問題，只要積極開發，就會有訂單。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00橄欖綠

開運方位：東南方向

天秤座

決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

整體運：★★☆☆☆

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會不少，別做被動者，敢於表白才能把握機會；已婚者小心被捲入三角戀。

事業運：★★☆☆☆

狀態欠佳，積極性明顯不高，慵懶的態度很容易使你在一些細節上掉以輕心。

財運：★★☆☆☆

別貪圖小便宜，小心上當受騙。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

天蠍座

細心、耐心會更順利。

整體運：★☆☆☆☆

多注意衣著上的細節，以免約會時發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；用在健身活動、聚會上的支出較多，要合理分配錢財。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運勢低迷，若是不想處處碰壁，最好選擇一個人靜靜的獨處。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可！

財運：★★☆☆☆

特別要緊防投機心作祟，稍有不慎恐因小失大。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00艷棗紅

開運方位：正東方向

射手座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因幫助或與異性共事而成就戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。

事業運：★★★★☆

應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。

財運：★★★☆☆

適合理財記帳的一天，仔細查看帳本，好好檢討花錢的習慣。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00香檳金

開運方位：東南方向

摩羯座

工作表現機會多，做事游刃有餘。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性的進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬喔！

愛情運：★★★☆☆

已婚者很容易在無意中惹對方生氣，多忍讓可平息爭吵，爭辯只會火上加油。

事業運：★★★★☆

會有一些突如其來的變化，讓你有點難以接受，不過，冷靜下來後就能很快解決。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子。不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00硃砂紅

開運方位：西北方向

水瓶座

平穩安寧的一天。

整體運：★★★☆☆

今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，待在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通，團結一致，多聽取有經驗者的意見。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！

事業運：★★★★☆

在工作上表現特別勤奮，工作效率將有大幅度提升。

財運：★★★☆☆

偏財運不錯，易得他人援助。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00檸檬綠

開運方位：西北方向

雙魚座

把握機會展現自我。

整體運：★★☆☆☆

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

愛情運：★★☆☆☆

戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！

事業運：★★★☆☆

雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。

財運：★★☆☆☆

求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00蘑菇灰

開運方位：正北方向





