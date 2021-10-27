2021尾聲超容易手滑！5星座「11月財運大爆發」第一名整個脫胎換骨

2021年已進入年尾，大家的財務狀況也或多或少有些不同，最主要是每個人都希望荷包滿一點。而隨著疫情也稍微逐漸趨緩，及政府的政策，還有市場的變動，商店賣家的優惠促銷變多了，大家的心也開始浮動，花錢購物少不少，但是該如何衡量口袋的支出，就先來了解11月的財運。如此才能定出最佳的預算，用最少的錢買到最多的東西。來看看財運最佳的前五名星座。

第五名：雙子座

11月在工作上的表現，讓人很讚賞，不僅主動積極，很多事情不假他人之手，親力親為，同時思考方面也很周全，運用雙子座本身頭腦的靈活，能夠讓工作進展更加順利，使得上司主管對你有更深刻的印象，在環境不佳的情況下，要好好把握這個月加薪的機會。另外也受到金星的影響，在偏財上，特別彩券方面，不會只是流於空想，這個月會有實質上的獲利，可加把勁呦!

第四名：天秤座

11月份的天秤座，在正財上可以得到不錯的財富收入。尤其是在業績收入，只要不嫌累、不喊苦，把握任何能接觸到客人的機會，藉由水星的加持，能讓你們有如舌粲蓮花般的口才說服力，打動客戶的心，再加上天秤本身的魅力，要能有好的業績收入，實在不難。而幸運之神也會在你的家庭上為你眷顧，給你好的支持力量，讓你無後顧之憂的打拼來賺取富足的收入。

第三名：處女座

處女座可說是非常幸運，在10月份財運是受惠於工作上的好運，而在11月份，則可能是之前勞苦功高的關係，所以財神特別加持你們，幫助你們在偏財運上能有好的運氣。在上半月有機會因為投資買賣房地產，賺到不少錢 ; 到了月中，則是心想事情的機率比較大，若想買彩券或股票的，靠著你們的直覺去買吧! 好運到了，怎麼買都有可能賺錢喔!

第二名：射手座

射手座在月初的時候，本身就像個幸運之星。在環境不佳的現在，賺錢機會本就不多，偏偏射手座則是很大的機率能遇到這些機會，可能是身邊朋友給的門路，也可能是路上就看到或想到賺錢的方式，不管哪一種，都是個機遇財，可遇不可求。而到了月中延續到月底，好運落在你們的正財上，只要用心經營本業，別好高騖遠，一點一滴的實實在在的努力，滿滿的財富會落在你們口袋呦!

第一名：魔羯座

魔羯座在年底這個時候，可說是脫胎換骨了，過去的不順遂將隨時間而去，不僅僅是人緣魅力指數攀升，身邊的好事也不繼增加，就連財運也是最幸運的。工作上的加薪機率大增，上司主管對你的印象開始好轉，身邊同事及朋友也慢慢向你們靠攏，好康的東西、賺錢的機會、撿便宜的優惠，在這個月都是輕而易舉，收入增加、支出減少，帳戶的資額、投資的獲利，將水漲船高。