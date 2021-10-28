11月星座塔羅運勢：牡羊好運萌芽 獅子口舌引禍

11月的到來，意味著2021年僅剩下兩個月的時光了。大概每個人都想在年底過得更好，以便新的一年尋求更棒的發展吧！那麼，這個月12星座有什麼需要注意的地方，就讓科技紫微網用塔羅運勢為你指點方向！

牡羊座

塔羅牌：魔術師

本月塔羅給牡羊的啟示是「創造」。本月算是挺開心自在的一個月，外部環境沒有對你造成什麼束縛，不管是戀情、工作、事業上都如此。你最近的求知慾，使很多事情都處於萌芽階段，只要認真灌溉，會比往常更容易創造出實質的成果。在對外的人際關係上，你尤其會有所收穫，將能遇到觀念類似的朋友，幫助你更加發揮你的能力。



11月事件預測：

1、單身者遇上了心儀的對象。

2、戀愛中的人被催婚。

3、策劃類的工作有很大的進展。

4、有求知慾，學習上易有突破。

5、有機會與主管一同出差，獲得不錯的成果。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：聖杯六

本月塔羅給金牛的啟示是「協調」。感情生活順風順水的一個月，戀愛中的人會得到另一半的照顧，單身者則易心動於年長的成熟對象。不過，職場上可能會有討厭的事情發生，清楚表達自己的立場是本月安全度過的關鍵。最好不要接受不合理的工作安排、或硬著頭皮答應同事的請求等等，否則容易栽跟頭。



11月事件預測：

1、單身者桃花不斷。

2、另一半為你製造驚喜。

3、工作態度強勢，引起同事不滿。

4、玩心比較重，學習懶散。

5、待業中的人遇到不錯的就業機會。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

雙子座

塔羅牌：錢幣侍衛

本月塔羅給雙子的啟示是「好學」。做事的熱忱被激發了出來，物質需求的慾望也激增，想賺錢的心在蠢蠢欲動，所以很願意去學習新的知識，以拓寬自己的賺錢管道。本月在學業和事業上的控制力也較強，對各方面的事務都更能規劃和掌握。至於感情方面，建議不要急著推進一段關係，順其自然最好，否則容易陷入麻煩。



11月事件預測：

1、單身者容易看走眼，要小心爛桃花。

2、熱戀中的人因為金錢問題拌嘴。

3、某項事務進展順利，如面試成功、合作順利等。

4、有出差、辭職、跳槽的打算。

5、有機會在短期投資中獲利。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

塔羅牌：倒吊人（逆位）

本月塔羅給巨蟹的啟示是「平衡」。在這個月你們可能會遇到一些問題，真相也許會與你們的設想有所出入，如果只看到淺層的表相，容易使你陷入麻煩，因此需要更加謹慎地看待問題，不管是「識人」還是「處事」，冷靜下來再做決定，才能避免不必要的損失。同時也要注意掌握好平衡，若一味想達成目的而做出衝動的決策，或是逸出規範之外，容易引起他人的不滿。



11月事件預測：

1、有人幫你介紹對象，但你有點卻步。

2、戀愛中的人無法相互體諒，陷入冷戰。

3、工作上被分配了不少需獨立作業的案子。

4、能夠耐心學習，收穫與進展不少。

5、有展現一技之長的機會。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

塔羅牌：權杖五

本月塔羅給獅子的啟示是「冷靜」。人際的摩擦是你們這月需要關注的重點。戀人之間會因為太過計較而爭吵，雙方都不肯妥協退讓，使事情難以收場。職場上要注意避免個人主義，出風頭雖然誘人，但因此損害與同事之間的關係，長遠來看並不划算。放下自己太過理想化的看法，注意聆聽、吸收其他人的意見，避免口舌之禍，方能迎來好運。



11月事件預測：

1、相親不順，互相都有不滿的地方。

2、戀人間因為語氣而爆發爭執。

3、與同事溝通時產生摩擦。

4、能夠透過競爭獲利。

5、衝動消費後又想退貨。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

塔羅牌：錢幣七（逆位）

本月塔羅給處女的啟示是「穩定」。情緒大幅波動，尤其是耐心不足，會是你本月最棘手的問題。你的某些構想和計畫或許會在這個月遇到一些阻礙，並造成接踵而至的麻煩和衝突，在在都使你產生諸事不順的想法。實際情況並沒有你臆想的那麼糟糕，壞心情只會誘導你出現更多的失誤。別忘了，實現目標的道路不太可能是筆直的。另外，最好不要外借錢財或貴重物品，可減少不必要的麻煩。



