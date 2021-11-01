每日星座運勢／天蠍不期而遇好桃花 適合商務洽談

2021-11-1

牡羊座

先做人，後做事。

整體運：★★★☆☆

今天有機會接觸到新的工作，但在新的工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者宜把握機會。

愛情運：★★★★☆

有許多機會與異性朋友談天、玩樂，單身者應把握戀愛機會；已婚者小心伴侶吃醋。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，雜事頗多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

財運：★★★☆☆

投資目標變來變去，有如火燒鈔票般易把錢燒光光囉！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00夕陽橙

開運方位：正東方向

金牛座

不要盲目追隨，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭哦；父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈；就讀或從事藝術方面的學生或工作者，容易得到專業人士的賞識。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒有特殊變化，兩性之間可以和平相處！

事業運：★★★★☆

懂得忙裡偷閒，能從工作中找到樂趣。

財運：★★★☆☆

今天有喜歡花錢的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上頭。股票族宜在今日做短線投資，見好就收。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00香吉士黃

開運方位：西北方向

雙子座

對待身邊的人應真心。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。

愛情運：★★★☆☆

與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

事業運：★★★☆☆

冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。

財運：★★☆☆☆

財神隱遁，求取正財不易之運。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00琉璃銀

開運方位：正南方向

巨蟹座

相信有競爭的生活會更美妙。

整體運：★★★★☆

感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔的兩個法寶，有望擄獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓之下，身體也輕鬆許多。

愛情運：★★★☆☆

會有管不住另一半的感覺，不妨尊重彼此的自由空間，管得太緊反而會影響感情。

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官、上司，有難題時找他們就對囉！

財運：★★★☆☆

出門在外應保管好財物。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00芒果黃

開運方位：西北方向

獅子座

包容度是愛情的重要維持力量。

整體運：★★★☆☆

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

愛情運：★★★★☆

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

財運：★★★☆☆

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00翡翠綠

開運方位：西北方向

處女座

要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

整體運：★★☆☆☆

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者渴望得到另一半的關心，但是又不主動說出心理話，對方很難瞭解你的心思！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

財運：★★★☆☆

得財費力，所得與期望有落差！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00嫩芽綠

開運方位：正東方向

天秤座

事情別想得太過複雜。

整體運：★☆☆☆☆

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

愛情運：★☆☆☆☆

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。

事業運：★★☆☆☆

工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。

財運：★★☆☆☆

錢財不宜外借，以免徒生事端。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

天蠍座

財運特別突出，是個好日子。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

愛情運：★★★★☆

單身者有不期而遇的好桃花；有伴侶者在對方面前試著表達你感性的一面，會有驚喜唷。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，極具魅力和影響力，適合進行商務洽談，談成機率高。

財運：★★★★★

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金或薪資談判等等！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

射手座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

事業運：★★★★☆

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

財運：★★★☆☆

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00珠貝白

開運方位：正南方向

摩羯座

為人做事低調一些，對你有好處。

整體運：★★☆☆☆

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

事業運：★★☆☆☆

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

財運：★★☆☆☆

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00鈦晶金

開運方位：正西方向

水瓶座

工作快樂，但是財運不樂觀。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

愛情運：★★★★☆

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！

事業運：★★★☆☆

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。

財運：★★☆☆☆

今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00玉米黃

開運方位：正東方向

雙魚座

晚上出去散散步，可以調整一下心情。

整體運：★★★★☆

今日你的桃花運非常不錯，個人魅力得以展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利地完成。

愛情運：★★★★★

感情生活多元化的一天，能夠深切感受到對方熱情的攻勢。

事業運：★★★★☆

正是你表現的好時機，有想法就趕快執行，即使遇到困難，也有機會得到貴人相助。

財運：★★★☆☆

財運上進展不大，最好保守理財。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00燻鮭紅

開運方位：西南方向





