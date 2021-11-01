有好運卻留不住！哪些生肖容易被身邊的人拖累？

有些人本身運勢不錯，卻因被身邊人牽絆，必須分身照顧支援他人，不但瓜分了時間精力，甚至還要與這些人分享辛苦賺來的金錢，以至於窮於應付、難以施展。這究竟是甜蜜的負擔？還是無止境的索求？該如何面對或割捨呢？科技紫微網今天就以生肖的角度來為大家分析。

生肖豬

故作堅強，恩澤親友

家庭觀念重，會把家人的需要扛在自己肩上，即使深受拖累也不會在表面上喊苦，甚至會強顏歡笑，讓需要他的人沒有罪惡感。這雖然是偉大的情操，當事人本身卻有不懂得釋放壓力的問題，若是找不到調適的管道，恐怕大肚也裝不下心酸。



其實，越是家人，越該同甘共苦，不必獨自假裝堅強。你不妨據實以告，並且合理分配出自己扛得起的部分。除了留出給自己的時間、空間，還要注意精神負擔是否游刃有餘？自己施展得開，能幫身邊人的能力反而越大！

生肖牛

助人優先，應顧自己

牛兒熱心、愛助人的特質，常讓你們不自覺犧牲自己來成全別人。即使自己得不到實質好處，也不會減損你樂於分享和主動關懷的習慣。但這很容易使他人過度依賴你，不管大小事都希望你能分憂解勞。甚至當你已經發現自身難保時，還有不知輕重的期待眼神投射過來。



在這種情況下，「保持距離」無疑是最有效的救身符，等到行有餘力再去散播光與熱。雖然助人為快樂之本，但是「我不入地獄誰入地獄」的情操對凡人可是太沉重了，你自己也需要好好被照顧。在兩者不能兼顧時，多自私一點點，反而才能取得平衡，走得長遠。

生肖狗

容易妥協，讓步過多

耳根子軟、很容易受身邊人的意見影響。即使認為自己的主張是好的，卻還是會為了安撫或是應付他人，而做出違反自己原本計畫的決定。最可怕的是，妥協讓步了一次之後，被牽制的宿命就難以擺脫，一旦不順遂，就會出現無法為自己而活的惆悵感。



命運是要由自己掌握的，做事可以參考他人意見，但是絕不能沒有主見。秉持先自救再救人的態度，表現出鮮明的個人原則，身邊人自然會看眼色，不敢得寸進尺。更好的是，往後你若採納了旁人建議，那個人還會感到受寵若驚呢。

生肖羊

自己挖坑，招人寄生

羊兒善於傾聽，又喜歡為人指點迷津，受人讚美和需要讓你感到很有存在價值。有些人就仗著你的樂在其中，充分利用你的善良與虛榮，一個搞不好，甚至你自己的資源也將被對方蠶食。你若是狠不下心喊停，就像被人寄生吸血，脫不了身。



因為基本上這多少算是你自討苦吃，很難單靠理性控制自己和對方。最有效的辦法，還是找個第三方以黑臉出馬，把戲演足，才能讓你跟自己餵大的吸血鬼切割。切割後就千萬不要再自投羅網了，另行重起爐灶，仍然大有可為。

歸納起來，這些生肖的困境，多半是本身造就，怨不得人！俗語說：「沒有金剛鑽，不攬瓷器活。」自知之明越高，就能越少招來爛事糾纏。其實，貴人和小人也多半不是上天事先安排好，主要還是自己吸引或是招來的。能知己知彼，就能在命運的路上譜出美好樂章。

【延伸閱讀】

你注定欠六親債？命盤全解析

靈師鑒定，你將迎來轉運時機？

【科技紫微網 】