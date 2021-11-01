每日星座運勢／天蠍不期而遇好桃花 適合商務洽談
2021-11-1
牡羊座
先做人，後做事。
整體運：★★★☆☆
今天有機會接觸到新的工作，但在新的工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者宜把握機會。
愛情運：★★★★☆
有許多機會與異性朋友談天、玩樂，單身者應把握戀愛機會；已婚者小心伴侶吃醋。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，雜事頗多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。
財運：★★★☆☆
投資目標變來變去，有如火燒鈔票般易把錢燒光光囉！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：14:00-15:00夕陽橙
開運方位：正東方向
金牛座
不要盲目追隨，多一些自己的主見。
整體運：★★★★☆
盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭哦；父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈；就讀或從事藝術方面的學生或工作者，容易得到專業人士的賞識。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平，沒有特殊變化，兩性之間可以和平相處！
事業運：★★★★☆
懂得忙裡偷閒，能從工作中找到樂趣。
財運：★★★☆☆
今天有喜歡花錢的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上頭。股票族宜在今日做短線投資，見好就收。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：19:00-21:00香吉士黃
開運方位：西北方向
雙子座
對待身邊的人應真心。
整體運：★★☆☆☆
戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。
愛情運：★★★☆☆
與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！
事業運：★★★☆☆
冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。
財運：★★☆☆☆
財神隱遁，求取正財不易之運。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-07:00琉璃銀
開運方位：正南方向
巨蟹座
相信有競爭的生活會更美妙。
整體運：★★★★☆
感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔的兩個法寶，有望擄獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓之下，身體也輕鬆許多。
愛情運：★★★☆☆
會有管不住另一半的感覺，不妨尊重彼此的自由空間，管得太緊反而會影響感情。
事業運：★★★★★
今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官、上司，有難題時找他們就對囉！
財運：★★★☆☆
出門在外應保管好財物。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：08:00-09:00芒果黃
開運方位：西北方向
獅子座
包容度是愛情的重要維持力量。
整體運：★★★☆☆
你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。
愛情運：★★★★☆
單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。
事業運：★★★☆☆
以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。
財運：★★★☆☆
缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：20:00-22:00翡翠綠
開運方位：西北方向
處女座
要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。
整體運：★★☆☆☆
感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者渴望得到另一半的關心，但是又不主動說出心理話，對方很難瞭解你的心思！
事業運：★☆☆☆☆
今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！
財運：★★★☆☆
得財費力，所得與期望有落差！
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-19:00嫩芽綠
開運方位：正東方向
天秤座
事情別想得太過複雜。
整體運：★☆☆☆☆
感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。
愛情運：★☆☆☆☆
多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。
事業運：★★☆☆☆
工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。
財運：★★☆☆☆
錢財不宜外借，以免徒生事端。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：14:00-15:00杜鵑粉
開運方位：東北方向
天蠍座
財運特別突出，是個好日子。
整體運：★★★★★
前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。
愛情運：★★★★☆
單身者有不期而遇的好桃花；有伴侶者在對方面前試著表達你感性的一面，會有驚喜唷。
事業運：★★★★☆
事業運還不錯，極具魅力和影響力，適合進行商務洽談，談成機率高。
財運：★★★★★
財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金或薪資談判等等！
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-24:00燻鮭紅
開運方位：正西方向
射手座
運勢不錯，努力爭取表現機會。
整體運：★★★☆☆
與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。
愛情運：★★☆☆☆
相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！
事業運：★★★★☆
大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。
財運：★★★☆☆
消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-21:00珠貝白
開運方位：正南方向
摩羯座
為人做事低調一些，對你有好處。
整體運：★★☆☆☆
工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。
事業運：★★☆☆☆
憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。
財運：★★☆☆☆
看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-15:00鈦晶金
開運方位：正西方向
水瓶座
工作快樂，但是財運不樂觀。
整體運：★★★☆☆
有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。
愛情運：★★★★☆
很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！
事業運：★★★☆☆
千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。
財運：★★☆☆☆
今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00玉米黃
開運方位：正東方向
雙魚座
晚上出去散散步，可以調整一下心情。
整體運：★★★★☆
今日你的桃花運非常不錯，個人魅力得以展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利地完成。
愛情運：★★★★★
感情生活多元化的一天，能夠深切感受到對方熱情的攻勢。
事業運：★★★★☆
正是你表現的好時機，有想法就趕快執行，即使遇到困難，也有機會得到貴人相助。
財運：★★★☆☆
財運上進展不大，最好保守理財。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：17:00-18:00燻鮭紅
開運方位：西南方向
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