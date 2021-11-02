每日星座運勢／摩羯短期投資收益多 抱持樂觀工作

2021-11-2

牡羊座

運勢低潮期。

整體運：★★☆☆☆

今天單身者有難得的表白機會，但要留意小人從中破壞，在戀情未確定前不可四處散播。理財的熱情被激發，但因欠缺審時度勢的觀念而導致斬獲甚微。學生族的學習態度積極，若能虛心請教，課業上的突破會更加明顯。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生冷戰，壓抑的氣氛讓愛情減分；戀愛中的人溝通時間增多，但各持己見。

事業運：★★★☆☆

對很多事物都抱持著隨緣的態度，良好的心態也讓你收獲到意外的驚喜。

財運：★★☆☆☆

對於投資獲利莫抱持過高期望。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00白鋼銀

開運方位：西北方向

金牛座

掌握資訊得先機。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

財運：★★★☆☆

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00薔薇粉

開運方位：東北方向

雙子座

會收到愛的神秘禮物哦！

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，眼淚不只是鹹也會有甜哦！支出趨於平緩，因而並不會嘗到銀根緊縮的苦惱；今天的工作情緒不太高昂，斬獲相對減少，但也得到了清閒。

愛情運：★★★☆☆

適合溝通、討論共識，夫妻雙方都能理性思考兩人的未來該如何前進。

事業運：★★☆☆☆

別太固執，多做反省，其實他人的意見也有許多可取之處唷！

財運：★★★☆☆

財運上略有波盪，但遇到經濟困難時多有金援者出現。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00墨玉綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心！

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運勢像陰天，烏雲密布，有點失去信心了！

事業運：★★★☆☆

工作上缺少精益求精的精神，很少對「如何才能做到更好」多花心思。

財運：★★★☆☆

財運不錯，正是錢財回收期。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00咖啡棕

開運方位：東南方向

獅子座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。

事業運：★★★★☆

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。

財運：★★★☆☆

財運普通，進財的機會不多。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00墨玉綠

開運方位：東北方向

處女座

精神不振，易感疲憊，注意調整作息。

整體運：★★☆☆☆

情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人約會減少，戀人容易不高興；單身者常有異性主動示意，但你無心戀愛。

事業運：★☆☆☆☆

今天很適合閱讀，從書籍中可讓你找到內心的寧靜，還會有新的感悟，對工作有益。

財運：★★★☆☆

省小錢花大錢，消費上出現脫軌行為。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00芥末黃

開運方位：正西方向

天秤座

嚴於律己，寬以待人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，宜耐著性子、別動怒了。

事業運：★★★☆☆

有些許鬆散，積極心態逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧！

財運：★★☆☆☆

不要整天做著發財夢，也不要為了一點小小損失而苦惱，務實一點才好。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00淺海藍

開運方位：西北方向

天蠍座

狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

整體運：★★★★☆

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。

財運：★★★★☆

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00杜鵑粉

開運方位：正北方向

射手座

今天情緒低落，不論做什麼都不順心。

整體運：★☆☆☆☆

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作中容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架。冷靜些，多運用人際關係可化解難題。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情低潮期，什麼也別想，想愈多愈容易庸人自擾！

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！

財運：★☆☆☆☆

易產生不勞而獲的念頭，但是動力不足，多停留於空想階段，難有進帳。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00珊瑚橙

開運方位：正南方向

摩羯座

收穫豐富的一天。

整體運：★★★★★

從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。

愛情運：★★★★☆

有機會遇到愛情貴人，為你指點迷津。單身者有機會戀愛，有伴侶者因貴人提點，感情和諧。

事業運：★★★★★

事業運頗優，多能抱持愉悅、樂觀的心情工作，無論績效好壞，起碼心情很開心。

財運：★★★★☆

財運還不錯，股票族的朋友適合先分析後買賣，有機會小賺一筆。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

水瓶座

今天需在工作上加強表現。

整體運：★★★☆☆

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀的轉變。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬邦邦的話，自己會吃悶虧的。

事業運：★★★☆☆

接受任務時，要選擇適合自己的難度，量力而行，別太高估自己而達不成目標。

財運：★★★☆☆

別太投機，小心損財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00珍珠白

開運方位：正北方向

雙魚座

給自己今後的發展認真做個規劃。

整體運：★★★☆☆

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考往後的感情道路該如何走。

愛情運：★★★☆☆

愛情運一般，小心因異性朋友而損財。

事業運：★★★★★

今日事業上有坐享其成、事半功倍的好運，真是一帆風順、心想事成呢。

財運：★★☆☆☆

金錢上小麻煩多多，不利投機或賭博。盡量不要進行金錢交易，出錯機率高。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00白鋼銀

開運方位：正北方向





