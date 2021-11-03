每日星座運勢／牡羊小道消息別輕信 切勿貿然投入

2021-11-3

牡羊座

求財慾望強烈，進財機會頗多。

整體運：★★★★☆

與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。

愛情運：★★★☆☆

桃花不明顯，難有戀愛機會。當前戀愛無望，回憶過去也是一種享受唷。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作。

財運：★★★★☆

客源增加了，生意自然興旺。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00咖啡棕

開運方位：正東方向

金牛座

學會穩中求勝。

整體運：★★★☆☆

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！

愛情運：★★★☆☆

今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！

事業運：★★★☆☆

做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。

財運：★★★☆☆

可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00祖母綠

開運方位：正東方向

雙子座

留意過程，少計較得失。

整體運：★★★★☆

即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便對另一半發洩哦！作息不規律，難以達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中人不妨選在今天去約會，無論是看電影或去聽音樂會都行，想辦法湊在一起就對囉！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不過，還是能得到他人的協助。

財運：★★★★★

財富回收期，先前辛勤的耕耘到了今日，正是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00香檳金

開運方位：正南方向

巨蟹座

口才佳，人際關係運高漲。

整體運：★★★★★

說起話來滔滔不絕，而且盡顯風趣幽默的一面，能很快炒熱氣氛，男女老少皆歡喜；單身者有機會與談話投機的異性結緣；經商者有機會接觸到賢能之士，是學習經驗、提升自我的日子。

愛情運：★★★★☆

戀愛運勢還不錯，想要戀愛的人可以請長輩撮合；戀愛中人，不妨用點小技巧逗逗對方吧！

事業運：★★★★☆

如果是和價格或薪水有關的話，今天就免談吧，其他事倒好，適合與客戶或上司商量！

財運：★★★★☆

財運氣勢如虹，頗有中大獎的好兆頭，可抽獎、買樂透等試試手氣，易有好運降臨。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

獅子座

今天不宜行動，以靜制動為上策。

整體運：★☆☆☆☆

今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。

愛情運：★☆☆☆☆

今日你處理疑難雜症的能力較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯、息事寧人比較要緊。

事業運：★★★☆☆

工作方面運勢平穩，也有晉升的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。

財運：★☆☆☆☆

金錢上不太如意，得失心重，不要輕易嘗試高風險的金錢活動。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00蘋果綠

開運方位：正南方向

處女座

留心說話語氣，平和表達。

整體運：★★★☆☆

今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風，都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別的變動。工作中易與同事起口舌之爭，需注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子。暗戀者可大膽說出你的愛，容易獲得滿意的回應！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情要忙，聽點音樂會許能稍加改善！

財運：★★★☆☆

賺錢機會有限，還是務實一點，別做白日夢唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00碧空藍

開運方位：正南方向

天秤座

心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

整體運：★★★★☆

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

今日對於戀愛充滿憧憬，單身者有機會接觸到帥哥、美女；有伴侶者有利約會。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，態度上雖然保守，可是良好的工作態度能使你快速地完成手邊的工作。

財運：★★★☆☆

今日在財務、帳單、利潤計算等方面發現問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00石榴紅

開運方位：正南方向

天蠍座

車到山前必有路，別自己嚇自己。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

事業運：★★★☆☆

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

財運：★★☆☆☆

開銷較大，注意節制。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠

開運方位：正北方向

射手座

愛情來了就順水推舟。

整體運：★★★☆☆

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛前應擦亮雙眼！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心一點，可別草草了事。

財運：★★★★☆

財運不錯，好好把握投資機會。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00珍珠白

開運方位：正北方向

摩羯座

面面俱到不如擇重突破。

整體運：★★☆☆☆

單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

愛情運：★☆☆☆☆

對另一半不信任，有點疑神疑鬼，喜歡捕風捉影，伴侶間易產生矛盾。

事業運：★★☆☆☆

很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00和闐玉白

開運方位：東南方向

水瓶座

過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

整體運：★★☆☆☆

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

事業運：★★☆☆☆

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收獲。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00鉑金灰

開運方位：正南方向

雙魚座

情緒比較壓抑。

整體運：★★★☆☆

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

愛情運：★★★☆☆

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

事業運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，應加強自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

財運：★★★★☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00乳酪白

開運方位：正南方向