11月事件預測：

1、單身者與曖昧對象遭遇瓶頸。

2、約會前被另一半放鴿子。

3、突發事件造成專案暫時被擱置。

4、消費慾望增長，支出超過預算。

5、長線投資獲利，但急於求成反遭虧損。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天秤座

塔羅牌：權杖皇后

本月塔羅給天秤的啟示是「視野」。本月你的生活或工作中會陸續出現一些好兆頭，單身者的桃花狀況可喜，容易在本月遇到心儀對象，展開甜蜜的愛情。工作方面不僅信心十足，也會得到某位女性的神助攻。然而，取得小成功時不要急著高興，得意忘形會導致失敗。多用全域視角看問題，切勿因小失大，是塔羅給你的提醒。



11月事件預測：

1、個人魅力提升，有異性向你告白。

2、收到另一半準備的驚喜禮物。

3、女性同事給予實質幫助。

4、學習興趣下降。

5、偏財運佳，中獎機率提高。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天蠍座

塔羅牌：聖杯五

本月塔羅給天蠍的啟示是「面對」。你在本月的心態是想要逃避一些狀況的，因為某些事情使你缺乏信心或喪失動力，影響了你的狀態，喪失熱忱，想要放棄。感情上，你的態度不夠堅定，有點顧影自憐、自欺欺人的味道，又或是因為嘗試用一些技巧與他人相處溝通，卻帶來了反效果。此時更需要勇敢地直視內心，並真誠的與他人相處。部分人需要注意規避爛桃花。



11月事件預測：

1、因被拒絕或忽視而心灰意冷。

2、與人商量事情，但不受理解或支持。

3、想要跳槽換工作或放棄某個計畫。

4、撿到別人的失物。

5、借出去的錢，對方要求延期歸還。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

射手座

塔羅牌：權杖二

本月塔羅給射手的啟示是「出發」。本月你在工作、生活方面的狀態都比較穩定，有明確的規劃，並專注於達成目標。可能有出差或深造的機會，願意花時間去研究學習、提升自我，也會更傾向於自己動手，獨力去做某些事情。但在感情上則容易因為消極不作為的態度，使兩人的關係變得冷淡。要記得，伴侶之間的感情是需要兩人共同努力維繫的。



11月事件預測：

1、單身者打算告白。

2、遠距離戀愛有見面的機會。

3、短期目標可能在本月實現。

4、有機會被派到外地深造。

5、有獲得獎金的可能。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

摩羯座

塔羅牌：權杖三（逆位）

本月塔羅給摩羯的啟示是「堅持」。本月的工作狀態不太穩定，容易因為高估自己的能力，而接下太多超過負荷的事務，也可能因為缺乏耐心和定力，有些想當然耳地去做事，另外還有一部分人可能出現拖延或中途退出計畫等情況。別給自己過大的心理壓力，也勿用負面角度解讀他人的行為。你太想要以自己的努力來改變狀況，反而難以找到解決的方法。



11月事件預測：

1、與某個曖昧對象失聯。

2、戀人間開始比較深入的討論問題，但無法有共識。

3、向上司提出自己的想法要求，並得到回應。

4、對新知識產生興趣。

5、無心參加社交活動，獨處時間增多。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

塔羅牌：錢幣皇后

本月塔羅給水瓶的啟示是「理性」。本月你對生活更有熱忱和動力了，能夠主動去引導某些事情的發展，也更想追求一些新鮮刺激的事物，並願意做一些新的嘗試，比如較為誇張的裝扮等等。雖然整個人顯得更有活力了，但是也意味賺錢的速度跟不上你花錢的速度。在追求物質或體驗的同時，也別忽略了心靈的補給和成長哦～



11月事件預測：

1、桃花運佳，收到異性送的禮物。

2、戀愛中的人可能意外懷孕。

3、慷慨協助同事完成案件。

4、難以主動保持學習進度，需要他人強力督促。

5、消費慾望強，愛買高檔用品。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

雙魚座

塔羅牌：高塔

本月塔羅給雙魚的啟示是「改變」。11月對你們來說或許會有一些與過往不同的變故，會對你們的生活造成一些不好的影響或是考驗。某些臨時變故出現時，由於你一時無法適應，會造成一些負面影響。但這些預料之外的狀況雖然破壞你的日常生活模式，卻也可能成為極為難得的機緣。別急躁，如果執著於短期的得失而忽略了長期的發展，容易局限自身格局。



11月事件預測：

1、出現與你想像中不一樣的追求者。

2、戀愛中的人可能暫時無法見面。

3、方案被打回或被臨時被調整工作內容。

4、應酬不斷，無法靜下心來學習。

5、有商機主動降臨，但需注意風險。



幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

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