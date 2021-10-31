殺破狼周運勢／白羊小心戀情擦槍走火 天秤有加薪良好能量

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會開始學習投資理財，為自己帶來被動性收入，但由於新月受到土星與天王星影響，切勿炒短線，以免負債累累。新月期間，可許下與投資理財、金錢、債務清償相關的願望，會獲得良好能量幫助。

工作運方面，金星進入志業宮位，會在此時暫代某個主管的職缺，在職場會有許多表現的機會。某些正在求職或想轉職的白羊座，會有機會進入令人稱羨的新組織工作。

本週須注意的部分

健康運方面，水星進入疾厄宮位，與火星、太陽齊聚，呼吸道當心受到病毒感染，同時當心血光之災，容易發生意外傷害。注意心血管方面的問題，避免過度勞累，或是不適當的運動方式。

感情運方面，水星、火星、太陽齊聚疾厄宮位，對親密關係的渴望會比較強烈，但喜歡的對象很難滿足你的需求。單身的白羊座當心與友人擦槍走火，發生一夜情，事後覺得後悔。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的對象關係明朗化，兩人會試著正式交往。不過由於新月受到天王星與土星的影響，感情早已穩定的金牛座，重要的約會臨時取消，感到心酸。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，金星進入學業宮位，相位良好，論文與作業的產出非常順利，並受到指導老師的重視。考試成績表現超乎預期的好，這學期幾乎篤定所有的科目都能順利過關。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到夥伴宮位的太陽與命宮的天王星影響，與合作夥伴或主管理念不合，自己有些想法一直受到打壓，會想轉換跑道，或是轉調部門，離開不太友善的職場環境。

健康運方面，在命宮的天王星受到志業宮位的土星影響，工作過度勞累，有些慢性疾病徵狀慢慢浮現，內分泌週期不正常，當心導致扁桃腺、甲狀腺方面的問題產生。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，將會接受一個極具挑戰性的工作或職務，未來將會十分忙碌。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量保佑。

感情運方面，金星進入慾望宮位，喜歡的人在這段時間十分寵溺你，不論在物質，或是在親密關係上，都盡其所能的滿足自己。單身的雙子座可能會與某個對象先性後愛，雙方會試著交往看看。

本週須注意的部分

健康運方面，火星、太陽、水星齊聚健康宮位，工作過度勞累，火氣較大，會有嘴破、長痘痘的症狀，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，或是罹患急性疾病，注意心血管方面的問題，呼吸系統也容易發炎。

學業運方面，在學業宮位的土星受到天王星與太陽影響，目前的學科會有大幅度的修正與更動，過去學習的系統幾乎要砍掉重練，某些雙子座因為身體狀況不佳，出席率低，考試成績也不理想，有被當掉的危機。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，會煞到某個很特別的對象，不過由於新月受到土星與天王星影響，對方桃花很旺，你需要打敗很多情敵，才可能受到對方青睞。新月期間，可許下與戀愛、情感有關的願望，戀情會受到新月祝福。

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，會有機會與海外的學生進行學術交流，認識許多外國朋友，甚至會有異國桃花對你表示好感。某些巨蟹座則是學術論文與研究獲得國際機構的重視，近期將會發表。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到土星與太陽影響，與人接觸時，行為要謹慎，容易捲入別人的情感糾紛中，甚至被人覺得你性騷擾對方。某些巨蟹座要當心被人詐騙金錢，對方接近你的目的不太單純。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到天王星與太陽影響，會因為長輩留下的資產，造成你很多麻煩，甚至需要尋求法律途徑解決這些問題。有投資習慣的巨蟹座，切勿炒短線，容易瞬間敗光所有的積蓄，甚至負債累累。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，會被親朋好友請客享受美食，或是在周年慶活動抽到你喜歡的獎品。有投資習慣的獅子座，投資標的不要急著脫手，還有增值的空間。

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會在此時購買新傢俱、家電，家中煥然一新。新月期間，可許下與家人健康、家庭關係、居家環境……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到水星影響，職場氣氛不融洽，與同事或上司溝通不良，執行某些事情只能自己孤軍奮戰。某些獅子座在工作領域的行事作風受到非議，流言蜚語較多，使你感到困擾。

感情運方面，在感情宮位的土星受到太陽與天王星影響，需要與另一半的家人見面團聚，但受到工作忙碌影響，可能嚴重遲到，或是無法赴約，帶給對方家人不太好的印象。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，同時在感情宮位的海王星相位良好，單身的處女座會邂逅一個讓你怦然心動的天菜，兩人關係會越來越曖昧。感情穩定的處女座，懷孕機率高，或是會與伴侶收養寵物，感情更為愉悅甜蜜。

學習運方面，新月發生在學習宮位，會開始想認真學習某一門功課，找優秀的指導老師，還是學生的處女座，會突然對某個科目感到有興趣，進而深入研究，新月期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到天王星、太陽影響，目前的職務十分吃力不討好，專業能力常受人挑剔，還需要常常排解職場上的人事糾紛，一不小心就會公親變事主，在工作領域中自我感覺很差。

