測字：跳出舒適圈！明年適合創業嗎？

創業是一條漫漫長路，勢必得跳出舒適圈，忍受不少的艱辛苦楚。若剛好時運來臨，可及時把握，勇於創業；若在機會未顯時就匆忙跳出舒適圈，可能不會迎來進步成長，而是跳火坑，所以想當老闆先得三思！現在就跟著科技紫微網來測字占卜，看看你明年2022年適不適合創業？

測字選項：

圖片來源：科技紫微網

結果分析：

選擇「自」字：

勢頭看好，有利創業

「自」表示「自己」，又有「開始」之意。你選擇這個字，代表2022年正是創業好時機，有利將創業想法、計劃落實執行。對單兵作戰有利，從擅長的領域入手較快；與人合作創業則易在資金分配、運作上有分歧。創業初期較辛苦，後期發展穩定，可圖良好發展。

選擇「強」字：

能量強大，勢在必行

「強」，剛健強力之意，代表強盛、力量大。從你選擇的「強」字來看，2022年運勢強盛，有利跳出舒適圈開闢新局。創業能量很強，只要做好風險評估，前期資金充足，就可放手一搏。只是要注意，獨自創業相對較辛苦，與人合夥創業發展更順利。

選擇「不」字：

時機未到，宜靜不宜動

「不」，「非」也，引申為「禁止、不要」之意。你選擇了「不」字，預示著2022年創業能量微弱不顯，不宜創業。創業是一場大冒險，機運未到不可盲目跳出舒適圈。特別是當外部條件不成熟，資金不足，內心又猶豫不決時，異動不利，安守本分為宜。

選擇「息」字：

養精蓄銳，蓄勢待發

你選擇的是代表「休、止」的「息」字，意為停止、休息。這代表2022年機運不強，創業恐會半途而廢。正是蓄力之時期，一動不如一靜。應踏實求生存，做好規劃，準備資金，待時運顯現時方可積極運作。如果決心已定，應走專業路線，若沒有一技之長，創業難成。

很多人認為創業就是實現長久以來的美夢，不過大環境變化多端，小心別讓創業變成你的噩夢喔！

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