交通運方面，水星進入交通宮位，與新月、火星同宮，代步工具故障頻頻，駕駛車輛時容易發生交通意外事故，會需要換新車。搭乘大眾運輸系統，也要注意司機開車不穩定，導致你受傷。這段時間請特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，會想購買儲蓄險做為理財工具，強制自己把錢存下來。新月期間，可許下與金錢相關的願望，或是與上司、老闆斡旋加薪相關事宜，會有良好能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，自從改變工作形式後，會覺得工作輕鬆很多，時間上比起過去更有彈性。待業中的天秤座，會學著經營一些小型副業，收入雖然不穩定，但至少可以養活自己。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星與太陽影響，無法從喜歡的人身上獲得親密關係的滿足，容易肉體出軌，找尋慰藉。某些天秤座與喜歡的對象價值觀落差太大，常因為金錢使用的問題爭執不斷。

健康運方面，在疾厄宮位的天王星受到土星與太陽影響，內分泌嚴重失調，容易長痘痘、眼睛乾燥痛癢。懷孕中的天秤座要注意胎兒的健康，若是有養寵物或育有小孩的天秤座，孩子會發生許多突發狀況令你十分擔憂。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，有許多計畫都可以重新啟動，也可在此時丟履歷，找新工作。新月期間，可許下與工作、成就、未來計畫有關的任何願望，會有良好能量幫助。

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會受到他人邀約，到外地作客與遊覽，食宿招待十分高級，使你旅程感到舒適又愉悅。某些天蠍座則是因為工作需求，會派駐到外地一些時候，差旅待遇非常優渥，甚至使你不想回家。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到家宅宮位的土星與命宮的太陽影響，尚未穩定下來的戀情被家人發現，容易見光死。家人對你的戀情也有很多意見。單身的天蠍座會被長輩介紹相親對象，使你覺得很困擾。

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到太陽與天王星影響，原本家中歡歡喜喜要辦喜事，或是購買新居，卻有家人在此時罹患疾病，喜悅之情瞬間變得憂慮，完全高興不起來。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入在金錢宮位，副業與兼職帶給你許多額外的收益，手上多了餘裕的資金可使用。某些射手座會被上司與老闆加薪，未來的經濟狀況可過得比較寬裕。

感情運方面，新月發生在心靈宮位，會對某個人不經意的表現產生好感，但只敢遠遠暗戀著對方。新月期間可許下與情感，心靈層面有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到太陽、土星的影響，對於職場上的流言蜚語感到厭倦，會想離職、轉換工作環境。某些射手座則是與同事、上司溝通不良，很多事情只能吞忍，沈默以對。

交通運方面，在交通宮位的土星受到天王星、太陽影響，出門會遇到大眾運輸工具延遲的情況，受困於一個地方無法動彈。駕駛車輛當心遇上行車糾紛，被開罰單的機率也很大。這段時間要特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會在此時加入一個團體或是群組，認識許多志同道合的新朋友。新月期間，可許下有關人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，水星離開志業宮位，同時金星進入命宮，終於結束了一件忙碌的案子，會想休個長假，在家發懶。某些摩羯座則是把工作成果展現出來，受到許多肯定，成為眾人矚目的焦點。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到土星與太陽影響，戀情不被周遭的人看好，價值觀差異懸殊，得不到雙方親友的祝福。某些摩羯座會發現戀愛對象有劈腿的嫌疑，或是戀情有第三者想介入其中。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到人際關係宮位的太陽與子女宮位的天王星影響，會收到朋友的紅色炸彈，荷包要大失血了。某些摩羯座會花許多錢在小孩或寵物身上，孩子的狀況令你傷神。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接一個新職務，在職場扮演著舉足輕重的地位，許多事務都需要由你主導與決策。新月期間，可許下有關事業、成就、工作方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星進入心靈、秘密宮位，對某個人產生莫名的好感，但礙於你或對方身份特殊，只能偷偷暗戀對方，不允許有更有進一步的可能。某些水瓶座陷入不可公開的地下戀情中，愛得辛苦，但與對方在一起就很甜蜜。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到土星與太陽影響，會因為工作需求必須外派到異地，甚至必須搬家或離家。某些水瓶座最近的生活型態居無定所，常常需要在外地的旅店過夜，每天醒來常忘了自己身在何處。

健康運方面，在命宮的土星相位不良，長期的工作壓力，有些慢性疾病的徵兆浮現，同時木星在命宮行進，代謝變差，嚴重發福，某些水瓶座長期熬夜、加班，需注意肝功能的問題。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，交際應酬的邀約不斷，在人際關係上十分討喜。某些雙魚座加入新的社群或是團體，十分引人矚目，大家對你的某些背景與身份特別好奇。

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會開始籌備海外旅行計畫，雖然許多區域國境尚未開放，可先存夠旅行資金開始。新月期間，可許下與遠行、旅遊有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的天王星受到土星與太陽影響，面試時常常過於緊張，表現不佳，求職之路艱辛。工作穩定的雙魚座，在職場與客戶、同事溝通不良，又必須擠出笑臉與許多人說話，自我感覺會變得很差。

感情運方面，在心靈宮位的土星受到太陽與天王星影響，情感關係讓你的心靈感到壓力與恐懼，感覺自己失去了快樂與自由，不斷被情感對象情緒勒索，會希望有自己的空間與時間可以喘息。

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